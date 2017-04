Hrvat u Silicijskoj dolini razvija "psihologa" za računala

Umjetna inteligencija, algoritmi strojnog učenja i slične tehnologije gotovo svakodnevno se spominju u kontekstu napretka tehnologije, dok svaki viđeniji analitičar ima svoje mišljenje o tome kada će, i kako, razvoj umjetne inteligencije utjecati na život i svijet kakav poznajemo. AI revolucija je pred vratima, jasno je to i onima koji nisu detaljno upućeni u zbivanja u ovom svijetu, a umovi poput Stephena Hawkinga već godinama upozoravaju da će napredak na ovom polju biti "ili najbolje, ili najgore što se ikada dogodilo ljudskoj vrsti".

Nalazimo se, dakle, u samim začetcima ove revolucije, no kako ona napreduje eksponencijalno, morat ćemo vrlo brzo napredovati i mi, naši zakoni, tehnologije, i industrije. Jedan od najvećih problema u tome predstavlja nam činjenica što, jednom kada postavimo neki sustav umjetne inteligencije i počnemo ga "trenirati", on vrši analizu inputa i outputa, te kroz neku od vrsta povratnih funkcija u neuronskoj mreži unaprjeđuje svoj rad i poboljšava dobivene rezultate. Za to vrijeme njegovi autori ne mogu vidjeti unutarnje procese i analizirati ih. Računalna neuronska mreža tako vrlo brzo postane "crna kutija", a sve što od nje vidimo jesu tek konačni rezultati. Usporedbom početnih (zadanih) uvjeta i dobivenih rezultata možemo dobiti tek osnovni uvid u procese koji se unutar "crne kutije" odvijaju, no kako njihova kompleksnost raste ovaj tip analize sve više gubi smisao.

Previše čimbenika može utjecati na odluku umjetne inteligencije, njezin proces odlučivanja može "skrenuti s puta", a može i donijeti neke, na prvi pogled čudne, odluke koje mogu imati dalekosežne posljedice. Automobili s autopilotom već sada mogu vrlo rano "vidjeti" da će se ispred njih dogoditi nezgoda i počnu kočiti daleko prije nego se ona dogodi. S druge strane, znaju napraviti i greške koje niti vozač-početnik ne bi učinio.

U drugom primjeru, Googleov DeepMind prošle je godine pobijedio svjetskog prvaka u igri Go, Leeja Sedola. Tijekom pet partija računalni je sustav AlphaGo povukao neke neobjašnjive poteze (primjer: potez 37 u drugoj partiji), toliko kreativne i neobjašnjive, a opet genijalne. Lee Sedol nakon ovog je poteza zbog uznemirenosti morao nakratko napustiti prostoriju, a stručnjaci se slažu da je umjetna inteligencija time pokazala da potpuno drugačije shvaća igru Go – na način koji ljudima nikada ne bi pao na pamet.

U koštac s problemom razumijevanja procesa unutar umjetne inteligencije uhvatio se startup Optimizing Mind, smješten u Palo Altu u Silicijskoj dolini. Osnovao ga je inženjer i neuroznanstvenik Tsvi Achler, s ciljem pokretanja nove generacije algoritama strojnog učenja, a nedugo zatim priključio mu se i Robert Marković, znanstvenik i inženjer hrvatskih korijena i s više od 20 godina iskustva u raznim granama high-tech industrije.

Tsvi Achler i Robert Marković

Optimizing Mind navodi kako želi postati "psiholog" za umjetnu inteligenciju (AI), servis koji će stručnjacima pomoći objasniti način na koji strojevi "razmišljaju", a sve kako bi se poboljšala njihova učinkovitost i razvila još inteligentnija inteligencija. Rezultati koje ovaj startup za sada pokazuje prilično su zapanjujući.

"Cilj tehnologije koju je razvio Achler bio je bolje razumijevanje principa po kojima radi ljudski mozak. S tim na umu izradio je algoritam koji pokriva to područje – to je samo mali, možda prvi dio razumijevanja kako nas mozak obrađuje podatke dobivene našim biološkim senzorima", pojašnjava nam Marković.

