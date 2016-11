Leteći objekti nad Hrvatskom!

Domaći web mediji neopisivo su jadni, a događaj poput ovog otvori im mogućnost za neke posve nove dimenzije jada i medijskog dna, što oni, dakako, i iskoriste. Doduše, kad se pogledaju reakcije čitatelja, reklo bi se da su domaći mediji sasvim na visini zadatka – većini nije ni potrebno bolje pokrivanje situacije.



Panika u Hrvatskoj! Ustrčaše se Hrvati, nad glavama im leti nepoznat avion, čije im zujanje zvuči zlokobno. Tko nam dakle, želi zlo, zašto nas zaprašuje chemtrailisma i dokle tako??



Objasnimo malo kakav je komad tehnike ovdje u pitanju. Zašto leti nisko, zašto djeluje čudno i zastarjelo, a samim tim i zlokobnije nego da je moderan mlažnjak, i najzad – kako to lovi podmornice a da ne zagnjuri ni jedan dio u more?



Lockheed P-3 Orion kultni je avion Hladnog rata. Prvi je put u operativnu upotrebu stupio početkom šezdesetih. Nije dakle u pitanju nikakav nepoznat "leteći objekt" niti "tajanstveni strani vojni avion", kako piše otrov za mozak zvan Jutarnji list, već dobro poznat komad opreme s legendarnim i ne godinama, već desetljećima poznatim statusom.



Avione ovog tipa ne koriste ratna zrakoplovstva, već mornarice pojedinih zemalja, u ovom slučaju Njemačka mornarica (Deutsche Marine), jer i služe isključivo nadzoru mora i borbi protiv neprijateljskih pomorskih elemenata. Prije Oriona, za istu namjenu Njemačka mornarica je koristila francuski Breguet Atlantique, dvomotorac koji sam imao prilike slikati na aerodromu Gatow pored Berlina. P-3, nažalost, nikad nisam imao prilike posjetiti niti fotkati, a želio bih, pa ako ovo čita netko u HV ili Njemačkoj mornarici i može srediti obilazak dok su u Splitu, bilježim se.



Njemačka mornarica svoje Orione kupila je od Nizozemske mornarice, koja ih je, osim u samoj Nizozemskoj, koristila i u svojim kolonijalnim posjedima u Karibima. P-3 Orion djeluje čudno i zastarjelo... propeleri, "vintage" izgled, sporost – zato jer i jest zastario. Amerikanci, kreatori Oriona, već ga lagano povlače i zamijenjuju modelom P-8 Poseidon, složenim na temelju platofrme civilnog zrakoplova Boeing 737-800, koji je opet, i sam po sebi, prilično star.



Za ono što je namjena ovakvih aviona, sama letjelica i ne treba biti moderna, bitno je da bude pouzdana, a i P-3 i 737 to jesu. U tu pouzdanu i provjerenu letnu platformu onda utrpate hrpu specijalizirane elektroničke opreme i ganjate površinske brodove, krijumčare droge, neprijavljene jahtaše i – dakako – podmornice.



Kakva je to elektronika i naoružanje u P-3? Krenimo od onog najvidljivijeg, i glasačima Živog zida, ali i HDZ-a i SDP-a, nekako najstrašnijeg izgledom, ovog pendreka koji viri iza repa i jamačno služi za trovanje Hrvata. U pitanju je MAD, magnetic anomaly detector, detektor magnetske anomalije. To je uređaj za mjerenje i najsitnijih anomalija u magnetskom polju, primjerice, izazvanih nekim velikim metalnim tijelom, kojeg inače ne vidite jer je, recimo, ispod površine mora kao – podmornica. MAD doduše može otkrivati i olupine brodova i aviona, zbog čega su baš P-3 Australske mornarice bili najaktivniji u potrazi za nestalim zrakoplovom Malaysia Airlinesa. Jedan je kanadski P-3 ovih dana poslan u vode Arktika, da ispita porijeklo čudnih zvukova koji se tamo, navodno, javljaju u zadnje vrijeme. U vrijeme Hladnog rata Rusi su eksperimentirali s materijalima za trup podmornica i oblogama za isti, kako bi eventualno smanjili uspješnost detekcije MAD-om.



