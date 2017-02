AMD lansirao nove procesore Ryzen

Dočekali smo i taj dan – nakon višegodišnjeg razvoja i dugog očekivanja AMD je napokon i službeno lansirao nove procesore Ryzen na konferenciji za novinare u San Franciscu. Lisa Su, generalna direktorica tvrtke demonstrirala je tri najmoćnija Ryzen procesora, osmerojezgrene modele koji će se prodavati u sklopu Ryzen R7 serije.

Također je objavljena još jedna vrlo bitna informacija – da je IPC nove arhitekture 52% viši u odnosu na posljednju iteraciju AMD-ove starije arhitekture, poznatu pod imenom Excavator. Ovo je vrlo bitno jer je AMD do sad obećavao rast IPC-a od "svega" 40%. IPC odnosno Instructions Per Clock je vrijednost koja nam govori koliko je neki procesor efikasan u odnosu na takt. Drugim riječima – procesori Ryzen su na jednakom taktu 52% brži od starih procesora FX odnosno APU-ova s Excavator jezgrama.

Ryzen R7 1800X

Perjanica ponude odaziva se na ime Ryzen R7 1800X. Riječ je o 8-jezgrenom procesoru s 16 threadova,, taktom od 3,6 do 4 GHz i maksimalnom potrošnjom od 95 W. Preporučena AMD-ova cijena za američko tržište je 499 USD dok je za domaće tržište navedena cijena 4.599 kn uključujući PDV. Ovaj najjači AMD procesor ide u izravno sučeljavanje s Intelovim modelom Core i7-6900K – procesorom koji također raspolaže s 8 jezgri i 16 threadova na taktu od 3,2 do maksimalnih 4 GHz, uz maksimalnu potrošnju od 140 W. Cijena Intelovog procesora je istovremeno osjetno viša – 1.050 USD za američko tržište odnosno 8.900 kn na domaćem tržištu.

AMD je demonstrirao i performanse svog najjačeg procesora. U Cinebenchu R15, benchmarku koji se simulira rad u softveru za 3D modeliranje Maxon 3D, R7 1800X bilježi 1.601 bod dok i7-6900K postiže 1.474 bodova odnosno slabiji je za 8,6%. Kad se pak usporede brzine samo jedne jezgre (Cinebench može forsirati izvođenje na samo jednoj jezgri), performanse su jednake – 162 boda. Drugim riječima, IPC Ryzena i Intelovog procesora po svemu je sudeći jedak (barem prema Cinebenchu), no AMD-ov procesor prosječno nudi više performanse zbog višeg maksimalnog takta jezgri.

Ryzen R7 1700X

Na drugom mjestu po performansama i cijeni nalazi se R7 1700X – također 8-jezgreni i 16-dretveni procesor, s TDP-om od 95 W. Radni takt je nešto niži – od 3,4 do 3,8 GHz, a sukladno tome niža je i cijena. Tako AMD u SAD-u za ovaj procesor bez poreza traži 399 USD dok će kod nas preporučena cijena biti 3.699 kn.

Na Intelovoj strani u ovom cjenovnom segmentu imamo Core i7-6800K, po preporučenoj cijeni od 440 USD odnosno domaćoj cijeni od 3.600 kn. 6800K za razliku od 6900K i Ryzen R7 procesora ima 6 jezgri i 12 threadova, takt od 3,4 do 3,6 GHz uz opterećenje svih jezgri odnosno 3,8 GHz uz opterećenje samo jedne jezgre. TDP je jednak kao na 6900K, a iznosi 140 W. Ryzen 1700X u Cinebenchu R15 izvlači 1.537 bodova dok je 6800K na svega 1.108 bodova. Performanse u aplikacijama koje koriste samo jednu jezgru trebale bi biti manje-više jednake.

Ryzen R7 1700

Naposljetku tu je i Ryzen R7 1700. Jednak broj jezgri i dretvi kao i njegova skuplja braća, no uz značajno niži TDP od svega 65 W. Niži je i takt – temeljno 3 GHz i maksimalni Turbo do 3,7 GHz. AMD ovaj procesor cjenovno stavlja nasuprot Intelovog najbržeg Kaby Lake procesora – Core i7-7700K. Ryzen 1700 biti će dostupan po cijeni od 329 USD / 2.989 kn dok je Intelov procesor u dolarima nešto skuplji (350 USD), a u kunama jednako skup. Intelov čip u ovom je slučaju ima značajno manje jezgri (4 s 8 threadova), višu potrošnu (TDP od 91 W), ali osjetno viši takt od 4,2 do 4,5 GHz.

