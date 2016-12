Sengled Boost, Element, Pulse Pulse Solo i Snap

Ključna prednost integracije dodatnih mogućnosti u žarulje je to što infrastrukturu za ugradnju žarulja, pa samim time i dodatne tehnologije koja ih prati, svi već imamo u svojim domovima i na radnim mjestima. Naravno, riječ je o standardnom grlu za žarulje kojem oblik nije mijenjan desetljećima. Pod uvjetom da žarulja stane u rasvjetno tijelo (dakle luster ili plafonjeru), instalacija se s hardverske strane svodi na zavijanje žarulje u grlo.

Sa softverske strane su naravno nezaobilazni mobiteli, bilo da je riječ o iPhoneovima ili pak uređajima s Androidom. Potrebno je instalirati odgovarajuću aplikaciju (u ovom slučaju jednu od Sengledovih aplikacija), te pratiti upute na ekranu. Veza se ostvaruje najčešće preko WiFi-ja, Bluetootha ili pak ZigBee protokola koji je standardno rješenje za komunikaciju u svijetu Interneta stvari.

Na test smo dobili pet Sengledovih led žarulja čije opise možete pročitati u zasebnim opisima. Model Boost ima funkciju boostera WiFi mreže. Element je paket pametnih žarulja koji se sastoji od dvije smart žarulje i upravljača koji se spaja na kućni WiFi router. Pulse i Pulse solo su žarulje s ugrađenim Bluetooth zvučnicima. Najveća i najskuplja žarulja je Snap, a specifična je po tome što dublira i kao nadzorna kamera.

Sengled Boost

Ideja iza ove Sengledove žarulje je jednostavno pojačavanje WiFi signala u dijelovima doma ili poslovnog prostora koji se nalaze predaleko od temeljne bežične pristupne točke. Podržan je 802.11n standard, ali ne i noviji i brži ac. Da bi Boost upogonili, na telefon je potrebno instalirati Boost aplikaciju, spojiti se na žarulju te je programirati da se spoji na lokalnu pristupnu točku. Istom aplikacijom moguće je podešavati svjetlinu ledica na žarulji do maksimalnih 550 lumena što je nešto slabije od prosječnih vrijednosti za ovakav tip žarulje. Svjetlo je nešto hladnije od prosjeka, s temperaturom od 3.000 K. Kut osvjetljenja na papiru je 270°, no treba imati na umu da se rasvjetni dio žarulje nalazi na vrhu te zauzima tek trećinu tijela. Ostatak je metalno kućište.

Sengled Boost

Tip grla E27 Način povezivanja WiFi 802.11 b/g/n Jakost svijetla (po žarulji) 550 lumena Temperatura svijetla 3.000 K Kut osvjetljenja 270° Podrška za dimmanje (aplikacija / kućni potenciometar) Da / Ne Maksimalna potrošnja 7,5 W Dimenzije (širina × visina) 60 × 120 mm Cijena 489 kn Jamstvo 2 godine Ustupio iStyle, www.istyle.eu

Boost nema mogućnost programiranog gašenja i paljenja, niti sinkroniziranog rada s Element modelom Sengledovih žarulja budući da ne podržava ZigBee protokol. S cijenom od 489 kuna, ova žarulja je nešto skuplji gadget budući da WiFi ekstenderi sličnih specifikacija koštaju oko 200 do 250 kuna.



Sengled Element Starter Kit

Element je Sengledova temeljna "pametna" led žarulja koja se prodaje odvojeno ili pak u takozvanom starter kitu kojeg smo mi isprobali. Ovaj paket sastoji se od dvije Element žarulje i kontrolera za osvjetljenje kojeg priloženim mrežnim kabelom treba spojiti na kućnu pristupnu točku. Kontroler može upravljati s do 50 Element žarulja s kojima komunicira preko IoT ZigBee protokola. S obzirom da se ZigBee temelji na mesh umrežavanju, otuda i mogućnost spajanja tako velikog broja žarulja. Element žarulje snažnije su od većine ostalih Sengledovih žarulja, a nude i mogućnost regulacije temperature svjetla od uobičajenih žutih 2.700 K do iznimno bijelih 6.500 K. Naravno, podržano je podešavanjke jakost osvjetljanja i to ne samo preko aplikacije već i preko potenciometarske kontrole na zidu. Valja napomenuti da zbog kompatibilnost sa ZigBee protokolom Element žarulje moguće spariti i s drugim kontrolerima – recimo Samsungovim SmartThings Hubom.