Što god da radi kod Splita, pretpostavljam da Njemački P-3 najviše koristi baš MAD, jer bi bacanje sonarnih plutača u tako zatvorenom akvatoriju bila poprilična opasnost. MAD je pasivni detektor – ne zrači, samo detektira magnetsko zračenje, tako da i panici najskloniji ljubitelji teorija zavjere nemaju od čega strahovati. Ali, kao da će oni nama vjerovati na riječ...



Dalje, P-3 u pravilu posjeduje snažne i specijalizirane kamere za osmatranje u svim smjerovima, i na sve načine, uključujući termalno (infracrveno) itd. Naravno, tu je i površinski radar i detektori tuđeg radarskog zračenja, iako se njima ne nadamo otkriti podmornicu. Moderne podmornice gotovo nikad ne izlaze na površinu kako bi bile vidljive radarom, niti emitiraju vlastite radarske signale.



Najvažniji protupodmornički senzori na P-3 su sonarne plutače ili sonarne bove (sonobuoy), koje se izbacuju iz trbuha i repa zrakoplova. U dodiru s morem tonu na zadanu dubinu, ili pak ostaju na poivršini – ovisno o tipu plutače. Sonarne plutače dijele se po dubini koju pokrivaju, i po osjetljivosti i usmjerenosti mikrofona (DIFAR, DICASS), te po tome jesu li aktivne ili pasivne. Uobičajena procedura kod traganja za podmornicom je da se u zadanom uzorku pobaca nekoliko tipova sonarnih plutača, za detekciju u različitim pojasima dubine i zvuka. U prvom valu obično se bacaju pasivne plutače, dakle one koje mikrofonima samo slušaju, i to slušaju iz svih smjerova, ali ne emitiraju nikakav "ping!". Kada, i ako, imamo ideju gdje bi se podmornica mogla kriti, bacaju se plutače s usmjerivim mikrofonima. Kao zadnji stupanj – bacamo sonarne bove koje emitiraju aktivni akustički ping i čekaju povratni signal od metalnog objekta – podmornice. Aktivne metode detekcije se u podmorničkoj borbi u pravilu izbjegavaju, jer čim emitirate ping, dajete do znanja protivniku da ste tu i da ga tražite, što dotada možda i nije znao. Ovo je dobro prikazano u kultnom filmu Lov na Crveni Oktobar.



Sva se komunikacija zrakoplova i sonarnih bova, dakako, odvija radiom. Oficir koji nadzire svu elektroničku skalameriju zove se TACCO (tactical coordinator). Orion inače ima 10-12 članova posade.



Kada tako sonarnim bovama, MAD detektorom i kamerama otkrijete protivnika, čime ga možete napasti?



P-3, iako izgleda kao krntija nedostojna sudjelovanja čak i u Drugom svjetskom ratu, može nositi zapanjujući dijapazon naoružanja – autonomna, akustički navođena torpeda, mine (bilo glupe, koje samo plutaju, ili pametne, koje potonu i aktiviraju se na akustički signal prolazećeg plovila), protubrodske rakete tipa Maverick ili Harpoon (u nekim verzijama za evropske mornarice i Penguin).



P-3 je potpuno nezaštićen od protivničkih zrakoplova i protuavionske obrane. Pretpostavka je da operira toliko daleko od neprijateljskih baza da mu zaštita i ne treba. Ako mu ipak treba – mora se oslanjati na lovačku zaštitu svojih ili savezničkih snaga jer nema nikakvo defanzivno naoružanje, a prespor je da pobjegne od ičega što leti.



Nadam se da vam je bilo poučno i zanimljivo čitati o ovom zanimljivom avionu, koji zapanjujuće često, iako za medije skrovito, igra ulogu u današnjim vijestima. Osim u zujanju iznad Splita, Orioni Kanadske mornarice ovih dana traže izvor nepoznatog zvuka u Arktiku, a kako rekoh, Australski Orioni sudjelovali su u potrazi za malezijskim avionom. Jedan P-3 pred nekoliko je godina izazvao incident između SAD i Kine...