Koje su prave, a koje krive lažne novosti?

Zadnjih nekoliko tjedana, odnosno, da budemo posve iskreni, od trenutka kada je postla moguće da će Trump dobiti izbore, jedna od preokupacija velikih medija i političara je "problem lažnih vijesti". Kao što znamo, to je nešto nečuveno jer su sve vijesti koje se inače objavljuju apsolutno točne, diktirane od same Sile koja prožima sva bića u svemiru, kako nas uče Ratovi zvijezda, te se do sada ne pamti slučaj objave lažnih vijesti u bilo kojim novinama, na webu, nekom elektroničkom mediju ili nečem desetome.

Naravno, ironični smo. Manje ili više netočne vijesti s namjerno krivim podacima ili jednostavno one napisane tendenciozno koje izostavljanjem neke ključne informacije stvaraju posve krivi dojam u primatelja su s nama, barem koliko je ovdje potpisanome poznato – oduvijek.

Ljudi se rado vole prisjetiti famoznog "oružja za masovno uništenje" koje je bilo izgovor za invaziju na Irak, a za koje sada svi tvrde da ga, zapravo, nikad nije bilo, ali to ne mijenja stvari da su vodeće novinske i TV kuće toga doba sve zdušno i jednoglasno ovu "informaciju" širile kao da je nedvojbeno potvrđena i sigurna.

Ali to uopće nije prvi puta u povijesti da su novinari širili lažne vijesti. Čuveni William Randolph Hearst, američki novinski magnat, poznat je po tome što je praktički sam izazvao Američko-španjolski rat iz 1898. objavljujući posve lažne i od početka do kraja izmišljene "novosti" o španjolskim zločinima protiv Amerike u svojim novinama Morning Journal.

U novije vrijeme, New York Times i Washington Post su se posulili pepelom zbog svog nekritičkog izvještavanja o ratu u Iraku i događajima u Libiji te su obećali da to više neće raditi. Kako bi dokazao da misli ozbiljno, Washintgon Post je tako nedavno objavio novost u kojoj su ustvrdili da su "ruski hakeri penetrirali u američku električnu mrežu" (“Russian hackers penetrated U.S. electricity grid through a utility in Vermont, U.S. officials say.”). Tko se sjeća, radilo se o otkriću nekakvog virusa na prijenosniku koji se našao u električnoj centrali u Vermontu. Dok su ovu prvu vijest prenijeli gotovo svi, kasniju ispravku, objavljenu tako da je se može naći tek ako je svjesno tražite, ogroman broj čitatelja nije vidio.

Nikome, naravno, nije lako priznati da je pogriješio, ali kada je ovako bitna vijest fundamentalno netočna, bilo bi red izvijestiti o tome na približno jednako uočljiv način one koji prate te novine. Umjesto toga, imamo čitave traktate o "lažnim novostima" i to koje su ne samo "lažne" nego ih i "financira Rusija".

I ovaj puta je Washington Post priznao da je analiza stranica koje navodno rade za rusku propagandnu mašineriju, a koju su proveli anonimci koji se skrivaju iza imena PropOrNot bila glupost, ali tek nakon što su ih napali kolege iz The Rolling Stonea, New Yorkera, The Intercepta i mnogi drugi. Koliko je besmislena bila objavljena analiza govori i podatak da su stranice Drudge Report, inače američki konzervativni web za agregaciju novosti osnovan 1995., proglašene dijelom ruske suvremene propagandne mašinerije.

CNN, New York Times, pa čak i famozni Reuters ne stoje ništa bolje – jednu histerija (Irak ima oružje za masovno uništenje) smjenjuje druga (Libija), pa treća (Sirija), pa četvrta (Rusi svugdje, naviru...), a sve usput se ispričavajući za prethodne greške uz obećanje da "neće više".

Usput, kada u samo sedam dana dođe do otkrića da je pisanje o "ruskoj penetraciji u američki elektroenergetski sustav" bilo totalno lažno jer niti penetracije u sustav nije bilo niti je, pokazalo se, virus na prenosniku imao ikakve veze s Rusima, onda je možda vrijeme da neki urednici i novinari potraže nove poslove.

Ali ne. Sve se nastavlja po starome i mediji nastavljaju sa svojom pravednom borbom protiv "lažnih vijesti".

Sve skupa podsjeća na onaj vic: "Pored vas poštenih cura, mi prostitutke ostadosmo bez posla.".