Noa Element H10

Da Noa zaoštrava svoje postojanje u domaćoj ponudi mobitela, znamo odavno. Filozofija je bila i ostala ista: ponuditi što više hardvera za što manje novca. Model H10, nova perjanica linije Element, u tome svakako odlazi najdalje. Prema riječima proizvođača, radi se o prvom uređaju na svijetu s MediaTekovim procesorom Helio X27, 10-jezgrenim čipom podijeljenim na tri klastera. Primarni i najmoćniji sastoji od dvije jezgre Cortex-A72 takta 2,6 GHz, sekundarni raspolaže s četiri 2-gigahercne jezgre Cortex-A53, a tercijarni ima četiri 1,6-gigahercne jezgre Cortex-A53. Princip rada tako “fragmentiranog” SoC-a većini je, vjerujemo, poznat. Radi se o takozvanom heterogenom multiprocesiranju, gdje najsnažniji klaster jezgri obavlja najteže zadaće, a slabiji se koriste za manje zahtjevne radnje. To je pogodno zbog smanjenja potrošnje energije – slabije jezgre u radu bivaju ekonomičnije.

Ako marite za brojke iz sintetičkih testova, zanimat će vas da Noa H10 u popularnom benchmarku AnTuTu ostvaruje ravno 110.521 bodova. To je najbolji rezultat koji je neki MediaTekov procesor do sada ostvario, ali svejedno je niži od onoga koji ćete dobiti na mobitelima pogonjenim Qualcommovim Snapdragonom 820 ili 821 (OnePlus 3T, Google Pixel i Xiaomi Mi 5s, da spomenemo neke). Međutim, najjači aduti Helija X27 postaju očiti kad u priču uvedemo cijenu, dakle kad uzmemo u obzir da Noa H10 košta upola manje od najjeftinijeg među navedenim uređajima.



Performanse i baterija

Mnogo više od brojki u sintetičkim testovima zanimalo nas je ponašanje uređaja u svakodnevnom radu. Pripomenimo da je spomenutom procesoru pridruženo 4 GB RAM-a te 32 GB memorije za pohranu podataka, od čega na operacijski sustav i sistemske aplikacije otpada oko 8 GB. Skladišni prostor proširiv je preko microSD kartica (do 256 GB), no u tom slučaju onemogućavamo korištenje dviju SIM kartica. Drugim riječima, ili ćete koristiti dvije Nano-SIM kartice, ili kombinaciju jedne Nano-SIM kartice i jedne microSD kartice. Nijedna druga kombinacija nije moguća. Takvu “hibridnu” ladicu koristi velika većina mobitela koji nazivno podržavaju dva SIM-a i microSD. Tek rijetki modeli dozvoljavaju istovremenu upotrebu obaju SIM-ova i microSD kartice. Performanse Noe H10 vrlo su dobre, osobito u zahtjevnim igrama, koje se izvršavaju glatko i bez pogovora. Fluidnost tvorničkog launchera, ali i Googleova vlastitog launchera, inicijalno nas nije oduševila, no nakon što smo se prebacili na Nova Launcher, koji se besplatno skida s Play Storea, stvari su sjele na svoje mjesto – tranzicije između homescreenova postale su posve glatke, a cjelokupno iskustvo rada odlično. Budućim vlasnicima ovog mobitela sugeriramo da učine isto. Na brzinu otvaranja aplikacija i prebacivanja između njih nemamo prigovora; u skladu su s očekivanjima od ovako snažnog čipa, podbočenog s 4 GB RAM-a. Zagrijavanje u radu također nije izraženo, stoga se Helio X27 i u tom smislu pokazao u dobrom svjetlu.

Kako stoji kad je u pitanju potrošnja baterije? Prilično dobro! Zahvaljujući činjenici da je proizvođač u utrobu mobitela ugradio bateriju izdašnog kapaciteta od 4.000 mAh, H10 će bez problema osigurati jedan cijeli dan intenzivnog korištenja. Prosječni korisnici punit će ga svaki drugi dan. Samo punjenje odvija se preko USB-C konektora na donjem bridu mobitela. Podržan je Quick Charge, stoga ne traje dugo – 50% kapaciteta vraća se za otprilike 45 minuta, a punjenje potpuno prazne baterije “do vrha” traje malo više od dva sata.



