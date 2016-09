Dodijeljene nagrade Ludog-Nobela

I ove su godine na Sveučilištu Harvard dodijeljene Lude Nobelove nagrade (Ig Nobel Prize). Dodjeljuje ih znanstveno-satirički časopis Annals of Improbable Research, koji izlazi u Cambridgeu u Massachusettsu, gdje je i sjedište vodećeg tehnološkog sveučilišta MIT.

Ig u nazivu nagrade je kratica od „ignoble“, što se može prevesti kao primitivno, prosto, neotmjeno, nedostojno. Ceremonija dodjele nagrada uživo je u četvrtak navečer prenošena na Internetu i društvenim mrežama. Svaki dobitnik imao je 60 sekundi da se zahvali na nagradama.

Nagrade se dodjeljuju za stvarne znanstvene radove, a jedan od njih i sam sam čitao prije nego što sam znao da će dobiti „nagradu“. To iskustvo ću opisati na kraju. Bolje da čitateljima prije približim Ig-Nobela opisom ovogodišnjih dobitnika. Kao i prave Nobelove nagrade i ove se dobivaju za radove koji su mogli nastati i davno prije, ne nužno u nedavnoj prošlosti ili lani.

Nagrada za ekonomiju dodijeljena je radu novozelandskih i britanskih znanstvenika, objavljenom u časopisu Marketing Theory, koji je ispitivao „osobnost kamenja“ (brand personality of rocks) Radi se naime o teoriji američke marketingašice Aaker da robne marke (brand) imaju osobnost, i o skali koja tu osobnost mjeri. Pod (opravdanom) pretpostavkom da stijene, kamenje, nemaju nikakvu osobnost znanstvenici su ispitivali utemeljenost skale.

Kao što je i navedeno u objašnjenju Ig Nobela riječ je o radovima koji vas prvo natjeraju da se smijete, a potom da se zamislite. Ja sam se na primjer zamislio koliko takvih besmislenih skala ustvari ima i njima se operira u znanosti kao s ozbiljnim mjerama. Da nikog ne uvrijedim i ne vučem vraga za rep izbjegavam konkretno navesti popularne indekse (sloboda?!) koje domaći mediji nameću kao predmet ozbiljne rasprave, a političari se njima koriste u međusobnim prepucavanjima.

Nagradu za književnost dobio je Šveđanin Frederik Sjoberg za autobiografsku trilogiju „The Path of Fly Collector“ (rekao bih da je prijevod – Na način kolekcionara muha, ili Putem kolekcionara muha). Glavni lik, pisac, kolekcionar je muha i to opisuje u svojoj trilogiji. Ne bih išao u daljnju konkretizaciju.

Ig Nobela „za percepciju“ dobio je rad koji je ispitivao izgledaju li stvari drukčije kad im se okreneš leđima, sagneš se i gledaš ih kroz noge. Rad je zaključio da razlika u osjećaju udaljenosti od stvari i veličine stvari „nije posljedica inverzije slike na retini (šarenici) nego je posljedica inverznog položaja tijela onog koji gleda“. Opis pokusa u Sažetku, u kojem se spominje koje su udaljenosti i koliko osoba je ispitivano, izgleda blesavo, ali opet, kad pogledam kakvi se sve rezultati ne nude kao znanstveni ovo sa šarenicom i tijelom izgleda sasvim ok.

Nagrada za psihologiju pripala je istraživačima koji su u časopisu Acta Psychologia objavili rad o tome u kojoj se dobi najviše laže. Istraživanje je provedeno na 1005 pet ispitanika od 6 do 77 godina i krivulja izgleda kao obrnuto U. Sposobnost laganja se usavršava tijekom djetinjstva, dostiže vrhunac u ranoj zrelosti a onda pada. Slično i sklonost laganju. Opet, nije neka nauka, to nekako i sami možemo pretpostaviti, al da odskače od čestih sličnih znanstvenih radova, nisam siguran.

