Golem je novi privatni virtualni novac za plaćanje kompjuterskih resursa po Airbnb modelu

Online područje razvija svoju dobrim dijelom autonomnu ekonomiju, s vlastitim proizvodima, tržištima i vlastitom valutom. Jedna od teorija o virtualnim valutama govori da bi se one mogle razviti samo za proizvode koji nastaju, razmjenjuju se i koriste se na mreži, od kompjuterskih igara do softvera. Kruh i mlijeko pretežno bi se i dalje plaćali valutom iz offline svijeta.

Ta je teorija posljedica nepovjerenja u „vrijednost“ virtualnih valuta i njihovu monetarnu funkciju. Odnosno činjenice da se ipak šire sporo (subjektivna ocjena), da im tradicionalne valute odolijevaju. Virtualne bi valute u tom scenariju prije svega imale funkciju mjere vrijednosti kod razmjene virtualnih proizvoda, a kad bi se mogle i štedjeti preuzele bi i funkciju sredstva razmjene. Naravno, to ne bi spriječilo uspostavu tečaja između online i offline valuta, dakle njihovo miješanje.

U scenariju ima nekih teorijskih nedorečenosti no to ne sprečava razvoj virtualnih valuta za koje se očekuje da će služiti prije svega za kupnju online proizvoda. Jedna takva GOT (Golem Network Token) na internetskoj je aukciji u petak, 11. studenoga za svoj razvitak skupila 8,6 milijuna dolara u samo 29 minuta. Tim će dolarima plaćati ono što svojom valutom ne mogu, među ostalim vjerojatno i plaće zaposlenih na razvoju ne bi li oni njima klupili „kruh i mlijeko“.

No, što će ustvari dobiti kupci GOT-a? Tom će virtualnom valutom moći plaćati „računalne resurse“, softverske i hardverske i to na svim računalima koja se uključe u mrežu. Primjer je renderiranje slika, koje za koje će se moći virtualnom valutom kupiti upotreba softvera i kapacitet računala na kojem će se renderiranje provesti. Golem je opisan kao „Airbnb“ za kompjuterske resurse.

U toj se usporedbi krije ideja pothvata, da se iskoriste neiskorišteni resursi pojedinih korisnika interneta kao što se iskorištavaju automobili koji inače ne služe kao taksiji i sobe koje nisu hotelske. Posljedica je da mali vlasnici osobnih računala i korisnici mreže konkuriraju velikim centraliziranim ponudama računalstva u oblaku. Vlasnik običnog računala, koji bi mogao biti najčešći član mreže, moći će iznajmiti svoje računalo dok se njime ne koristi i na tome zarađivati bonove (GNT). No zahvaljujući tim bonovima moći će se i koristiti Golemom, ili ih pretvoriti u drugu valutu.

Prema logici stvari, cijena korištenja resursa drastično bi pala. U neformalnoj se promociji spominje da se razvojem ovog sustava „Internet stvarno decentralizira“ a tržište kompjuterskih resursa približava udžbeničkom savršenom tržištu: svi su sudionici toliko sitni da svojim isticanjem cijene (bilo sa strane ponude ili potražnje) ne mogu samostalno promijeniti trend, što veliki igrači inače čine, osobito ako se organiziraju u neformalni oligopol.

Ostali dio priče uglavnom je standardan. Golem se služi Ethereumom, blockchain sustavom otvorenog pristupa. Transakcijski sustav spaja ponudu i potražnju. Kad je posao obavljen, slijedi plaćanje i ocjena obavljenog posla. U sustav je dakle ugrađeno stjecanje reputacije. Formalno, Golem nema nužno sjedište. Riječ je o mreži, protokolu, algoritmu. Njegovi su kreatori Poljaci Julian Zawistowski, Piotr Janiuk, Andrzej Regulski, Aleksandra Skrzypczak i Pawel Bylica. Rade u Warsawi. Imaju li šanse? Što se tiče biznisa, nešto te vrste, decentralizirana ponuda računalnih resursa, svakako će se razviti, više ili manje uspješno. U poslu koji nudi Golem ključna je uloga bonova, tokena (GNT, Golem Network Token). Svota koja je skupljena treća je najviša u povijesti aukcijskog skupljanja sredstava za razvoj virtualne valute. Više su skupili Ethereum i Waves. Riječ je o emisiji privatnog novca čiji se tečaj slobodno formira prema sličnim valutama i već etabliranim valutama. U povijesti su poznata razdoblja supostojanja jako mnogo privatnih valuta na određenom području u kojem se biznis tek razvija. Ustvari, gotovo cijela povijest je njima ispunjena. Posljednja velika su epizoda Sjedinjene Države u 19 stoljeću prije osnivanja centralne banke, kad je skoro svaka banka emitirala svoje banknote.

Eksperiment s virtualnim valutama predmet je već i znanstvenih istraživanja, odnosno pitanja mogu li se ovaj put one učvrstiti samostalno, tek na osnovi kretanja na tržištu, kao što su neki teoretičari predviđali. Transparentnost je ovaj put veća a tržišta su efikasnija nego u prošlosti. Prema analitičkom modelu dvojice Španjolaca (Sanchez i Fernandez-Villaverde) ni konkurencija digitalnih valuta ne sprečava monopol, a to onda otvara i mogućnost zloupotreba. Drugim riječima, društvena (državna?) intervencija je nužna za stabilnost i povjerenje. No, kako to barem zasad neće spriječiti i daljnje emisije privatnih virtualnih valuta, ni ulaganje u njih, stvar je ipak prakse da potvrdi mogu li privatni novci opstati u digitalnom okruženju.