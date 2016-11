U bolje sutra s laptopom od jučer

Sliježu se dojmovi nakon izlaska novog MacBooka Pro, kojim je napokon osvježena Appleova vršna linija laptopa. MacBook Pro korisnike je tradicionalno tražio među najzahtjevnijima: onima koji su htjeli OS X (danas macOS) i najviše dostupne mobilne performanse, barem unutar Appleovog ekosistema. Ovo je bitna distinkcija, jer MacBook Pro nikad nije bio najbrži laptop na svijetu – svaka gejmerska beštija iz svijeta "klasičnog" PC-ja bila je snažnija. Međutim, malo koji drugi uređaj nudio je toliko snage u usporedivo kompaktnom i besprijekorno dotjeranom paketu.



Novi MacBook Pro, u slučaju da ste propustili sve što se dosad o njemu pisalo, još je tanji i lakši, do te mjere da je MacBook Air posve marginaliziran i sveden na jedan 13-inčni model; pitanje je trenutka kad će i on biti uklonjen. MacBook Pro također donosi svjetliji i općenito bolji ekran, glasnije zvučnike, novu tipkovnicu (s drugom generacijom mehanizma butterfly, originalno predstavljenog u sklopu prošlogodišnjeg MacBooka), osjetno veći touchpad i novi hardver (iako ne i najnoviji – više o tome u nastavku).

Najveća novost naziva se Touch Bar, a radi se o kontekstualnom OLED zaslonu ugrađenom umjesto najgornjeg reda tipki. Na dotičnom se prikazuju prečice i alati vezani uz aplikaciju koja je trenutno otvorena, što bi nam trebalo ubrzati svakodnevne radnje, bez obzira koristili li uređaj za profesionalnu montažu fotografija i videa ili priprosto surfanje i odgovaranje na e-mailove. Touch Bar podržava dodire s jednim prstom, kao i uobičajene geste, te općenito ostavlja dojam nečega što bi u praksi moglo biti korisno. Definitivno ćemo znati kad probamo. Pomalo čudi da Apple nudi 13 i 15-inčne verzije novog MacBooka Pro s Touch Barom, ali i 13-inčni model s klasičnim gornjim redom tipki, bez Touch Bara – osobno mi to indicira određenu nesigurnost oko funkcionalnosti spomenutog dodatka.



Sve spomenuto je zgodno i dobrodošlo, ali MacBook Pro nema nijedan jedini killer feature– ono nešto zbog čega ćete nazuti šprinterice, otrčati do najbliže trgovine i radosno izbrojati traženu svotu. Usput, predviđa se da u Hrvatskoj ni u jednoj izvedbi neće koštati manje od 15.000 kuna, a 15-inčne varijante će uredno ići preko 20.000 kuna. Touch Bar zasigurno neće biti razlog da se oprostite od takvih ekstremno visokih svota. Nećete imati jak poriv ni da to učinite radi sirovih performansi, budući da novi MacBook Pro u odnosu na svojeg prethodnika ne donosi ništa više RAM-a, veće SSD-ove (premda brže svakako da) ili drastično snažnije procesore.

Iako novi SSD-ovi nisu veći od starih, iznimno su brzi - barem nešto!Štoviše, Apple se nije pobrinuo da u MacBookove Pro idu Intelovi procesori temeljeni na arhitekturi Kaby Lake, već se u svim modelima koriste procesori Skylake, predstavljeni prošle godine. Netko će reći da su procesori Kaby Lake tek nekakvih desetak posto brži od Skylakea, ali upravo u tome leži problem – isto su tako procesori Skylake desetak posto brži od Haswella, koji su se koristili u MacBookovima Pro prethodne generacije. Drugim riječima, ako razmišljate na ovaj način, onda vam novi MacBook Pro zasigurno ne treba. Usto, u hipotetskom slučaju da kupujem novi MacBook Pro, teško bih se pomirio s činjenicom da moj netom kupljeni uređaj, proizveden pretkraj 2016. godine, ne raspolaže najnovijim dostupnim hardverom. Ukratko, trebalo se i moralo ići s Kaby Lakeom, jer će tih desetak posto razlike u procesorskim performansama ciljanim korisnicima biti važno.



Nelogičnosti i manje očitih problema ima još. Novi MacBookovi Pro donose četiri Thunderbolt 3 porta u USB-C izvedbi samog konektora. Thunderbolt 3 je iznimno brzo sučelje te ovu odluku načelno pozdravljam, unatoč tome što komplicira spajanje periferija i iziskuje nabavku kojekakvih adaptera. Međutim, ono što ćete saznati tek kad prokopate po službenim dokumentima jest da 13-inčni MacBook Pro sa četiri Thunderbolt 3 porta na dva porta, ona na desnom boku, pruža reducirani PCI Express bandwidth, stoga se sugerira da se uređaji viših performansi, poput eksternih SSD-ova, spoje na lijevi bok. Koliko će njegovih budućih vlasnika toga biti svjesno prije kupnje i koristiti ga na "ispravan" način?

Implementacijom USB-C konektora MacBook Pro je izgubio legendarni MagSafe, magnetski konektor kabela napajanja, koji bi promptno iskočio sa svojeg ležišta u slučaju nehotičnog povlačenja kabela. Mogu se sjetiti barem pet situacija u kojima se MagSafe pobrinuo da moj MacBook Pro (varijanta iz 2010. godine) ne završi na podu, u komadićima. Kad god me netko pitao zašto sam kupio baš taj laptop, MagSafe je bio jedna od prve tri stvari koje bih spomenuo. Te bezbrižnosti za korisnike više nema, jer MagSafe kao takav kod Appleovih novih laptopa (MacBook i MacBook Pro) ne postoji. Novi MacBookovi Pro ne nude ni čitač SD kartica– kupite si još jedan adapter, nesretnici! – ali zato imaju 3,5-milimetarski konektor za slušalice, isti onaj kojeg se Apple obrušio kod nedavnog predstavljanja iPhonea 7, nazvavši ga arhaičnim i nepotrebnim.



U slučaju da ste kupili slušalice s konektorom Lightning za vaš novi iPhone 7, u MacBook Pro ih nećete moći spojiti. Još bizarnije, nećete moći spojiti ni iPhone 7 kao takav, jer vam za to treba adapter koji pretvara Lightning u USB-C.

13-inčni MacBook Pro u dijelovimaOpćenitu atmosferu oko novih MacBooka Pro opisao bih umjereno negativnom i smatram da to odgovara realnom stanju stvari. Za vlasnike prethodne generacije MacBooka Pro novosti i pomaka naprijed je premalo da bi nadograđivali, a potencijalni novi kupci, uz pretpostavku da nisu toliko fanatični da bi se u trgovinu zaputili bez kritike, teško će probaviti brojne skrivene troškove u vidu kabela i adaptera, koji ih čekaju nakon ogromne početne investicije. Najviše od svega čudi me Appleova nekonzistentnost u vlastitoj ponudi novih uređaja. To je nešto što se tvrtki ranije nije moglo pripisati. Novi uređaji uvijek bi se međusobno komplementirali.



Sve u svemu, a suprotno svim očekivanjima, novi MacBook Pro uzrokovao je isto što i novi iPhone – kolektivnu ravnodušnost. Ako smatrate da je tome tako zbog Cookovog nedovoljno dobrog kormilarenja i jasne vizije budućnosti, upućujem vas na izvrstan tekst, koji ga izjednačava sa Steveom Ballmerom i objašnjava zašto bi to doista mogla biti istina.