Banke žele preuzeti nadzor nad blockchain novcem

Blockchain tehnologija smišljena je da se bankama uzme moć u kontroli novčanih tokova od koje se vrlo izdašno naplaćuju. Sad ispada da su banke među vodećim ulagačima u blockchain. Upravo u rujnu intenzivirale su se rasprave i članci o digitalnim financijama i ulozi blockchain tehnologije. U kolovozu je Svjetski ekonomski forum objavio opsežnu analizu o (svijetlim) perspektivama blockchain tehnologije, u kojoj tvrdi da su ulaganja u fintech eksplodirala i premašila ove godine 20 mlrd dolara.

Prema analizi najveća su očekivanja upravo od blockchaina, u koji je uloženo oko 1,5 milijardi dolara. Nova zvijezda u tom području Ethereum u Shanghaiju je od 22. rujna organizirao veliku konferenciju uz obilna sponzorstva IT kompanija, gradova, slobodnih zona itd. Suradnju s četrdesetak najvećih svjetskih banaka Ethereum je već imao ranije ove godine, uz pomoć Microsofta i Mikea Hearna, otpadnika od bitcoin projekta.



Financial Times je također organizirao javnu diskusiju u kojoj su se ipak čuli malo drukčiji tonovi: Izabella Kaminska, vodeća FT-ova analitičarka financija zaključila je da blockchain savjetnici nemaju pojma o tome da novac funkcionira na principu društvene moći, a ne tehnologije. Njezina meta je bio Simon Taylor, koji je napustio Barclays Bank radi samostalnog konzultiranja o blockchain.



Što to ustvari znači? Blockchain je široko lansiran pomoću bitcoinsa, koji su njegova dosad najraširenija primjena. Na početku, dočekani su jednako s euforijom koliko i skepsom, s koliko mogućnosti koje obećavaju, toliko i rupa. U prosincu prošle godine studija Deutschebank ustanovila je da su „Kinezi u poziciji da kontroliraju Bitcoin-mrežu“. Time je smisao ideje da „svi imaju kontrolu, ali nitko nema moć“ dovedena u pitanje. To jest, valjalo bi naći novo rješenje kojim bi se ideja održala.



Čini se da je u samom razvoju tehnologije odjednom postavljeno previše zadataka za jedan pothvat. Trebalo je riješiti brzi i jeftini transfer financijske imovine, trebalo je riješiti sravnjivanje računa (clearing and settlement), problem identiteta, zatim decentralizacije mreže, spriječiti mogućnosti pranja novca i ranjivosti od kriminalnih aktivnosti, problem sigurnosti, a nije nevažno ni je li to uopće novac ili je roba, te kako ispunjavati druge funkcije novca osim plaćanja, na primjer kreditiranje.



Tu sad na scenu stupaju igrači koji u problemima vide svoju šansu, a u tehnologiji potencijale. Banke. Sve te probleme, od pranja novca do identiteta i sravnjivanja računa one su rješavale stoljećima. Ne može se reći da nemaju iskustva, ali ni da su sklone prihvatiti promjenu u kojoj su na gubitku. Posebno ih zanima da zadrže kontrolu nad emisijom i prometom novca, a iz toga, tradicionalno – slijede i kontrole nad sravnjivanjem računa.



Već u analizi objavljenoj u prosincu Deutschebank je tvrdila da Bitcoin mreža postala preopterećena za pojedine korisnike. Širi se skepsa da blockchain tehnologija nije u mogućnosti umnožavati, produžavati lanac (scaling), a da istodobno održi efikasnost prometa.