Kada pogledamo unutar neuronske mreže i shvatimo kako ona donosi odluke pri, recimo, prepoznavanju uzoraka, teško da bismo mogli u tome pronaći išta slično ljudskoj logici. Međutim, načini na koje računalo "uči" i "vidi" ne moraju nam nužno biti shvatljivi da bismo se uvjerili da zaista funkcioniraju i daju pozitivne rezultate. Isto tako ne moramo niti shvaćati njihovu internu logiku da bismo je mogli izmijeniti i doraditi. Upravo takav uvid u rad zatvorenih računalnih sustava, po prvi puta otkad je umjetne inteligencije, pruža nam Optimizing Mind pretvarajući crnu u "bijelu kutiju".

Kako AI kroz Optimizing Mind postaje XAI

Tehnologija Optimizing Minda daje stručnjacima mogućnost da utječu na sami proces obrade podataka, nadograđuju ga "u hodu", bez potrebe za ponovnim postavljanjem cijelog sustava i pokretanjem strojnog učenja. Oni pružaju 100%-tni uvid u procese kojima se AI vodi, te u konačnici, omogućavaju korisnicima da uopće vjeruju odlukama koje donosi umjetna inteligencija – pretvarajući je u potpuno objašnjivu umjetnu inteligenciju (Explainable AI, ili skraćeno XAI). Koristeći ove metode nestaje nesigurnost i strah od rezultata koje će strojno učenje polučiti, a dobiva se uvid u rad svakog sloja i neurona računalne neuronske mreže. Ovaj algoritam otkriva neuronske i kognitivne fenomene nikad prije viđene unutar umjetne inteligencije.

Ekskluzivno za Bug Online o ovoj je revolucionarnoj tehnologiji i svom startupu progovorio Robert Marković.

Bug: Opišite nam ukratko povijest startupa Optimizing Mind i Vašu ulogu u njemu.

Optimizing Mind, kao kombinaciju neuroznanosti i računalne znanosti, u garaži u Palo Altu pokrenuo je neuroznanstvenik Tsvi Achler. On je razvio tehnologiju koja iskazuje fenomene karakteristične za mozak, a baziranu na saznanjima koje je prikupio kroz godine proučavanja mozga, izvođenje pokusa, te provođenje simulacija. Ja sam mu se pridružio kada sam, nakon jednog njegovog govora, shvatio da sam i sâm "hakirao" svoj mozak na način koji opisuje i prikazuje naprednu tehnologiju Optimizing Minda.

Bug: Možete li "jednostavnim rječnikom" objasniti što je Explainable AI tehnologija?

Umjetnu inteligenciju nazivamo "objašnjivom", kada znamo dvije stvari. Prvo, općenite ciljeve zasnovane na unutarnjoj strukturi umjetne inteligencije i snagama unutarnjih veza. I drugo, kada vidimo koji inputi su najrelevantniji, a koji su najviše ugroženi pri donošenju odluke. Usporedio bih taj proces s mogućnošću da zavirimo unutar nečije glave i tamo vidimo da je riječ o dobroj osobi s poštenim namjerama.

Bug: Na web stranicama najavljujete veliku revoluciju (disruption) u području umjetne inteligencije. Kako vidite njezin razvoj u narednih 5-10 godina i ulogu Optimizing Minda u tome?

Prije svega, objašnjivost umjetne inteligencije omogućit će da se ona koristi u područjima gdje su eventualne greške velik problem – poput medicine, bankarstva, ili autonomnih automobila – da spomenem samo neke. Ako umjetna inteligencija učini strašnu pogrešku, inženjeri, liječnici, pravnici ili političari znat će koji su čimbenici u kojoj mjeri bili uključeni u proces donošenja odluke i moći će odlučiti o eventualnoj izmjeni tog procesa. Optimizing Mind planira sa svojim patentiranim algoritmom pružati takve uvide u dužem predstojećem razdoblju.

Dodatno, omogućit ćemo personalizirano iskustvo umjetne inteligencije. Na primjer, Siri će vam na temelju OM tehnologije moći reći kako očekuje da izgovorite određene riječi, a vi ćete joj moći reći da nauči neku novu riječ ili što točno želite da posluša. Ove mogućnosti mogu biti primijenjene na bilo koju AI aplikaciju, tako da predviđamo postupni prelazak na ovu tehnologiju u svim poljima koja koriste umjetnu inteligenciju. Optimizing Mind vidimo kao glavnog pokretača te promjene.

Optimizing Mind će također nastaviti stremiti ka boljem razumijevanju neuroznanosti i unutarnjeg funkcioniranja ljudskog mozga, zaključio je Robert Marković.