S biologom Charlesom Fosterom mislim da nemam dileme, zbilja je blesav. Nagradu je dobio za izviješće o životu u divljini, kao jazavac, vidra, jelen, lisica, ptica i napokon – koza. Knjiga se može nabaviti na Amazonu. Da je blesavo, nesumnjivo jest. Da je potpuno besmisleno i bezvrijedno – ne mogu reći, nemam pojma.

Nagradu za medicinu dobio je rad koji je ispitivao može li se svrab ublažiti tako da se stoji pred ogledalom i češe ruku koja te ne svrbi. Može. Ako je rezultat da može, a kažu da jest – nema sumnje da je rad koristan, štogod organizatori o njemu mislili.

Nagradu za kemiju dobio je Volkswagen za rješavanje problema smanjenja zagađenja na način da se ispuštanje štetnih plinova smanji kod testiranja. Budući da čitatelji verojatno znaju o čemu je riječ – no comment! S obzirom na „duhovitost“ dosadašnjih nagrada ova ne odskače.

Nagradu za fiziku (?!) dobio je rad koji mi se čini da je više iz biologije. Riječ je o bijelim konjima koji zbog boje kože lakše dobiju rak, a u divljini su vidljiviji predatorima, no imaju jednu prednost. Muhe koje prenose zarazu nesklone su bijelim konjima, pa manje obolijevaju od te vrste zaraze.

Duhovitost je valjda u tome što je rad dobio nagradu za fiziku. Obrazloženje nagrada dakle prate „duhoviti“ komentari. Moguće da me jezična, kulturološka ili znanstvena barijera spriječila da ulovim sve dugovitosti. Mislim, da to stvarno bude duhovito morao bih stati pred špigl i češati se.

Tako je prva opisana nagrada dobivena za „utjecaj nošenja poliesterskih, vunenih i pamučnih gaća na seksualni šivot štakora“. U stvarnosti, radi se o odvratnom eksperimentu na ljudima kojim je ispitivano izaziva li nošenje poliesterske odjeće smanjenu proizvodnju spermija kod muškaraca zbog induciranog električnog polja. Gaće se naime moraju dugo nositi bez skidanja, da se ispitaju efekti.

Možda je stvar i drukčija, nisam se udubio u eksperiment, ali je u svakom slučaju higijenski – odvratno i rad je „zaslužio“ nagradu. Ali komentar nije duhovit.

No, a kako se dogodilo da sam prije nekog vremena čitao rad koji je sad dobio nagradu „za mir“? Postoji slavna filozofska knjiga Harryja Frankfurta „On Bulshit“ (O sranju). U njoj američki filozof Frankfurt izvrgava ruglu pseudoznanstvene i pseudofilozofske tvrdnje. Knjiga se koristi kao autoritativna referenca kad netko „sere“, a uobičajena meta su književni i literarni kritičari. Primjer su „mudre“ rečenice tipa: „Skriveno značenje transformira neusporedivu apstraktnu ljepotu“ ili – nešto kompleksnija - „Cjelovitost ublažava beskonačne pojave“, a pitanje je spadaju li u bullshit i poetske rečenice tipa - „Smočena osoba se ne boji kiše“.

Uglavnom, Frankfurt je pokušao definirati bullshit, a po mom mišljenju, iako bullshita ima na sve strane koliko hoćeš i on mu je na tragu, definirati bullshit nije moguće, pa sam se zamalo upustio u jednu Facebook raspravu da dokažem da je i njegova analiza bullshit.

I tako sam surfao po Internetu i naišao na rad koji bullshit pokušava empirijski ustanoviti. I taj mi se rad učinio kao bullshit, pa sam srećom odustao od rasprave. Sad je taj rad dobio i nagradu za bullshit i nekako potvrdio moje mišljenje.

Dokazuje li to bilo što? Odustajem od raspetljavanja te logičke zavrzlame (ako je taj rad bullshit onda ono što on proglašava sranjem to nije, ali to ne znači da sranje u znanosti ne postoji, nego naprotiv.) Tako i sa radovima koji su dobili nagradu za znanstveni bullshit. Možda i nisu sranje. Duhoviti nisu. Ali, kao što glasi obrazloženje organizatora – daju nam misliti.