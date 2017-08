G.SKILL TridentZ F4-3600C16D-16GTZSW

Moduli TridentZ specifični su po visokim performansama te hladnjacima od brušenog aluminija, koje krasi agresivan nazubljeni dizajn i visok profil. Gornji dio hladnjaka ukrašen je plastičnim umetkom koji može biti raznih boja, no u našem slučaju bio je bijele boje. Zbog visine hladnjaka moduli TridentZ nisu prikladni za konfiguracije manjih gabarita, gdje bi moglo doći do kolizije s hladnjakom. Na taj problem nisu imune ni neke veće konfiguracije – one opremljene vrlo velikim zračnim hladnjacima kao što je, primjerice, Noctuin NH-D15, gdje je zbog visokih modula nužno prema gore pomaknuti vanjski ventilator. To nisu nepremostivi problemi, no spadaju u kategoriju “dobro je znati”.

Službeno, ovaj memorijski kit ima oznaku F4-3600C16D-16GTZSW, iz čega možemo iščitati da je riječ o DDR4 memoriji (F4), brzine 3.600 MHz (3600), s glavnom latencijom CAS 16 (C16) i kapaciteta 16 GB (16G). Kada se malo pobliže pogleda naljepnica na pakiranju, vidimo da je riječ o latencijama CL16-16-16-36, pri naponu od 1,35 V. Iste te specifikacije učitane su u XMP profil, koji će na Intelovim pločama s podrškom za veće brzine memorije (dakle, samo one s čipsetima iz serije X i Z) konfigurirati memoriju na optimalne postavke.

Može i Ryzen

Situacija se dodatno komplicira ako takve module želite koristiti na novim AMD-ovim procesorima, jer AMD nema vlastiti set postavki kao što je XMP. Na većini ploča u izborniku za podešavanje memorije postojat će opcija korištenja XMP postavki (primjerice, kod Asusa je to D.O.C.P.), s time da učitane latencije neće nužno biti posve jednake kao kod Intela. To se, prema našem iskustvu, primarno odnosi na Command Rate (CMD) koji je Intelu standardno 2T, a kod AMD-a se učitava 1T. Korištenje takvih brzih memorija na AMD-ovoj je platformi posebno preporučljivo jer je rast performansi mnogo veći nego kod Intela, posebice u igrama.

S time na umu, isprobali smo G.SKILL-ovu memoriju na Asusovoj CrossHair VI Hero ploči, u kombinaciji s najsvježijom verzijom UEFI-ja, koja je donijela nasušno potrebne dodatne množitelje za memoriju te mnogo veći broj registara s pretprogramiranim postavkama. Sa starim UEFI-jem ploča nije mogla iskoristiti puni potencijal G.SKILL-ove memorije, no novi UEFI donio je mogućnost podešavanja bržeg množitelja, ali i poboljšanja u kontekstu stabilnosti. Usprkos tome, učitavanje D.O.C.P. profila nije bilo dovoljno za odgovarajuću stabilnost u radu pri 3.600 MHz. Rješenje? Povećavanje napona memorije s 1,35 V zapisanih u profil na 1,425 V.

Cijene memorija u posljednje su vrijeme vrlo narasle pa nas ne čudi mnogo što ćete za kit ovako visokih performansi morati izdvojiti gotovo 2.000 kuna. Alternativa su memorije brzine 3.000 ili 3.200 MHz, dostupne po nižoj cijeni. Ako razmišljate u smjeru da je možda bolje po nešto višoj cijeni uzeti 32 GB osjetno sporije memorije, preporučujemo vam da dobro razmislite o tome treba li aktualna kombinacija aplikacija koje koristite doista takav kapacitet. U suprotnom, više od polovice memorije ostat će neiskorišteno, a performanse će biti osjetno slabije, pogotovo na Ryzen platformi.