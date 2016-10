Za razliku od Apolla Lite koji je stigao u crnoj kutiji, Mars nam je stigao u gotovo identičnoj, ali bijeloj kutiji s logotipom i nazivom modela. Moramo primijetiti kako za razliku od prethodnog modela ovaj nije isporučen s drvenim stalkom koji nam se u prvom slučaju jako svidio.



Sadržaj kutije je vrlo skroman – unutra ćete osim uređaja pronaći punjač s odvojivim USB Type-C kabelom, vrlo kratke upute s listićem za garanciju (uređaj je potrebno poslati direktno proizvođaču) te iglu za otvaranje combo utora u koji možete smjestiti SIM karticu i memorijsku karticu.



Kompletan sadržaj kutije - uređaj, punjač, iglica i kratke uputeDizajnNa prvi pogled je vidljivo da je uloženo mnogo truda u dizajn uređaja koji neodoljivo podsjeća na novi iPhone 7, s tim da nema nikakvu središnju tipku. Prednji dio je kompletno ostakljen uz Corning Gorilla Glass 3 premaz i blago zaobljene rubove.



Mars je vrlo tanak - tek 7,6 mm, a ovdje je u usporedbi s Apollo LiteomStražnji dio je izveden iz legure cinka i aluminija uz finu završnu obradu koja daje matiranu površinu. U svakom slučaju, Vernee Mars izvrsno leži u ruci i na metalnoj površini ne ostavlja nikakve otiske. Bez obzira što se radi o vrlo tankom uređaju (debljina mu je tek 7,6 mm), to nimalo ne umanjuje lakoću korištenja i vrlo ugodan osjećaj dok Mars imate u ruci. Vernee tvrdi da je Mars najtanji 5,5-inčni smartfon na svijetu. Vjerojatno su u pravu. U svakom slučaju, ocjena rukovanja uređajem – odličan!



Combo utor za kartice otvara se pomoću igliceNa stražnjoj strani uređaja možete vidjeti svjetliju plastičnu liniju na vrhu i na dnu koja ide cijelom širinom uređaja te na kraju zavija prema unutrašnjosti. Radi se o integriranoj anteni koja je ovdje ubačena procesom injektiranja plastike – ovakva izvedba doprinosi i boljem signalu. Vernee Mars je tek četvrti model koji koristi ovu tehnologiju. Prvi model bio je iPhone 6, drugi Meizu Pro 6, a treći iPhone 7. Međutim, kod iPhonea 6 tehnologija injektiranja plastike je bila u povojima i antena tada nije bila zakrivljena unutar kućišta. Bilo kako bilo, ovaj dizajnerski zahvat nam se dopada.



Plastična antena je injektirana u kućišteNa lijevoj strani uređaja je ranije spomenuti combo utor za kartice, dok je na desnoj strani tipka za podešavanje glasnoće, za uključivanje/isključivanje te čitač otisaka prstiju.



ZaslonKao i kod modela Apollo Lite, i ovdje je zaslon dijagonale 5,5“ sa Sharp IGZO matricom. Dakle, slika je vrlo kvalitetna, oštra i jasna, uz žive i zasićene boje. Nemamo zamjerki. Ipak, kao i kod Apolla Lite na vrhu se nalazi mala notifikacijska LED lampica koju je nemoguće isključiti te će vam vjerojatno smetati ako noću držite smartfon u svojoj blizini.



Zaslon je na rubovima blago zaobljenProcesor i memorijaNakon što smo se divili performansama koje je isporučivao Apollo Lite sa svojim 10-jezgrenim procesorom, ovdje smo ipak malo spušteni na zemlju. Mars dolazi s osmojezgrenim procesorom (MediaTek 6755, Helio P10) i 4 GB radne memorije. Ova ipak nešto skromnija konfiguracija vidljiva je i u performansama uređaja. AnTuTu test u ovom slučaju daje rezultat 48.000, što nas je malo razočaralo nakon 88.000 koje je dao Apollo Lite.



Rezultat AnTuTu testaMeđutim, u redovnom radu teško je primijetiti sporost uređaja. Tek otvaranjem vrlo velikog broja aplikacija istovremeno ili pokretanjem zahtjevnijih mobilnih igara primijetit ćete određeno usporavanje. Mars dolazi s Android 6.0 operativnim sustavom Out-of-the-box - dakle, na njemu nećete dobiti nikakve nepotrebno instalirane aplikacije, već samo ono najosnovnije. Ostalo je prepušteno vama.



Proizvođač niti ovdje nije štedio na internoj memoriji uređaja. Poznato je da je jedna od najvećih boljki smartfona količina interne memorije. Bez obzira što sve aplikacije koje vam to dozvoljavaju prebacite na SD karticu, interna memorija će se kod većine uređaja vrlo brzo popuniti. Vernee je prepoznao potrebu korisnika za većom količinom interne memorije te ni u ovom slučaju nije štedio na resursima. Očekuje vas 32 GB prostora (oko 25 GB iskoristivo), što je dovoljno za prosječnog korisnika.



Vernee Mars izvrsno leži u ruciKameraIako je Vernee nahvalio kameru i napomenuo kako su ugradili bolju stražnju kameru od one što je ima Apollo Lite, moramo priznati da opet nismo primijetili značajniji napredak. Prednja kamera rezolucije 5 megapiksela ista je u oba modela i daje vrlo pristojnu sliku. Nedostaje nam jedino tzv. opcija „V“. Kod Apollo Litea moguće je na kameri uključiti opciju fotografiranja „V“– nakon što kamera u kadru prepozna gestu „V“ (dva prsta poput znaka „peace“ ili „victory“), samookidač odradi svoj dio posla.



