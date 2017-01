Laserski projektori Optoma

Kako je potražnja za laserskom tehnologijom videoprojekcije u stalnom porastu, Optoma je nedavno predstavila čak tri nova modela projektora, koji koriste laserske izvore svjetla: ZU650, ZH300UW te ZU510T.



Radi se o profesionalnim, instalacijskim modelima iz serije ProScene, snage od 3000 do 6000 ANSI lumena, u razlučivosti većoj od Full HD-a. Osim što nova tehnologija nudi očaravajuću kvalitetu slike, ona omogućuje i niz drugih prednosti naspram projektora koji koriste klasične UHP ili LED lampe – kao, primjerice, životni vijek od čak 20 godina. Za razliku od konkurentskih proizvođača, jačina lampe ostaje nepromijenjena tijekom cijelog tog vremena. Zahvaljujući filter-free dizajnu i otpornosti na prašinu (dolaze s certifikatom IPX5), svi novi modeli sposobni su za rad u 24/7 režimu rada, bez potrebe za održavanjem i servisom.



Optoma ZU650Svaki detalj je bitanNovi modeli u WUXGA razlučivosti isporučuju čak 15% više piksela od 1080p razlučivosti, što u kombinaciji s iznimno visokim kontrastom i tehnologijom DuraCore Laser, znači da će se savršeno vidjeti svaki, pa i najsitniji detalj. S druge strane, model ZH300UW nudi ultrawide razlučivost (1920x720 px), u formatu 16:6 te tako može prikazati dvije 4:3 slike, jednu pokraj druge, što je idealno za videokonferencije. Njegova interaktivna tehnologija TouchBeam omogućuje da nekoliko ljudi istovremeno piše na zaslonu, bez korištenja olovke, a projekcija ultrakratkog dometa stvara veliku sliku dijagonale 140” s udaljenosti od samo 84 cm.



Optoma ZH300UW nudi ultrawide razlučivost te može prikazati dvije 4:3 slike jednu pokraj druge, što je idealno za videokonferencijeTehnologija DLP micro-mirror osigurava preciznu, realističnu reprodukciju boja, a visokokvalitetni optički elementi osiguravaju kontinuiranu optimalnu oštrinu te ekstremno niske odbljeske boja i kromatske aberacije, što rezultira kristalno čistom slikom. Slike mogu biti projicirane u 360°, duž vertikalne osi, uključujući reprodukciju na stropu ili podu. Projektori se također mogu staviti u mod za portret projekciju. Omogućeno je i podešavanje sva četiri kuta projicirane slike, što eliminira bilo kakvo iskrivljenje slike, a veliki raspon zumiranja te vertikalni i horizontalni pomak leće projektora omogućuju veću fleksibilnost smještaja projektora na različite udaljenosti od mjesta projiciranja.



Za još jednostavniju instalaciju tu je i novi standard HDBaseT, za povezivanje i prijenos sadržaja visoke definicije zvuka i upravljačkih signala preko većih udaljenosti, korištenjem jednog kabela, ali i skriveni pretinac za HDMI, kao idealno rješenje za bežični streaming.



Optoma ZU510TDigitalna umjetnostS obzirom na sve popularniji 3D videomapping, Optoma je razvila i posebnu aplikaciju Projection Mapper, koja jednostavno pretvara slike i video u 3D, stvarajući tako digitalnu umjetnost. Uz pomoć projektora, statične površine pretvaraju se tako u interaktivni, animirani 3D zaslon te potpuno mijenjaju percepciju gledatelja, a mnogi trendovi predviđaju kako će upravo 3D mapping potpuno zavladati oglašivačkom industrijom.



Projektore je moguće naručiti u bilo kojoj boji iz RAL sustava bojaProjektori su dostupni u standardnoj, bijeloj i crnoj boji, no prema želji korisnika, ovisno o okruženju u kojem će uređaj biti postavljen, moguće ga je naručiti i u bilo kojoj boji iz RAL sustava boja.



Uređaje je moguće pratiti i kontrolirati preko mreže, pružajući korisniku upozorenja preko e-mail poruka u slučaju da dođe do pogreške u radu projektora, pomoću Crestron RoomViewa, Extron IP Linka, AMX-a, PJ-Linka te LAN-a.