Sukladno očekivanjima, AMD se i ovdje držao testova koji koriste sve jezgre procesora, pa su prikazani rezultati Cinebencha u kojima R7 1700 postiže 1.410 bodova nasuprot Coreovih 967, te rezultati transkodiranja 4K videa u Full HD format pomoću aplikacije Handbrake gdje Ryzen bilježi vrijeme od 61,8, a Core 71,8 sekundu. Testovi s jednom opterećenom jezgro nisu prikazani, no Ryzen 1700 bi tu izvukao deblji kraj zbog osjetno nižeg takta.

Hladnjaci i XFR

Pri tumačenju ovih rezultata i cijena treba imati na umu još dvije stvari. Prva se tiče cijene kompletne konfiguracije. Niti jedan od navedenih Intelovih procesora se ne isporučuje s hladnjakom, dok svi AMD-ovi po trenutnim informacijama dolaze s vrlo dobrim Wraith hladnjacima

Druga opaska tiče se performansi. AMD-ovi modeli s oznakom X u imenu podržavaju tehnologiju XFR odnosno eXtended Frequency Range. Riječ je o tehnologiji automatskog overklokiranja u malim inkrementima od svega 25 MHz, a koja ovisi o kvaliteti matične ploče i hladnjaka procesora. Dinamička povećanja takta nisu ograničena TDP-om tako da skaliranje postoji za sve oblike hlađenja bilo da je riječ o zračnom, vodenom ili čak LN2 hlađenju. Drugim riječima, ako na AMD-ov X procesor i Intelov K procesor stavimo jednak vrhunski hladnjak, Ryzen će imati još više performanse.

Mala napomena - upravo sam uočio u specifikacijama demo mašina da su sve opremljene s dvije pločice 2.400-megahercne DDR4 memorije. Core i7-6900K i 6800K procesori za razliku od procesora Ryzen R7 i Core i7-7700K imaju četverokanalni memorijski kontroler koji za optimalne performanse treba popuniti s četiri identična modula. Prema vlastitom iskustvu znam da propusnost memorije nema osobit utjecaj na performanse u Cinebenchu. Usprkos tome, nije fer što AMD Intelove procesore nije propisno konfigurirao.

I za kraj

Lisa Su najavila je dolazak procesora Ryzen u trgovine 2. ožujka s tim da je prednarudžba, barem u inozemstvu, moguća već od sutra.

Također je objavila da je ovo samo početak izvrsne godine za AMD jer će u drugom kvartalu biti lansirane Radeon Vega grafičke kartice nove generacije te Radeon Instinct akceleratori za neuronske mreže. U drugom kvartalu također stiže još jedan bitan proizvod za profesionalno tržište – serverski procesori Naples koji će raspolagati s do 32 Zen jezgre.

Naposljetku, najavljeni su i mobilni procesori Ryzen namijenjeni prijenosnicima i to u drugoj polovici ove godine. Premda to nije jasno naglašeno, ovi procesori su zapravo APU-ovi odnosno za razliku od stolnih Ryzena imaju integriranu grafiku.

Ono što nažalost nije otkriveno je datum lansiranja jeftinijih procesora Ryzen – onih s 6 i manje jezgri te isključenom podrškom za SMT odnosno Hyper Threading, kako ovu tehnologiju zove Intel. S druge strane logično je pretpostaviti da ovakvi procesori nisu daleko od lansiranja jer su tehnološki posve jednaki 8-jezgrenim modelima.

Testni primjerci procesora Ryzen već su na putu prema našoj redakciji, a već smo imali prilike otvoriti pošiljke i s nekim matičnim pločama sa Socketom AM4. Ukratko, ožujak će biti vrlo zanimljiv mjesec, posebno za sve one koji su odgađali kupovinu ili nadogradnju računala s nadom da će AMD uspjeti razbiti Intelovu dominaciju.