Stražnja kamera je SONY IMX258 s 13 MP, F/2.0 i PDAFS druge strane, stražnja kamera je SONY IMX258 s 13 megapiksela, F/2.0 otvorom blende i PDAF tehnologijom. I dalje su fotografije na vanjskom osvjetljenju vrlo dobre kvalitete, a fokus lijepo odrađuje svoj zadatak. Međutim, u tamnom okruženju moramo priznati da nismo primijetili značajniji napredak. Fotografije su i dalje prilično mutne i zrnate.

Fotografije na otvorenom su vrlo dobre uz dobar fokus Fotografije u mračnom prostoru bi mogle biti i boljeBaterija i punjenjeBateriju ne možete izvaditi iz uređaja, bez da ga rastavite. No, takvo što nije ni potrebno. Baterija ima kapacitet 3000 mAh, a njezina autonomija je vrlo dobra. Uz redovno i prilično učestalo korištenje izdržat će cijeli dan, a nakon 24 sata u stanju čekanja kapacitet je pao sa 100% na 75%. Međutim, prazna baterija vas neće previše zabrinuti, budući da ju je uz originalni punjač i funkciju Quick Charge moguće potpuno napuniti za oko sat vremena.



USB Type-C konektor služi za punjenje, prijenos podataka i slušanje glazbeKao i većina novih modela, tako i Mars ima USB Type-C konektor. Radi se o USB konektoru koji je prilično brži od prethodnika, a ne morate se bojati da ćete kabel krivo okrenuti prilikom spajanja na smartfon, jer ga možete okrenuti na bilo koju stranu.



Na donjoj strani nalazi se USB konektor, mikrofon i zvučnikAudioDakle, USB Type-C, osim što služi za punjenje baterije i prijenos podataka, služi i za prijenos digitalne glazbe. Ukoliko imate USB C slušalice, putem ovog konektora možete slušati glazbu u vrhunskoj kvaliteti. Takve slušalice (kao niti jedne druge) uz Mars nismo dobili te ih morate posebno kupiti. No, tu je i pomoćni klasični audio utor 3,5 mm. Odrađuje svoj zadatak, no zvuk koji isporučuje bi mogao biti i malo bogatiji.



Na gornjoj strani se nalazi klasičan 3,5 mm audio priključakČitač otisaka prstijuJako nas je razveselila vijest da ovaj model ima bočni čitač otisaka prstiju (Apollo Lite je imao stražnji ispod kamere) i ponadali smo se kako će otključavanje uređaja prstom biti iznimno jednostavno. Međutim, ostali smo prilično razočarani kad smo uvidjeli da je znanstvena fantastika prstom otključati Mars. Nakon vrlo velikog broja pokušaja to nam je konačno i uspjelo. Kod Apollo Litea stražnji čitač je funkcionirao prilično dobro - za otključavanje je ispočetka bilo potrebno 3-4 pokušaja, a kasnije tek 1-2. Vrlo precizno i korisno. Mars je ovdje ipak podbacio.



Za razliku od Apollo Litea čiji je stražnji čitač otisaka prstiju prilično dobar, Marsov bočni čitač je gotovo neupotrebljivPovezivanjePoput Apollo Litea, i Mars podržava 4G tj. LTE mrežu kategorije 6 (upload do 50 Mbps, download do 300 Mbps) te dual-band Wi-Fi mrežu (2.4G/5G). Te brzine vam naravno ništa ne znače, ako koristite mobilnu mrežu koja ih ne podržava. Sviđa nam se i opcija downloada velikih datoteka uz upareno korištenje 4G i Wi-Fi mreže, što će dodatno povećati brzinu.



Desna strana uređaja sadrži tipke za kontrolu glasnoće, power tipku i čitač otisaka prstijuZaključakIako smo nakon Apollo Litea očekivali značajniji skok s novim modelom Mars, to se ipak nije dogodilo. Mars se posebno ističe izvrsnim dizajnom i iskustvom prilikom korištenja. Puno ljepše leži u ruci od svog prethodnika i imate dojam da držite višestruko skuplji model poznatijeg proizvođača. Ostale karakteristike slične su kao i kod Apollo Litea, no ipak nešto skromnije. Proizvođač je odlučio u ovom slučaju ipak ugraditi slabiji procesor. To nećete posebno primijetiti prilikom korištenja. Iako je vrijednost koju ćete dobiti za uložene novce velika, ipak nas malo bode u oči cijena koja je jednaka kao i kod Apollo Litea. Očekujete da će uređaj s nešto slabijim performansama imati i nižu cijenu.



Tanko kućište ipak ne može u sebe kompletno integrirati modul kamere koji malo izlazi van kućišta i time je ugrožen od vanjskih utjecajaTražite li vrlo dobar uređaj za 200-injak dolara, svakako razmislite o Verneeovim modelima. Performanse su vrlo dobre, kvaliteta izrade izvrsna, a cijena prihvatljiva. Jedina mana je što uređaj ne možete kupiti u Hrvatskoj, već ga je potrebno naručiti putem međunarodne web trgovine, kao što je Gearbest. To ne znači da ćete ostati bez jamstva, proizvođač će uvijek svojim kupcima izaći u susret.



Ovom prilikom odlučili smo Bugovim čitateljima i posjetiteljima pokloniti Vernee Mars koji nam je stigao na recenziju. Kako biste sudjelovali u nagradnoj igri, potrebno je biti dio žirija u izboru Bugovih godišnjih nagrada te na istom mjestu ostaviti i svoje osobne podatke. Nagradna igra traje od 27. listopada do 15. studenog 2016. Sretno!

Sudjelujte u izboru Bugovih godišnjih nagrada i možda osvojite Vernee Mars