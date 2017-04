Philips Brilliance BDM3270QP

Philipsova linija Brilliance oduvijek je bila sinonim za visoku klasu monitora, namijenjenih prije svega poslovnoj upotrebi. Ponekad se u njoj nađe model poput ovog, koji, zahvaljujući brzoj matrici, dobro može poslužiti i za igranje i za multimedijalnu upotrebu. Upravo za potonje pogodan je zbog AMVA matrice koja ne pati od svjetline koju “isijavaju” IPS monitori kada prikazuju crnu boju (nepopularni “IPS glow”), a ima i jednu karakteristiku blisku TN panelima – brz odziv.



No, krenimo redom. BDM3270QP klasičnog je poslovnog dizajna, s crnim i relativno tankim okvirom oko panela. Jedino što razbija crnilo je srebrna traka koja se širi na sredini kako bi u nju stao Philipsov logo. Masivni metalni stalak obložen je plastikom srebrne boje, a postolje je obloženo crnom plastikom. Dimenzije monitora su 742 x 657 x 270 milimetara s postoljem, a masa je pozamašnih 10,76 kilograma.



Ono što ga smješta u poslovnu klasu njegove su ergonomske mogućnosti, u što ulazi pivotiranje, podešavanje po visini, podešavanje po nagibu te mogućnost okretanja u lijevu i desnu stranu. Hod po visini iznosi čak 180 milimetara, pivotirati ga možemo za klasičnih 90°, nagib je od -5° do 20°, a okret oko Y osi je od -170° do 170°. Stalak monitora je masivan i dobro ga drži na podlozi.



Panel je, kao što smo spomenuli, AMVA tipa (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment), dijagonale je 32 inča, to jest 81,3 centimetra i razlučivosti od 2.560x1.440 (16:9), uz frekvenciju osvježavanja od 60 Hz. Kombinacija spomenute dijagonale i razlučivosti znači da je gustoća piksela nešto niža kako su pikseli nešto veći (pixel pitch iznosi 0,277x0,277 milimetara) te se to i primijeti kad smo vrlo blizu ekrana. No, od monitora ove dijagonale morate biti udaljeni barem jedan metar, gdje se zrnatost slike nimalo ne primijeti.



Brzina odziva panela je 4 milisekunde (GtG), što je brže od većine IPS panela, i to se primijeti. Deklarirana maksimalna jačina osvjetljenja je 250 cd/m2, a mjerenje kolorimetrom (Datacolor Spyder 5) potvrđuje da se ta vrijednost u praksi doista i dobiva. Ne radi se o osobito svijetlom ekranu, ali nismo uočili da to kvari iskustvo njegova korištenja.



Panel je 10-bitni (12-bitno interno LUT procesiranje), što znači da je u stanju pokazati 1,07 milijardi nijansi. Kvaliteta prikaza slike na zavidnoj je razini, boje su vrlo točne, a izmjerili smo gamut od 99,8% pokrivenosti sRGB područja (74,3% Adobe RGB), s vrlo dobrom ujednačenošću boja. Premda proizvođač navodi Delta-E od 3 pri temperaturi boja od 6500 K, mjerenja kolorimetrom na toj vrijednosti pokazala su Delta-E 1,4, što je izvrstan rezultat, te statički kontrast od 2.399,6:1. Kada podesimo sRGB profil, Delta-E pada na 1,2 (manje je bolje). Mjerenja su pokazala ujednačenu gammu od 2,2, s tek manjim varijacijama po površini panela. Crna boja mnogo je bolja nego kod IPS panela, ali i ovdje ima laganog izboja pozadinske svjetlosti. Kutevi gledanja su dobri, što je inače mana VA panela, no nisu na razini IPS-a.



Subjektivni dojam je kako je monitor zapravo odličan za igranje, jer je prikaz boja na visokoj razini, a panel ima odličan odziv. Nema primjetnog ulaznog kašnjenja, i jedino što zapravo smeta jest sjajni premaz, koji u dnevnim uvjetima stvara odbljesak.



Uz monitor, kupac će dobiti kabel napajanja (samo napajanje ugrađeno je u kućište ekrana) te DisplayPort, HDMI, Audio, DVI-D i VGA kabele. U skladu s time, monitor ima sve navedene priključke, uz dva USB 3.0 porta (jedan podržava brzo punjenje) te dva USB 2.0 porta, koji se nalaze na boku. Monitor dolazi i s podrškom za MHL (do 1080p pri 60 Hz).



Tipke za navigaciju menijem nalaze se s donje desne strane, i osjetljive su na dodir pa ih nije osobito ugodno koristiti. Meni je jednostavan i pregledan, a nudi sve uobičajene opcije i neke tvorničke profile za sliku.