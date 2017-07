Bitcoin pao ispod 2.000 dolara, ali se brzo oporavio

Kada je 21. svibnja bitcoin prvi put u svojoj povijesti preskočio vrijednost od 2.000 dolara bila je to vijest dana, ali ujedno i okidač da se mnogi barem počnu više zanimati za kriptovalute, ako ne odmah ih i kupovati. Posebna je priča izniman porast interesa za rudarenje, što je kulminiralo nestašicom pojedinih modela grafičkih kartica, pa se čak pojavilo i crno tržište, švercanje „vruće robe“.

Vrijednost Bitcoina je dalje vrludala, kako je to već i uobičajeno, da bi 11. lipnja dosegnula vrijednost od skoro 2.900 dolara! Dolaskom ljeta euforija se malo stišala i ovog vikenda se dogodilo, po prvi put od kako je bitcoin prešao 2.000 dolara da je vrijednost pala ispod te „magične granice“. U nedjelju se Bitcoin srozao na „samo“ 1.830 dolara. U stopu su ga slijedile i skoro sve alternativne kriptovalute. Među neiskusnijima zavladala je blaga nervoza...

Kriza je potrajala 24 sata, mnogi su već likovali, a neki su po blogovima i forumima pisali „jesam li vam rekao…“. Ipak dolaskom ponedjeljka stvari su se smirile, opet je vrijednost porasla, da bi danas već došla do 2.365 dolara (u trenutku pisanja ovog teksta).

Svaki iole ozbiljniji napis o kriptovalutama upozorava one koji razmišljaju o ulaganju, trgovanju ili rudarenju, bilo bitcoina, bilo alternativa, kako je to iznimno rizičan posao i da se nikako ne upuštaju u takvo što dok ne shvate razinu rizika. Nemojte to smetnuti s uma ako se i sami kanite upustiti u kupnju ili rudaranje kriptovaluta.

Ovo posljednje vrludanje vrijednosti bitcoina, a očekuje se da će takvih amplituda tijekom ljeta biti još, moglo bi djelovati poput opojnog cvijeta na sve koji žele na brzinu nešto zaraditi, a takve brzo i primi panika kada vide da se zarada urušava, pa na koncu i dobijemo upravo ovo što se i događa – ogromne skokove i padove vrijednosti.

Ali ne može se reći da nije zabavno, pa čak i uzbudljivo, pratiti ludilo koje vlada oko tog neopipljivog, virtualnog novca.