Konstrukcija, ekran i tipke

Aspekt u kojem Noini mobiteli u novije doba osobito sazrijevaju, svakako je dizajn. Ovaj H10 bez zadrške možemo nazvati tvrtkinim najljepšim uređajem, iz jednostavnog razloga što izgleda poput hibrida iPhonea 6 Plus i 7 Plus. Kućište mu je metalno i zaobljeno na svim kutovima i bridovima. Dopadljive je tamnosive boje, što, u kombinaciji s crnom prednjicom, izgleda doista skladno i privlačno. Tipke za glasnoću zvuka i tipka Power smještene su na desni bok, ladica za SIM kartice i microSD karticu su na desnom boku, odozgo nalazimo 3,5-milimetarski konektor za slušalice (par in-ear slušalica uključen je u cijenu), a na donjem bridu je, uz već spomenuti USB-C konektor, natprosječno glasan zvučnik. Cjelokupna kvaliteta izrade na vrlo je zadovoljavajućoj razini. Tipka Power malo zvecka, što je čujno prilikom odlaganja uređaja na stol, ali nismo uočili da to ikako utječe na njenu funkcionalnost. Kažimo i da je H10 straga vrlo gladak i zbog toga izrazito sklizak. Valja biti pažljiv prilikom vađenja iz džepa i odlaganja na stol, jer bi s neravne površine lako mogao otklizati na pod. To se može sanirati stavljanjem uređaja u futrolu, premda se time donekle narušava njegov vizualni sklad i kompaktne dimenzije – jednima će vjerojatno smetati, drugima nimalo.

Premda se doima da su rubovi ekrana zaobljeni, zapravo je zaobljen okvir na koji ekran naliježe. Ne zamjeramo – svejedno izgleda lijepoS prednje strane Noinog pulena ugrađen je uvjerljiv 5,5-inčni IPS ekran Full HD razlučivosti. Gustoća piksela od 400 PPI jamči izvrsnu oštrinu prikaza, a podjednako impresionira širina raspona svjetline, zahvaljujući kojoj se uređaj s lakoćom koristi na danjem svjetlu, kao i dubina boja. Vrlo nam se svidjela i glatkoća stakla – prsti po njemu klize bez ikakva napora, gotovo bez trenja. Bez mnogo filozofije, to je jedan od najboljih ekrana koje smo vidjeli kod mobitela iz ove cjenovne kategorije.



Ispod ekrana smještena je senzorska tipka koja dublira kao tipka Home i čitač otiska prsta. Detekcija otiska brza je i precizna; to je još jedan aspekt gdje je Noa ostvarila značajan napredak u odnosu na svoje starije i slabije modele. Kad prvi put uzmete uređaj u ruke, učinit će vam se da ostalih navigacijskih tipki (Menu i Back) nema te da ste osuđeni na korištenje softverskih kontrola. Međutim, pomnijim istraživanjem sistemskih izbornika naići ćete na sekciju Smart Assistant, unutar koje se nalazi izbornik Buttons. Ako tu pod “Button type” odaberete “Physical button”, područja lijevo i desno od tipke Home odjednom će funkcionirati kao tipke Menu i Back, pri čemu sami možemo odrediti što će se od toga nalaziti na lijevoj, a što na desnoj strani. Te “skrivene” tipke nisu pozadinski osvijetljene niti označene na ikoji drugi način, ali svejedno nam je iznimno drago da postoje, jer se korisniku prepušta da sam odluči hoće li koristiti njih ili softverske kontrole (koje otimaju dio raspoloživog ekranskog prostora). Sekcija Smart Assistant dozvoljava nam da konfiguriramo i ponašanje prednje notifikacijske LED-ice, smještene iznad ekrana – koju će boju imati za kakvu vrstu notifikacija, hoće li svijetliti prilikom punjenja baterije, hoće li nas upozoravati na nisku bateriju, i tako dalje.



Kamere i OS

Još jedna neuobičajena karakteristika za mobitele ovog cjenovnog razreda postojanje je čak triju 13-megapikselnih kamera– jedne prednje i dviju stražnjih. Prednja proizvodi odlične selfieje, a od dviju stražnjih, jedna je klasična, a druga crno-bijela. Svrha sekundarne kamere nije samo da okida dopadljive crno-bijele fotografije, već i da omogući bokeh– efekt zamućenja pozadine, karakterističan za kvalitetnije DLSR fotoaparate. U takvom načinu rada sami namještamo otvor blende (f/0.8 do f/11) i, u skladu s time, stupanj zamućenja. Stražnja kamera također podržava HDR, panoramsko fotografiranje, način Pro Photo (sami namještamo saturaciju, svjetlinu, kontrast, ekspoziciju, ISO i balans bijele boje) te 4K video (30 FPS, format 3GP). Kvaliteta fotografija iznad je svakog očekivanja, čak i u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima, gdje mobiteli te cijene redovito ostaju bez daha. Videu očito nedostaje optička stabilizacija, ali očekivati takvo što bilo bi sasvim nerealno.

Dvostruka stražnja kamera omogućuje igranje sa zamućenjem pozadine. Uz malo prakse, rezultati mogu biti prilično zanimljivi

Izrazito pozitivan cjelokupni dojam zaokružuje potpuna čistoća operacijskog sustava, Androida 6.0 Marshmallow. Noa za proljeće najavljuje nadogradnju na Android 7.0 Nougat, u kojoj bi filozofija izbjegavanja tvorničke instalacije softverskog bloatwarea trebala biti zadržana.



Sa svim izrečenim na umu, Noa H10 ostavlja dojam zrelog i isplativog 5,5-inčnog mobitela. Radi se o definitivnoj hardverskoj i softverskoj kruni čitave linije, a koju nećete morati platiti kao da je od suhog zlata.