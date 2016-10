Li-ionske baterije – prokletstvo ili blagoslov?

Samsungov nesretni Galaxy Note 7, mobitel koji je po mnogo čemu vrhunski, imao je tu nesreću da je dospio na naslovnice novina i web-portale diljem svijeta zbog nekolicine požara koje su izazvale baterije ugrađene u ovaj model. Uzmemo li u obzir da je do sada poznato i dokumentirano desetak slučajeva zapaljenja njegovih baterija, a ovih je mobitela prodano preko 2,5 milijuna, radi se o iznimno malom riziku za ogromnu većinu njegovih korisnika. Međutim, opća panika koja se digla i negativni publicitet ne vodi se razumom i statistikom, već isključivo javnom percepcijom razmjera opasnosti, a ona je takva da je, kako smo već javili Samsung prestao s kompletnom proizvodnjom ovoga uređaja i traži da ga svi koji su ga kupili, odmah prestanu koristiti i vrate proizvođaču.



Koliko je realna opasnost od li-ionskih baterija koje svi imamo u svojim mobitelima, prijenosnicima, fotoaparatima i kamerama, raznim drugim ručnim i kućanskim uređajima?



Ne pretjerana, ali, načelno govoreći, opasnost postoji.



Samsung nije prvi kojemu se dogodilo da ima problema s ovim tipom baterija u svojim uređajima. Palili su se i razni drugi prijenosnici, Teslini automobili su također povremeno imali problema s njima, a poznat je slučaj Boeingovog novog aviona Boeing 777 Dreamliner kojemu se zapalio akumulator koji baš koristi li-ionske članke.

Akumulator Boeingovog Dreamlinera koji se zapalio 2012. tijekom testiranja letnih karakteristika avionaSrećom, taj slučaj je završio bez žrtava, ali manje sreće je imala posada UPS-ovog teretnog zrakoplova B747 koji se srušio u pustinji kraj aerodroma u Dubaiju kada je u teretnom prostoru planula paleta na kojoj je bio tovar baš li-ionskih baterija. Iz toga razloga je Međunarodna organizacija za civilni zračni promet (ICAO) donijela propis po kojemu je od travnja ove godine zabranjeno u teretnom prostoru putničkih zrakoplova prevoziti li-ionske baterije jer se smatraju prevelikim rizikom u industriji opsjednutoj sigurnošću vjerojatno više nego ijedna druga. Prijevoz li-ionskih baterija isključivo teretnim zrakoplovima nije, kako neki misle, zabranjen, a vjerojatno nikada ni neće biti.

Mjesto pada i ostaci UPS-ovog teretnog aviona čiji je vjerojatni uzrok pada zapaljenje palete s li-ionskim baterijamaU čemu je problem s li-ionskim baterijama i jesu li stvarno toliko sklone samozapaljenju "iz čista mira"?



Kratak odgovor je "ne", a dulji bi bio – "zavisi što podrazumijevamo pod frazom iz čista mira". Naime, i svi tipovi akumulatora – olovni, ranije vrlo popularni NiCd ili NiMH i brojni drugi također imaju potencijal da se zagriju. Tko ne vjeruje, neka kupi bilo koju bateriju, kratko spoji terminale i vidi kako se baterija grije i topi. Teoretski, moguće je da dođe i do zapaljenja materijala oko takve baterije, odnosno i do malene eksplozije kućišta baterije koje deformiraju plinovi.



U stvarnosti, stariji tipovi baterija imaju sigurnosne mehanizme otpuštanja plina u slučaju pregrijavanja baterije, a elektrolit u njima nije po sebi pretjerano zapaljiv.



Olovni akumulatori, posebice koji se koriste u zatvorenim, neventiliranim prostorima poput podmornica imaju potencijal za izazivanje eksplozije tijekom rada, ali ne samo akumulatora nego atmosfere oko sebe jer se tijekom punjenja olovnog akumulatora elektrolizom oslobađa vodik, koji pomiješan sa zrakom stvara plin praskavac. U stvarnosti, ako baš niste podmorničar, odnosno olovni akumulator vjerojatno koristite samo na automobilu ili motoru, realne opasnosti od bilo kakve eksplozije nema.



