Marissa Mayer – kulminacija 130 radnih sati tjednog ludila

Vrlo nedavno je Business Insider objavio hvalospjevni članak o Marissi Mayer, šefici Yahooa od 2012. Kao što ste mogli pročitati u recentnim vijestima, njena misija stabilizacije posrnulog diva nije uspjela. Tvrtka koja je nekoć vrijedila preko 100 milijardi dolara, sada se prodaje (i to uvjetno – Verizonova provjera pokaže da se isplati) za 4,8 milijardi dolara. I to je mnogo novaca, naravno, ali i dalje 20 puta manje nego je nekad vrijedio. Naravno, Mayer nije sama kriva za propuštene prilike i pad vrijednosti, ali sigurno se nema ni čime hvaliti.



Ali – ona se ipak hvali. Kako njezin radni tjedan iznosi 130 sati. Ukupno je, za one koji ne znaju, u tjednu od 7 dana 168 sati. To znači da ako netko radi 130 sati tjedno, za sve ostale aktivnosti koje nemaju veze s radom mu ostaje tek nešto više od 5 sati dnevno. Tuširanje, jedenje, defeciranje spavanje, obitelj, "kulturno uzdizanje" – 5,4 "sahata" dnevno. Bivši direktor Yahooa, Max Levchin za nju je rekao da je "the hardest working CEO in Silicon Valley, bar none" ("bez premca najvredniji CEO u Silicijskoj dolini").



Osobno sam prvo pomislio, kada sam još prije par godina pročitao njenu tvrdnju da radi 130 sati tjedno i kasniju vijest da je iz rodilišta, još iz kreveta, počela raditi netom nakon poroda svojih blizanaca, da se radi o totalnoj idiotkinji.



Na stranu to što radni tjedan od 130 sati znači totalno smeće od života, uistinu mi nije bilo jasno kako netko može stvarno kvalitetno raditi 18,5 sati dnevno, sedam dana u tjednu.



Sjećam se memoara Leeja Iacocce, bivšeg šefa Chryslera (za kojega se kaže da je spasio ovu tvrtku u 80-tima – kasnije je ipak propala u 90-tima), kako je komentirao svoje podređene "direktorčiće" koji su mu se znali hvaliti kako imaju toliko posla da ne stignu doma ni vikend provesti. Oni su mislili da će im tolika predanost poslu kod šefa biti uzeta za plus, a Iacocca kaže: "Prvo što bih u sebi pomislio je: kako misliš organizirati svoj dio firme kada nisi u stanju organizirati vlastiti vikend?".



U informatičkim tvrtkama, inače, ideje "death cruncha" i "death marcha" nisu novost kad se približavaju rokovi i ljudi stvarno rade po 12 ili 16 sati dnevno, ali jedan kraći period – od nekoliko tjedana do mjesec ili dva, ali pokazalo se da ovakvi marševi smrti u pravilu rezultiraju velikim pogreškama koje je potrebno dodatno ispravljati, pa se na kraju ispostavilo da je uobičajenih 8 radnih sati zapravo, bolje rješenje.



Svoju čitavu radnu karijeru, pak, bazirati na 130-satnom radnom tjednu (i još se time hvaliti) uvijek mi se činilo vrhuncem idiotizma kako u organizacijskom smislu, tako i u emotivnom: ti se time stvarno hvališ?



Je li se pad Yahooa nastavio usprkos ili zahvaljujući Mayerovoj ostaje za analize, ali vjerovati da osoba koja radi čitav svoj život u "crunch" modu (i kao veseli robot se time još i hvali!) još jedan je pokazatelj idiokracije u koju smo došli – čega se pametan stidi, time se lud ponosi i još mainstream mediji takvoga pokazuju kao primjer "radne etike".



To nema veze s radnom etikom, nego patologijom. Treba to liječiti.