Kako je nervozni algoritam izazvao pad funte

U petak je britanska funta u samo osam jutarnjih minuta pala deset posto. Potom se u u vrlo kratkom razdoblju vratila, ali je ostala slabija oko 2 posto od početnih vrijednosti. Bank of England najavila je istragu, no gotovo je sigurno da je riječ o pojavi koja se naziva „flash crash“, koja je posljednjih godina zabilježena nekoliko puta a uglavnom je posljedica automatske algoritamske trgovine.

Ekonomska je posljedica „sloma“ gubitak vrijednosti sve imovine koja se mjeri u funtama u odnosu na imovine u drugim valutama. Najčešća usporedba je američki dolar. Američki ekonomist Tyler Cowen pokušao je izračunati visinu gubitka i ona je nekih 360 milijardi funti, odnosno 5,2 tisuće funti po osobi, a što je također nekih 19 posto britanskog BDP-a, piše The Independent.

Cowen upozorava da je udar imao snagu recesije. Izračun je, dakako, samo ilustrativan, da se uoči što zapravo ovakvi nagli pomaci na tržištima znače i zašto su tih dvije minute u kojima nitko nije znao što se događa i što da radi izazvale paniku među trgovcima na financijskim tržištima širom svijeta. Bank of England je već obavijestila da je za vrijeme pada provedeno samo nekoliko većih poslova, pa su veliki gubitci ograničeni samo na nekoliko trgovaca.

Glavno je pitanje ipak što ga je izazvalo i mogu li se u budućnosti takvi udari spriječiti. Prema tekućim spekulacijama, u ponoć po britanskom vremenu, točno u 00:07, Financial Times objavio je članak o večeri-sastanku europskih državnika o Brexitu koja se održala koji sat prije. U članku je stajala navodna izjava francuskog predsjednika Hollandea da Britanija mora platiti za Brexit.

Kompjuter na azijskom tržištu, na kojem je bilo 07:07 ujutro, na svoj je način pročitao članak i počeo prodavati funtu. Kako su trgovci u rano jutro „tek sjedali za svoje stolove“ nije bilo odgovora i on je počeo snižavati cijenu a svote su se penjale do 50 milijuna funti, što je već značajno i može poremetiti tržište. Tako je funta, zbog automatske kompjuterske trgovine, u osam minute pala deset posto.

Taj scenarij, objavljen u Daily Mailu, The Guardianu i još nekim novinama, Financial Times negira. Tvrde da je inicijalna ponuda funti po nižem tečaju objavljena desetak sekundi prije njihovog članka. U igri su i politička opredjeljenja. Naime, Daily Mail je podupirao Brexit a FT nije, pa Daily Mail implicira da ga FT vijestima u kojima pretjeruje i dalje ruši (ili pokušava dokazati da je bio u pravu). Nema previše dvojbe da iza kolebanja vrijednosti funte stoje prije svega političke odluke o izlasku Velike Britanije iz EU i ekonomska kretanja. Ali u tekućim kretanjima nesumnjivo sudjeluju i algoritmi, a ona mogu odvesti stvari svojim smjerom.

Stvar je u tome da je opisani scenarij moguć. Moguće je da računalo pročita vijest, protumači je na svoj način, i odreagira ponudom trgovanja na burzi. Članak u The Guardianu, u kojem većina anketiranih trgovaca vjeruje upravo u priču s algoritmom, imenuje i potencijalne „sumnjivce“: njihovi očito kolokvijalni nazivi su Cowpox i Triple Threat. Tvrtka Sports Direct objavila je upozorenje investitorima da je zbog udara vjerojatno izgubila 15 milijuna funti.

Inicijalni „flash crash“ dogodio se 2010. godine na Wall Streetu, burzi dionica i trajao je 36 minuta. Pad je bio desetak posto, prebrisani su trilijuni dolara vrijednosti, koja je poslije obnovljena. Ali, u tom poremećaju mnogi su stradali, kao sad Sports Direct. Pet godina nakon događaja američka Vlada je zaključila da je udar izazvao Navinder Sarao i tužila ga.

Kao i drugi trgovci, Sarao se koristio tehnologijom koja se naziva high frequency trading. Samo ime govori da je riječ o trgovanju na burzi brzinama koje se opiru donedavno uobičajenom razumijevanju burze. Nije dobro izražavati se u postotcima, budući da ljudi i računala ipak rade zajedno, no na najvećim burzama u posljednjih nekoliko godina i do 90 posto posla preuzeli su kompjuteri.

Sarao dakle nije izuzetak, osim što je, prema mišljenju američkih vlasti, on kompjuter zaposlio da manipulira tržištem – ističe ponude koje neposredno prije izvršenja otkaže. To je, prirodno, dopušteno. Sarao je, navodno, na dan udara 2010. uz pomoć algoritma istaknuo i otkazao 19.000 ponuda, a onda se u tom kaosu najbolje snašao. Tehnika se naziva „spoofing“.

Sarao je u nekoliko godina trgovanjem zaradio 30 milijuna dolara, neto. Protiv njega, i zapravo protiv njegovih programa, dignute su 22 optužbe, no jedna od ključnih stvari je da se dokaže da je Sarao pokrenuo burzu upravo u smjeru u kojem je on želio, a ne da je samo izazvao poremećaj u kojem se najbolje snašao. I na hrvatskoj burzi, na kojoj je trgovina beznačajna, trgovci su znali između sebe fiktivno istrgovati neke dionice ne bi li upecali nekog naivca. To je zabranjena manipulacija.

Ako računalo nekim potezom izazove poremećaj u kojem se ipak dobro snađe, to još nije „navlakuša“, to može biti izraz izostanka opreza. A to je onda dosta teško kažnjivo, osobito kad je riječ o računalima. Zato je računalno trgovanje na burzama teško staviti pod regulatornu kontrolu.

Kako dokazati da je računalo u Aziji krivo pročitalo članak u FT-u, a da bi zaradilo? Pa posao mu je da trgovanjem zaradi!