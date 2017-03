BugTV roka na najjače

U planovima postupne transformacije Buga na digitalne medije važno mjesto zauzima i naša vlastita video produkcija. Iako je ona kontinuirano traje, u posljednje vrijeme dosta se intenzivirala, pa kako bismo vam pomogli da se u tome snađete napravit ćemo pregled aktualne produkcije BugTV-a.

Za početak podsjetit ću vas kako smo s video produkcijom počeli koketirati doista davno. Gospoda u malo ozbiljnijim godinama vjerojatno još pamte da smo uz Bug davnih devedesetih imali kao prilog prvo floppy diskete, da bismo 1996. prešli na CD. I odmah, na prvom CD-u (koji je, usput budi rečeno, ima revolucionarne „dvije particije“, jednu za Windowse, a drugu za Mac OS) nalazio se poseban blok video priloga, sastavljen od glazbenih spotova i kratkih razgovora s glazbenicima. Jedan od tih razgovora je bio s legendarnim Ripperom, frontmenom Pips, Chips and Videoclipsa - na ovom linku možete pogledati kako trola bugovce: http://www.bug.hr/bugvideo/prvi-bugov-cd-ripper/2649.aspx). Te prve video materijale, kao i cijeli niz sličnih za naše multimedijalne CD-e u devedesetima, entuzijastično su pripremali Paško Labura (danas direktor CS Computer Systema) i Robert Šipek (sada član Uprave CS-a i direktor Aviiona).

I onda smo, napokon, 2004. krenuli s BugTV-om, snimivši prvu epizodu u suradnji s ekipom iz studija Revolucija. Još nije postojao YouTube, emisije smo distribuirali prvo isključivo preko DVD-a, a onda ih se moglo gledati i na našem serveru, da bi na koncu vremenom sve završilo na YouTubeu.

Tijekom svih tih godina snimili smo svakojake video priloge. Istovremeno se svijet videa na zahtjev iz temelja promijenio, a mnogi su zaključili da je linearna (klasična) televizija pred odumiranjem. Iako još uvijek nisu stvari tako dramatične, neupitno je da stasala mlada publika koja ima potpuno drugačije navike i više konzumira YouTube sadržaje nego li ijedan drugi medij, a i među nama starijima koji aktivno pratimo nove tehnologije mnogi su napustili gledanje klasične televizije, potpuno se orijentirajući na internetske izvore.

Evo sad, napokon, pregleda trenutne produkcije BugTV-a, posložene po abecednom redu:

BugTV Games

Jasno je već iz naziva – u ovom serijalu bavimo se računalnim igrama. Puno je podvrsta emisije, od prvog pogleda, klasičnih recenzija, pa do serije kampanja kroz jače naslove, ali sve se rade u istom stilu – snimanje gameplaya koje prate komentari naših autora, agilnih Daniela Lučića i Mateje Šop.

Trajanje: od 5 do 60 minuta

Distribucija: YouTube, Bug Online, Bug DVD

BugTV Hard-Report

Ove emisije nastavak su serijala Uživo iz BugLaba, koji se vrlo neredovito održavao i na račun toga smo dobivali najviše vaših primjedbi. Baš zato s Hard-Reportom planiramo što je moguće više držati se urednog ritma, odnosno svakih tjedan dana snimiti novu epizodu. U njima naši buglabovci, hardveraši od formata, Davor Šuštić i Denis Arunović komentiraju aktualnosti iz svijeta hardveraja. Prvotni je plan bio da emisije traju oko 15 minuta, ali nije to kruto zadano, niti se do sada dogodilo - ovisno o zanimljivosti tema spontano se to vrijeme rastegne i na pola sata, pa i duže.

Trajanje: od 15 do 30 minuta

Distribucija: YouTube, Bug Online, Bug DVD

BugTV Talk-show

Dobro vam poznate emisije u kojima se okupi obično nas četiri-pet i/ili neki gost te komentiramo sve živo što se dogodilo u posljednje vrijeme. Talk-show sada malo rjeđe snimamo jer je puno i drugih emisija, pa je manje povoda. No, bit će novih epizoda, ali nešto rjeđe nego prije, uglavnom snimat ćemo u nekim posebnim prigodama, kao što je bila posljednja snimljena kao Xmas specijal.

Trajanje: od 90 do 120 minuta

Distribucija: YouTube, Bug Online, Bug DVD

BugTV SPOT

Potpuno nova serija, za koju je specifično da se emisije snimaju u kratkoj formi, strogo ograničenoj na 60 sekundi. Radi se o vizualno atraktivnim prilozima, dinamično monitiranim, a sve prate jezgrovite informacije samo o bitnome i to u tekstualnom obliku. Pogodno za distribuciju na raznim društvenim mrežama.

Trajanje: 1 minuta

Distribucija: Instagram, Facebook, YouTube, Bug Online, Bug DVD

BugTV Unboxing / Prvi pogled / Recenzije / Kako radi

Niz koncepcijskih sličnih emisija u kojima naši eksperti predstavljaju neki novi uređaj ili usluga, bilo da se radi o prvom vađenju iz kutije, prvom susretu, kompletnoj recenziji ili vodiču za korištenje. Vizualno imamo razne pristupe, ovisno o uređaju ili usluzi kojom se bavimo.

Trajanje: od 2 do 30 minuta

Distribucija: YouTube, Bug Online, Bug DVD

Star Tech

Tehnološki talk-show koji rade Dragan Petric, Siniša Pašić i Martina Pašić u manje od godinu dana etablirao se već kao vrlo popularna i cijenjenja emisija. Prikazuje se u redovitom tjednom ritmu, svake nedjelje.

Trajanje: od 20 do 25 minuta

Distribucija: N1 Televizija, YouTube, Bug Online, Bug DVD

Vrlo vjerojatno ćemo pokrenuti uskoro još neke serije, tematski malo drugačije od navedenih.

Uz sve pobrojano podosta vidio priloga nastane snimanjem raznih događanja koja organiziramo, poput Bug Future Showa. Samo na ovogodišnjem BFS-u snimili smo 14 priloga i svi su dostupni na ovomjesečnom Bug DVD-u, a bit će uskoro i na YouTubeu. Uz to kad smo na terenskim zadacim obično reagiramo Facebook Live snimkama, jer je to najpraktičnije, ali ti vidio prilozi su nešto niže tehničke kvalitete pa ih ne distribuiramo na drugim medijima.

I kao što je uobičajeno reći na kraju videa, tako vas i mi pozivamo da nas pratite na webu i Instagramu, lajkate na fejsu i pretplatite se na naš YouTube kanal!