Ja hoću robota, a oni mi daju IoT i "pametni dom"

Kao tip rođen 30 godina u prošlom stoljeću, odrastao sam na SF serijama i filmovima od Zvjezdanih staza i Svemira 1999., do Aliena i Blade Runnera. Ukratko, odmalena me industrija priprema za tu dijelom veličanstvenu, a dijelom stravičnu budućnost. A ja je još čekam. Niti imamo replikatore, niti FTL međuzvjedana putovanja, ni koloniju na Mjesecu i Marsu, a o robotima da ni ne pričamo. Androide imamo, doduše, ali ne one iz Blade Runnera, već ove sa smiješnim imenima koji nam pogone mobitele i sličnu sitnozubu elektroniku.



Umjesto inteligentnih robota, ljudolikih ili strojolikih, imamo "pametne" telefone, televizore, perilice, frižidere i usisavače. Da stvari budu još gore, industrija ne odustaje od ovog scenarija. Umjesto da nam daju ono što želimo, daju nam ono što su u stanju proizvesti, a ne samo da ne želimo, nego je i vrlo upitno koliko sva ta silna "pamet" običnih, svakodnevnih uređaja ima smisla.



Čitam, tako, na stranicama izvrsnog Popular Mechanicsa članak nekog sličnog čangrizala protiv pametnih uređaja svake vrste, a još više protiv trtljanja industrije o pametnim uređajima. Tip je ispravno uočio – pričaju nam iste priče već desetljećima, a nikako da pokažu da pametni televizor, perilica, frižider, mikrovalna ili bilo što slično imaju ikakvog smisla.



Imamo IPV6 već godinama, kao i brzi Internet pa, dakle, nije problem dati svakom uređaju jedinstvenu adresu pa neka on priča s ostalim drugarima-uređajima u stanu i bijelom svijetu, neka razmjenjuje informacije i iskustva (u duhu miroljubive aktivne koegzistenicje) i učini nam život boljim. Ali – to se ne događa.



A ne događa se iz jednostavnog razloga što kada bi i sve u našem domu bilo "pametno", od žarulje u dnevnoj sobi, preko televizora, hladnjaka, perilica, usisavača i svega ostaloga – kakva konkretna korist od svega toga u odnosu na ovo što sada imamo?



Natovarimo perilicu rublja ili posuđa ujutro kad idemo na posao (ručno) i onda joj iz nekog razloga ne kažemo da odmah počne s pranjem, već je preko mobitela ili s računala na poslu pošaljemo tri sata kasnije zapovijed "Peri, robe!".



Što smo time dobili?



Pametni televizori su klasa gluposti za sebe. Uistinu im se može pristupati preko Interneta i upravljati njima na sto načina, ali – koga briga? Zar ću paliti TV kad nisam doma, preko Interneta? Ono što mi treba je pametni televizor koji se neprestance ažurira novim codecima, novim servisima, a zbog tržišnih, ekonomskih i marketinških razloga upravo to je ono što se s pametnim televizorima nikad ne događa. Možete biti sigurni da u 90% slučajeva codeci koje je vaš pametni TV podržavao prije tri ili pet godina kada ste ga kupili isti oni koje i sada podržava jer proizvođač iz sto razloga, ponajmanje tehničkih, neće dodati neke nove i kad bi mogao. Najpametniji dio na vašem pametnom TV-u je vanjska namjenks akutijica s Androidom ili nečim drugim na čemu se vrti Kodi ili nešto slično.



Od svih "pametnih" uređaja u domu najviše mi nekako ima smisla neki od onih robotskih usisavača koji usisava podove kada nismo doma, a mačka se na njemu vozi i zabavlja. Oni, doduše, ne čiste naročito i pametni su samo u smislu da mogu naučiti (u općim crtama) tlocrt stana u kojem usisavaju.



Onaj, pak, koji meni treba je neki koji usput i briše prašinu sa svih ploha, a to niti jedan ne radi.



Ukratko, umjesto pametnog ovoga i onoga, treba inteligentnog robota za kojeg me pripremaju od malih nogu, a nikako ga isporučiti.



Umjesto toga – evo ti pametni frižider...



Zabij si ga.