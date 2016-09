Imajte milosti prema "danijelima" iz call-centara

U zadnje vrijeme imam stanovitih problema s Internetom kod kuće. Naime, veza koja je inače godinama fukncionirala manje-više uredno, sada zapinje, nestaje ili je propusnost upola manja ili najviše dvije trećine one koja je nominalno deklarirana, a moja večernja zanimacija je postala priča s tehničkom službom mog davatelja internetske usluge. (Sad ih već zovem daviteljima internetske usluge). Netom prije nego su problemi počeli, zatražio sam i novu, bržu vezu, što je trebalo biti riješeno u roku od "najviše dva tjedna", ali ni to nekako nije uspjelo, a ne znamo zašto.



Ukratko, ne samo da nisam dobio brži Internet od onoga koji sam imao, nego je u međuvremenu i brzina internetske veze koju sam imao bitno pala i postala nepouzdana, tako da imam dosta razloga biti ljut i na upit Speedtest.neta, mog drugara u dugim bezinternetskim noćima:"Rate your provider", redovito dajem samo jednu zvjezdicu, a dao bih i nula, ali nije ponuđeno.



Usprkos ljutnji i frustraciji, uvijek se trudim s ljudima u call centru biti što je moguće uljudniji. Razlog tome je jednostavan – oni apsolutno nisu krivi za to što se meni događa, već su tu samo da prime i prenesu moje pritužbe, što i čine, pomognu na brzinu koliko je moguće na daljinu, a ostalo je van njihovog utjecaja.



Usprkos tome, često dok pričam s "Danijelom", "Benediktom" ili "Rahelom" čujem u pozadini i njihovog kolegu kako na vezi nekome objašnjava: "Da, možete vi meni reći sve to i gore, ali ja sam vaš zahtjev već prenio našim tehničarima.... Shvaćam da ste ljuti, ali nema potrebe da tako razgovarate sa mnom, ja sam ovdje samo da primim vaš zahtjev... Ako niste zadovoljni, možete poslati i službenu pritužbu na moj rad..." itd. itd... Očito je da je tip na drugom kraju, velecijenjeni korisnik, totalno poludio i prostači i prijeti, a zaposlenik call centra sve to strpljivo i snishodljivim glasom trpi. Jer su takva pravila. Ako on ne može pregristi to što mu netko psuje majku i oca i prijeti da će mu "doć' doma" pa se usudi takvome odgovoriti: "Dođi, nabijem te, dam ti adresu i platitim ti kartu za autobus, čekam te, majmune!" – hop, otkaz.



Ima hrpa drugih u moru nezaposlenih koji će za 3.000 kuna mjesečno trpjeti da ih zovu ljudi koji ne razlikuju ruter od monitora i koji ne znaju da USB kabel ne ide u Ethernet port i koji jedva čekaju da na besplatni 0800 broj istresu svoje vlastito nezadovoljstvo životom. A najbolje je to učiniti na pitomi glas nekoga "Danijela" ili "Benedikta" ili "Rahele" koji su dužni biti pitomi, strpljivi i blagi s onima koji, realno, zaslužuju da im se vrati istom mjerom.



Call centri nisu "rudnici" modernog doba jer se težina fizičkog rada ne može ni izdaleka mjeriti s onim što rudari rade, niti je to posao na kojem je svaki dan glava u torbi. Ali, to je posao u kojemu je velik odliv radne snage jer ljudi "pregaraju". Jednostavno nisu stvoreni za ogromnu količinu ponižavanja i vrijeđanja, ili jednostavno tuđe tuposti, na koju moraju reagirati s tonom koji inače u stvarnosti obično rezervriramo samo za one najdraže.



Za razliku od industrijskih radnika "starog doba", većina ovakvih okruženja nema nikakav osjećaj međusobne povezanosti onih koji tamo rade, drugarstva, niti jedni druge zovu "kamaratima", kako je to običaj kod pravih rudara. Nema ni osjećaja da se radi nešto dubinski korisno, od čega čitavo društvo profitira, već se i vlastiti rad smatra ne samo bezveznim i mentalno iscrpljujućim, a istovremno potplaćenim, nego i ponižavajućim. Imamo, dakle, profesiju koja iscrpljuje, ali zauzvrat ne ostavlja dojam bilo kakvog postignuća iza sebe kakav su nekada teški industrijski fizički poslovi ostavljali na one koji su se njima bavili.



Idoli su spjevali "Maljčike", poluironično, o radniku na visokoj peći koji pjeva o svom poslu. U novim poslovima, čak ni te ironije više nema jer nema radnika koji se ponosi svojim poslom u call-centru, niti bi ikada o tome pjevao pjesme.



Stoga, imajte milosti prema onima kojima je posao primati vaše pritužbe. Rade težak posao najbolje što mogu, na njih se je jako jednostavno izderati i izvrijeđati ih, a to jednostavno ne zaslužuju.