Sengled Element Starter Kit Tip grla E27 Način povezivanja WiFi 802.11 b/g/n Jakost svijetla (po žarulji) 806 lumena Temperatura svijetla 2.700 do 6.500 K Kut osvjetljenja 270° Podrška za dimmanje (aplikacija / kućni potenciometar) Da / Da Maksimalna potrošnja 9,8 W Dimenzije (širina × visina) 60 × 120 mm Cijena 729 kn Jamstvo 2 godine Ustupio iStyle, www.istyle.eu

Pomoću Element mobilne aplikacije žarulje u mreži možemo grupirati (prema prostorijama) te grupe lako kontrolirati i programirati. Iako se po vremenskim intervalima može definirati temperaturu žarulja, nije moguće podesiti postupnu promjenu temperature što bi bilo dosta cool. Valja napomenuti da ostale Sengledove žarulje nisu kompatibilne s ovim sustavom jer ne podržavaju ZigBee. Ako želite kupiti dodatne žarulje, za svaku je potrebno izdvojiti 199 kn.

Sengled Pulse Starter Kit

Žarulje Pulse predstavljaju Sengledovo rješenje kako na jednostavan način ozvučiti prostor. Pulse s mobilnim uređajima komuniciraju preko Bluetootha, a moguće je povezati do osam ovakvih žarulja s tim da jedna od njih mora biti u verziji Master dok su ostale u varijanti Satellite. Pulse Starter Kit kojeg smo isprobali kombinira Master i Satellite žarulju čime dobivamo stereo zvuk. Alternativno, žarulje možemo spojiti na drugi izvor zvuka poput TV-a korištenjem dodatka Pulse Link. Sengled prodaje i Pulse Amp, drugi dodatak koji omogućava sparivanje žarulja odnosno zvučnika u žaruljama s vanjskim subwoofer. Ideja je da subwoofer kompenzira manjak basa koji karakterizira zvuk Pulse žarulja. U svaku su žarulju inače integrirani 13-vatni zvučnici koje potpisuje JBL.

Sengled Pulse Starter Kit Tip grla E27 Način povezivanja Bluetooth v2.1 Jakost svijetla (po žarulji) 600 lumena Temperatura svijetla 2.700 K Kut osvjetljenja 105° Podrška za dimmanje (aplikacija / kućni potenciometar) Da / Ne Maksimalna potrošnja 15 W Dimenzije (širina × visina) 98 × 140 mm Cijena 1.099 kn Jamstvo 2 godine Ustupio iStyle, www.istyle.eu

Svjetlina žarulja relativno je niska, za četvrtinu slabija od žarulja Element, a mnogo je uži i svjetlosni snop, pa svjetlo tuče uglavnom prema dolje. Glasnoću zvučnika i jakost svjetla kontroliramo preko mobilne aplikacije (hardverski dimmer na zidu nije podržan), s tim da dvije varijable ne ovise jedna od drugoj – zvučnici mogu raditi i kada je svijetlo ugašeno. Valja napomenuti da su Pulse žarulje dosta krupne, pa neće stati u svaku stropnu svjetiljku. Idealne su za jednostavne visilice u kojima njihov atraktivan dizajn može doći do izražaja. Cijena navedena u tablici odnosi se na paket s jednom Master i jednom Satellite žaruljom, no žarulje je moguće kupiti i odvojeno. U tom slučaju Master žarulja košta 729, a Satellite žarulja 529 kn.