Vitalik Buterin, 22-godišnji šef Ethereuma, otvorio je konferenciju u Shanghaiju upravo tvrdnjom da mogu riješiti problem scalinga, to jest da su ga „skoro“ riješili. Njegovo rješenje je „virtualno rudarenje“ i potvrđivanje transakcije (transaction validation) samo u dijelu mreže. Ideje nije sasvim objasnio, prije svega zato što se razrada i dovršetak očekuju tek sljedeće godine. Generalno, radi se o prijelazu s algoritma potvrde transakcije koji se razvio u sklopu Bitcoina, a temelji se na rudarenju (proof-of-work) na novi algoritam (proof-of-stake), koji ne zahtijeva prijašnju hardversku snagu.



Nešto detaljnije objašnjenje proof-of-stake može se naći ovdje. Kako kreatori metode ističu, proof of stake nije rudarenje nego potvrđivanje transakcije. Radi se o kompeticiji za blockove (transakcije) u blockchainu, ali na specifičan način – da najveći dobitak nosi onaj block za koji ima najviše interesa. Tako je otprilike svojedobno ekonomist John Maynard Keynes objasnio burzu dionica: s jedne strane pogađa se koja je najvrednija dionica i u nju ulaže, a s druge se pogađa za koju će dionicu većina misliti da je najvrednija. Ne glasa se „samo“ za najljepšu curu nego za onu za koju svi misle da je najljepša. Pogađa se dakle i ukus većine.



Virtualnim rudarenjem, proistječe iz opisa, rješava se problem da hardverska snaga omogući monopol, kao u slučaju „Kineza koji su zavladali Bitcoinom“. Mehanizam konkurencije također služi kontroli etha u optjecaju, jer motivira sudionike da ne napadaju mrežu (i ne izazivaju inflaciju). Osim nagrada u kompeticiji moguće je upropastiti ono što se izrudarilo, što se ima ako se tipuje na krivi block. Tu je Buterin uveo zabavne pojmove kao što su „duncle“ (dead uncle), koji su efektivno – gubitci.

Kako je Ethereum imao u posljednje vrijeme skandala (DAO), to se posebno diskutiralo o sigurnosnim aspektima priče. Uostalom, na samom početku Buterinove prezentacije web Ethereuma je bio hackiran, ali je stvar brzo riješena. Buterin je u nastojanju da riješi problem scalinga i hardvera možda i dalje ostavio mogućnost da mrežu neki igrači monopoliziraju (oligopoliziraju). Ta ograda stoji na kraju članka u linku. Mehanizam kompeticije kako je opisan tome vodi, osim ako ne postoje ograničenja.



Gdje su tu banke? Ako bi sve štimalo, izgubile bi moć potvrđivanja transakcija, dakle i sravnjivanja računa koja bi ipak pala na blockchain. Barem kad je riječ o računima u Ethereumovom ethu (ETH).

Zašto one ulažu u blockchain? Na konferenciji u Shanghaiju sudjelovala je i Banco Santander i imala prezentaciju. Stvar je u tome da u ovoj verziji blockchaina ETH ne bi u potpunosti bio novac, nego roba, iako bi se njime mogle obavljati transakcije. Njegova kreacija je zadana algoritmom, a nema puno veze s gospodarskom aktivnošću (osim s transakcijama u ograničenom smislu riječi). Moć pune kreacije novca bi ostala na bankama, a novac bi se onda mogao konvertirati u ETH. Drugim riječima, blockchain tehnologija bi omogućila smart-contract, to jest da putem nje Taylor Swift prodaje svoju glazbu, a da je naplati od svakog tko je sluša (da se ne da kopirati), ali bi naplata, novac, ostala pod kontrolom velikih igrača (banaka?). Dakle, novac bi mogao direktno ići s mobitela na mobitel, ali bi ga inicijalno kreirali veliki igrači. Banke su svjesne da neke funkcije novca, na primjer kao transakcijskog sredstva, definitivno gube iz kontrole, no glavnu nastoje zadržati, moć kreacije novca.



Uglavnom, Izabella Kaminska ima pravo – igra oko novca je igra oko moći. Pitanje je je li moguće kreirati takvo tehničko rješenje da se moć novca ograniči.