Za razliku od ovih starih tehnologija koje su bile sigurne, ali su imale i relativno malu gravimetrijsku gustoću električne energije (kraće – teške baterije s obzirom na količinu energije koju mogu pohraniti) li-ionski akumulatori imaju veliku gustoću energije, ali i potencijal za gorenje.



Kako je energija gušće pohranjena, a elektrolitski materijal je zapaljiv i odvojen tankim listićima, u ovim akumulatorima mogućnost zapaljenja je bitno veća nego kod starijih tehnologija.



Naravno, da bi se zapalili, trebaju se posložiti posebni uvjeti, odnosno mora se dogoditi nešto zbog čega se podigla temperatura elektrolita, odnosno čitave baterije te što je pokrenulo gorenje.



U osnovi imamo tri načina na koja se to može dogoditi:



a) Punjenje prejakim strujama/previsokim naponom koji naglo zagrijava bateriju nakon čega slijedi zapaljenje

b) Pražnjenje prejakim strujama koje zagrijavaju slabo hlađenu bateriju što izaziva zapaljenje

c) Zapravo poseban goranji slučaj – kratki spoj baterije zbog tehničke neispravnosti koji dovodi do zagrijavanja i zapaljenja.



Većina li-ionskih baterija se za slučaj pod a) brine na taj način da svaki članak baterije ima malenu tiskanu pločicu s logikom koja ne dozvoljava punjenje prejakim strujama ili prepunjavanje, te prekida punjenje u slučaju nedozvoljenih vrijednosti. Neke posebno rađene namjenske baterije ovoga tipa (posebno one za hobiste gdje se od odvojenih članaka mogu slagati akumulatori prema potrebi) mogu biti i često jesu bez ikakvog kontrolnog mehanizma. One predstavljaju najveći potencijalni rizik ako se pune i prazne bez odgovarajućih "pametnih" punjača, odnosno ako se prazne ispod dozvoljenih granica napona za svaki članak. Usprkos tome, baterija stvarno mora biti u izuzetno slabo ventiliranom kućištu i toplinski kompromitirana da bi se postigla dovoljno visoka temperatura paljenja.



U slučaju kada se li-ionska baterija ipak zapali, tu je već posve druga priča. Elektrolit koji se u njoj nalazi dolazi s vlastitim oksidatorom, tako da li-ionske baterije gore vrlo postojano, čak i pod vodom, a gašenje vodom se uopće ne proporuča jer litij reagira s njom na način da pojačava vatru. Voda se, stoga, može koristiti za hlađenje materijala oko baterije ili baterija koje su se zapalile (ako ih je više na okupu i jedna plane, i ostale će sigurno uhvatiti vatru), ali ne i za gašenje same vatre.



U osnovi, ako nemate tzv. klasu D protupožarnih aparata koji barataju suhim prahom koji odvaja oksidator od gorivog materijala i koriste se baš za gašenje zapaljivih metala, ostaje vam samo čekati da se baterija ugasi sama od sebe kad istroši svo gorivo.



Iako još nema pouzdane analize slučaja baterija u Samsungovom mobitelu, gotovo sigurno je da se radi ili o neispravnom logičkom sklopu koji bi trebao regulirati punjenje ili o nepreciznoj izradi same baterije, što se već nekoliko puta dogodilo, gdje je rub baterije loše, odnosno pretjerano obrezan, zbog čega su suprotni polovi došli u kontakt izazivajući kratki spoj, pregrijavanje i zapaljivanje.



Sve u svemu, li-ionske baterije zahvaljujući uistinu velikoj gustoći energije mogu izazvati požar koji je na žalost teško gasiti, ali se to usprkos slučajevima koji povremeno isplivaju na površinu, toliko rijetko događa da se trenutno s pravom smatraju vjerojatno najsigurnijom baterijskom tehnologijom koju smo ikada imali.