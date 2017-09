Hrvat dokazao – mobiteli uzrokuju rak

Dugi niz godina vode se rasprave o štetnosti zračenja mobilnih uređaja na zdravlje. Provedene su brojne studije koje nisu našle uzročnu vezu između zračenja mobitela i bilo kakve bolesti. Naravno, zračenje postoji, ali se, za sada, nije utvrdila štetnost. Još pred desetak godina vodile su se polemike do koje dobi djeci zabranjivati korištenje ili smo pak mogli slušati savjete da je bolje koristiti headset (mikrofon-slušalice) kako bi mobitel udaljili od glave. Pa potom savjete muškarcima da NE koriste headset i da NE drže mobitel u džepu zbog zračenja genitalija, pa dalje nadopunite sami.

I već kad smo se svi pomirili da bez mobitela ionako ne možemo, pa ako i jest štetan – „neće valjda baš mene zakačiti“. Možda kroz dogledno vrijeme znanstvenici nađu dokaze da je zračenje mobitela i bilo štetno, te da je pogodovalo razvoju nekih bolesti, ali smo gotovo pa konsenzusom zaključili da mobiteli donose više koristi (i ugode) nego potencijalne štete.

Sve do danas. Danas je hrvatski ministar zdravstva svečano objavio – mobiteli su štetni za zdravlje. A što bi to moglo biti nego – uzrokuju rak. Svrstani su u kategoriju „nezdravoj luksuza“, zajedno sa cigaretama, žestokim alkoholom i kockom. I to treba dodatno oporezovati! I te pare ubaciti u zdravstveni sustav.

Naravno, ovaj naslov je navlakuša, Milan Kujundžić nije izjavio da mobiteli uzrokuju rak, već je u svojoj izjavi za Novi list izrekao da „..većina njih radi štetu za zdravlje“, ali poanta ostaje takva. Ako dugogodišnji ravnatelj bolnice korištenje mobitela trpa u kategoriju sa cigaretama, žesticama i kockom, vjerojatno zna nešto što običan puk još ne zna. Treba narod odvratiti od tih nezdravih navika, a kako smo vrlo poročna nacija, edukacija ne daje baš neke rezultate, pa je najbolje udariti gdje nas najviše boli. A to je - po džepu. Barem dok smo zdravi.

Da ne bi bilo zabune, ministar u spomenutoj izjavi nije niti jednom riječju rekao da se povećan broj samoubojstava zbog obitelji razorenih kockom ili alkoholom, niti je izjavio da hrvatski tinejdžeri puše najviše u EU, niti da je napokon dokazana štetnost mobilnih uređaja po mlade mozgove. No, razlog je jasno i glasno naveo – zdravstvu fali novca. Pa treba uvesti dodatni porez. „Mislim da neću trpjeti ako umjesto tri popijem dvije čašice konjaka…“, kaže mudri ministar. Nije nam baš jasna matematika, jer ako se poveća porez (vjerojatnije trošarina) za nekih desetak posto koliko najavljuje, pa vikend alkići smanje cugu sa tri na dvije – proračun će dobiti MANJE novca nego sada.

Uglavnom, ako nam ministar želi dobro, pa da manje pijemo i pušimo – OK, ali tada se neće pokriti manjak zdravstvenog sustava. Ili se pak nada da ćemo se i dalje trovati jednakom žestinom, samo ćemo to više platiti? Jasno bi nam bilo da takav scenarij priželjkuje ministar financija, ali ministar zdravstva bi ipak trebao imati plemenitije ciljeve.

A što pak korištenje mobitela radi u tom društvu? Pa jednostavno, najlakše je zagrabiti tamo gdje misli da može. Nisu dosta naknade za korištenje radiofrekvencijskog spektra, ni naknade za korištenje prava puta, ni popriličan PDV, već treba još malo zagrabiti. Jer, mobilni Internet je sličan kocki i alkoholu, razara „tradicionalne hrvatske vrijednosti“ pa neka ljudi plate. Neće vam ništa biti ako dnevno samo dvaput umjesto triput odete na Facebook. Samo se sjetite da ćete time izravno produbiti rupu u vječito praznoj blagajni zdravstva.