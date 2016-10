Mobitel HP Elite x3 po cijeni prijenosnika, zamjenjuje - prijenosnik

Kao što će se naši redoviti čitatelji sjetiti, sa Eliteom x3 družili smo se prije nekoliko mjeseci, kad se u Zagrebu našao jedan od svega šest primjeraka tog uređaja koji su u tom trenutku postojali. Naše prve impresije možete pogledati u videu na dnu ovog teksta, kojeg smo tada snimili.



Radi se o uvjerljivo najmoćnijem mobitelu s Windowsima 10 na tržištu, opremljenom sa 5,96-inčnim ekranom rezolucije 1.440x2.560 točaka, zaštićenim Gorilla Glassom 4. Svaka hardverska specifikacija ovog uređaja na iznimno je visokoj razini te u tom smislu ništa nije prepušteno slučaju. Pogoni ga Snapdragon 820, podbočen sa 4 GB RAM-a, a tu je i 64 GB interne memorije za pohranu podataka i aplikacija – ako ih, s obzirom na OS, toliko nađete. Dodatni skladišni prostor može se dobiti putem microSD kartice (do 256 GB). Stražnja kamera je 16-megapikselna, a prednja 8-megapikselna. Baterija ima kapacitet od 4.150 mAh i lijepo je vidjeti što se u tom smislu također nije štedjelo, pogotovo kad imamo na umu da su izdašni gabariti uređaja svakako dozvolili ugradnju velike baterije. Puniti se može žično, putem USB-C konektora (podržan je Quick Charge 3.0), ili bežično.

Mobitel u Desk DockuPromatrajući specifikacije i okrećući Elite x3 po rukama, lako se dolazi do zaključka da se radi o moćnom i poželjnom uređaju. Hladan tuš dolazi u vidu cijene od 7.499 kuna za sam uređaj, ili 8.249 kuna, u slučaju da se uz njega pribavi takozvani Desk Dock. A tu je i ta činjenica da se radi o mobitelu s Windowsima 10, OS-om s čijom mobilnom iteracijom ni sam Microsoft ne zna što bi.



Prodati ovakav uređaj s ovakvom cijenom i ovim OS-om ne može biti lako. HP je odabrao jedini pristup koji je mogao: na prezentaciji je neprestano isticano da se ne radi o mobitelu, već o kombinaciji mobitela, laptopa i stolnog računala, sposobnoj da korisniku svakodnevno glumi jedno, drugo i treće – a za cijenu jednog.

Elite x3 se s Mobile Extenderom može povezati žično i bežičnoDa bi takvo što držalo vodu, za Elite x3 je razvijen spomenuti Desk Dock, bazna stanica zamalo džepnih dimenzija, opremljena postoljem za mobitel s prednje te nekolicinom konektora sa stražnje strane. Konkretno, to su DisplayPort, LAN, dva USB-a 3.0, jedan USB-C i konektor napajanja. Kad na Desk Dock postavite mobitel, funkcija Continuum, premijerno predstavljena upravo u Windowsima 10, prebacit će vam aplikacije na veliki ekran, nakon čega možete koristiti miš i tipkovnicu da biste radili "kao na stolnom računalu". Međutim, Continuum ne nudi neke funkcije na koje smo na "stolnim" Windowsima navikli i rabimo ih svakodnevno, poput istovremenog rada u dva ili više prozora ili sposobnosti da internetski preglednik – u ovom slučaju Edge– pošalje desktop notifikaciju operacijskom sustavu. Isto tako, brojne aplikacije koje nisu sistemske, dakle one sa Windows Storea, uzrokuju probleme i odbijaju rad pod okriljem Continuuma. Najzad, nudi li Windows Store aplikaciju za baš sve što želite raditi na računalu, bilo kod kuće, bilo u uredu? Teško.

Mobile Extender ne sadrži memoriju za pohranu podataka - oni ostaju u mobiteluDodatak koji Elite x3, uvjetno rečeno, pretvara u laptop je Mobile Extender. Radi se o 12,5-inčnom Full HD ekranu s pozadinski osvjetljenom tipkovnicom. Ova kontrapcija tanka je i teška svega kilogram, a opremljena Bang & Olufsenovim stereo zvučnicima, nekolicinom konektora (tri USB-C, jedan micro HDMI i 3,5-milimetarski izlaz za zvuk) i baterijom kapaciteta 47 Wh. Mobile Extender nema vlastiti disk pa kao takav ne pohranjuje podatke – oni se čuvaju u Eliteu x3. Sa mobitelom se može povezati žično i bežično.



Kako na Eliteu x3 koristiti standardne x86 ili x64 programe za "stolne" Windowse? Pomoću HP Workspacea, virtualizacijske platforme koja ih može izvoditi, doduše samo ako ste na godišnjoj bazi spremni plaćati njeno korištenje. Pretplatni paket zovu se Essential i Premium, a razlikuju se u broju podržanih aplikacija, predviđenom broju sati rada (za Essential radi se o 40 sati mjesečno, a Premium to podiže na 80 sati) te količini RAM-a koja nam je virtualno dodijeljena (4 odnosno 8 GB). Cijene? Essential godišnje košta 579 eura, a Premium 939 eura. Drugim riječima, godišnje ćete plaćati cijenu jednog poštenog laptopa ili stolnog računala, samo da bi vam Elite x3 mogao pokrenuti programe koji ne postoje u Windows Storeu, a esencijalni su vam za rad.

Premda vjerujemo da Elite x3, s pobrojanim dodacima, za neke korisnike doista može biti zamjena za mobitel, laptop i stolni PC, očito je da će čak i najveći poklonici opisanog koncepta u njegovom svakodnevnom korištenju morati pristati na nezanemarive kompromise. Funkcionalne i financijske.



Dojma smo da mobitel još uvijek nije spreman za strahovito ambicioznu zadaću trajne zamjene računala. To nipošto nije krivnja HP-a, koji mirna srca može kazati da je s Eliteom x3 učinio apsolutno sve što je trebao i mogao, već prvenstveno Microsofta, čija vizija univerzalne softverske platforme nastavlja biti nezgrapna, nejasna i teško probavljiva.