Sengled Pulse Solo

Ako vam je sustav Pulse prekompliciran i skup, Sengled u ponudi ima i model Pulse Solo. Kao što nam i ime kaže, riječ je o žarulji sa zvučnicima koja je zamišljena da radi samostalno. Zbog toga Pulse Solo ima dva JBL-ova zvučnika, a obični Pulse samo jedan. S obzirom na drugačiju konfiguraciju zvučnika, dizajn žarulje je nešto drugačiji u odnosu na Pulse – jakost svjetla je ponešto slabija (550 umjesto 600 lumena), a obod uži (72 umjesto 98 mm). Temperatura svjetla je i dalje ugodnih 2.700 kelvina, no bez mogućnosti regulacije kao što nudi model Element. Snop svjetla je i na ovoj žarulji dosta uzak, pa to treba uzeti u obzir pri kupovini.

Sengled Pulse Solo Tip grla E27 Način povezivanja Bluetooth v2.1 Jakost svijetla (po žarulji) 550 lumena Temperatura svijetla 2.700 K Kut osvjetljenja 105° Podrška za dimmanje (aplikacija / kućni potenciometar) Da / Ne Maksimalna potrošnja 12,5 W Dimenzije (širina × visina) 72 × 141,5 mm Cijena 489 kn Jamstvo 2 godine Ustupio iStyle, www.istyle.eu

Pulse na telefon ili tablet spajamo preko Bluetootha, a da bi dobili pristup dodatnim funkcijama treba instalirati i Pulse aplikaciju. U njoj možemo podešavati glasnoću zvučnika i jakost osvjetljenja. Dizajn aplikacije za Pulse Solo je malo drugačiji i zapravo praktičniji nego kod Pulsea zbog toga što softver računa da imate samo jedan zvučnik. Od kvalitete zvuka usprkos JBL-ovom potpisu nećete pasti na stražnjicu. Tu je kroničan nedostatak basa na kojeg se kod zvučnika-žarulje jednostavno nužno naviknuti.

Sengled Snap



Najskuplja i ujedno najveća Sengledova žarulja je model Snap. Specifična je po integriranoj nadzornoj kameri koja zauzima glavninu kućišta. Kamera se spaja na mrežu preko WiFi-ja, a može snimati do rezolucije full HD s vidljivim kutom od 140°, uz mogućnost snimanja po noći i danu. Pod noćnim snimanjem mislimo na potpuni mrak – žarulja ima IR ledice koje omogućavaju kameri snimanje bez vanjskog svijetla. Naravno, u ovom modu ne računajte na boje. Snap također ima ugrađen zvučnik i mikrofon što nam omogućava dvosmjernu komunikaciju (ako Snap postavimo primjerice ispred ulaznih vrata). Snap je dizajniran kako za unutarnju tako i za vanjsku uporabu što potvrđuje IP54 certifikat. U prijevodu, žarulja je posve otporna na prašinu i zaštićena od pljuskanja vodom.

Sengled Snap Tip grla E27 Način povezivanja WiFi 802.11 b/g/n Jakost svijetla (po žarulji) 850 lumena Temperatura svijetla 3.000 K Kut osvjetljenja 36° Podrška za dimmanje (aplikacija / kućni potenciometar) Da / Ne Maksimalna potrošnja 14 W Dimenzije (širina × visina) 121 × 148 mm Cijena 1.599 kn Jamstvo 2 godine Ustupio iStyle, www.istyle.eu

Upravljanje sustavom iznimno je jednostavno jer se sve radi preko telefona ili tableta. Možemo definirati zone detekcije pokreta te regulirati snagu svjetla žarulje. S druge strane, nema programiranog uključivanja i isključivanja. Problem s ovakvim jednostavnim pristupom je što se za snimke koristi oblak odnosno Internet. Usluga snimanja u oblak besplatna je prvih 90 dana, a kasnije se plaća od 3,5 do 18,5 € mjesečno (zavisno o duljini čuvanja snimki). Ako ne želite plaćati pretplatu, Snap možete koristiti za gledanje video streama lokacije u stvarnom vremenu.