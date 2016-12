Modecom Volcano MC-GMX4

Tek što smo ga izvadili iz kutije, Volcano MC-GMX4 podsjetio nas je na nešto što smo već imali na stolu, a čim smo ga primili u ruku, postalo je jasno o kojem se komadu hardvera radi. Naime, tvrtka Modecom ugledala se na Logitechov nagrađivani mišG502– i to nije uopće loše.



Kućište ovog miša gotovo je identično onom koje smo vidjeli na Logitechovom G502, iako su mu dimenzije za nijansu manje. Čak su i ukrasni uzorci na bočnim stranicama vrlo slični. Miš na svojoj lijevoj strani nudi tri programabilne tipke, a još dvije mogu se pronaći ispod vrlo udobnog i mekog kotačića. Na lijevoj se strani, osim dodatnih tipki, nalazi i malo odmorište za palac, koje sprečava kontakt prsta i podloge. Miš je, očito je na prvu, prilagođen dešnjacima koji koriste palm grip, no nije ga problem držati ni vršcima prstiju, iako je za to možda malo pretežak.



Ispod haube Volcano MC-GMX4 krije Pixartov vrlo dobar optički senzor PMW 3330, maksimalne razlučivosti od 7.200 DPI. Razlučivost senzora, uz interpolaciju, može se povećati na 14.400 DPI, no to ne bismo preporučili, jer preciznost senzora tada postane nekonzistentna. Ako se zadovoljite razlučivostima do 7.200 DPI, ovaj će vam miš ponuditi iznimnu preciznost i sve zadaće ispuniti pouzdano.



Modecomov driver ne može se nazvati moćnim, jer mu nedostaju neke od naprednijih opcija, no dovoljno je dobar da zadovolji potrebe većine korisnika. U svega nekoliko kartica, softver omogućuje podešavanje razlučivosti senzora, brzine uzorkovanja USB porta i boje, odnosno uzorka diskretnog RGB osvjetljenja. Posebno je zanimljiva mogućnost definiranja pet korisničkih profila, od kojih svaki može imati čak tri različita sekundarna profila s drugačije programiranim tipkama i drugačijim osjetljivostima.