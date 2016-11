Nadzvučna komercijalna avijacija – bilo pa prošlo

Čitate li Vox, ovoga vikenda ste mogli naći veliki članak o možebitnom povratku nadzvučnih putničkih zrakoplova koji su otišli u prošlost još 2003. kada je odlučeno da se svi Concordi povuku iz službe. Istina, Concorde nije jedini nadzvučni putnički zrakoplov ikada napravljen. Njegov sovjetski parnjak bio je Tu-144 (posprdno nazvan "concordsky" zbog navodnog kopiranja francusko-britanskog dizajna) koji je bio u aktivnoj službi manje od godine dana, od 1977. do 1978., a također je povučen nakon nesreće. Ukupno su, dakle, u čitavoj povijesti putničke avijacije postojala samo dva nadzvučna putnička zrakoplova, a trenutno ne postoji niti jedan.



Iako bi netko mogao pomisliti da su uzrok nepostojanju nadzvučnih putničkih zrakoplova nesreće, odnosno da su nadzvučni zrakoplovi iz nekog posebnog razloga riskantniji i skloniji havarijama od onih podzvučnih, to zapravo uopće nije točno. Sam Concorde koji je koristio tehnologiju iz 60-tih godina prošlog stoljeća zapravo je imao izuzetno sigurnu povijest operacija i jedina nesreća sa smrtnim posljedicama bila je baš ta iz 2000-te kada su svi putnici i posada leta AF 4590, ukupno njih 109, poginuli malo nakon polijetanja s pariškog aerodroma Charles de Gaulle. Nesreća je, međutim, poslužila kao izvrstan izgovor i Air Franceu i British Airwaysu (jedinim operatorima Concordea) da povuku zrakoplove na kojima su realno redovito gubili hrpu novaca.



Naime, let nadzvučnim brzinama je skupa stvar. Ponajprije razlog tomu je enormno veća potrošnja goriva potrebna za prelazak istoga puta nadzvučnom u odnosu na podzvučnu brzinu. Tako je Concorde po putniku za prijevoz na istu udaljenost trošio čak 8 puta više goriva od podzvučnih zrakoplova kakvima se uobičajeno putuje. Ovo je, redom, donijelo višestruko veće cijene karata, višestruko manju klijentelu koja si to može priuštiti, a k tome su tu i prepreke pravne naravi. Američka FAA zabranjuje letenje nadzvučlnim putničkim avionima – dakle baš i jedino Concordeu - iznad kopna zbog buke koju stvara probijanje zvučnog zida. Stoga su svi letovi Concordea s jedne na drugu stranu Atlantika bili ograničeni na putovanje među obalnim gradovima, čime se još više smanjuje broj potencijalnih mušterija...



Usprkos ovome, trenutno u svijetu postoje najmanje dvije tvrtke (Boom i Aerion) koje razvijaju svoje verzije nadzvučnih putničkih zrakoplova za 21. stoljeće uz sve blagodati koje donose novi materijali, novi načini fizikalnih izračuna i testiranja i novi motori. Ukupno, kombiniranjem novih, lakših materijala i kompozita, novih motora i novih tehnologija izrade i putnih računala, očekuje se da bi novi nadzvučni putnički zrakoplov mogao trošiti 30% manje goriva za prijenos istog broja putnika na istu udaljenost u odnosu na Concorde.



Iako se čini da je to mnogo, to u stvarnosti samo znači da bi novi nadzvučni putnički avion trošio "samo" šest puta više goriva po putniku od podzvučnih aviona.



Dok Boom manje-više namjerava napraviti novi Concorde s novim tehnologijama, Aerion smatra da je tržište trenutno zrelo za manji putnički zrakoplov sa 45 mjesta. U sve su umiješani i Virgin, Boeing, Lockheed Martin i NASA.



Navodno američka svemirska agencija i uvelike radi na novom dizajnu zrakoplova koji bi buku probijanja zvučnog zida smanjio sa Concordovih 135 decibela na svega 79 (trenutno stanje) odnosno 70 decibela kada projekt bude gotov. To je negdje u rangu razgovornog tona supružnika kada "On" opet ostavi prljave čarape na podu umjesto da ih baci u košaru za prljavo rublje, na što bi FAA mogla pristati kao gornju granicu buke koju nadzvučni putnički zrakoplov proizvode u letu iznad kopna.



Projekcije prvih probnih letova nove generacije nadzvučne putničke avijacije, ako ne bude prepreka (a uvijek ih ima) su za nekih pet do šest godina. Sve ovo uz bitan uvjet da će i tada postojati potreba za brzim prekoatlantskim letovima između londonskog Cityja i SAD-a, koji su bili glava ruta Concorda jer se tu nalazi klijentela koja si može priuštiti nove, "jeftine" karte koje bi za London-New York iznosile samo 5.000 dolara po osobi. Uz uvjet da cijene goriva ostanu iste i još mnoštvo drugih faktora. I da britanska ekonomija nakon Brexita bitno ne padne.



Ukratko, iz naše staklene kugle iščitavamo da u idućih nekoliko desetljeća sigurno nećemo imati nadzvučnu putničku avijaciju za mase, a pitanje je hoće li i oni bogati poslovnjaci opet moći priuštiti novi Concord za vlastite potrebe.



Jedina tržišna niša koja nam se čini eventualno realna za ovakve letova bi bila klijentela vlasnika privatnih poslovnih mlažnjaka. Novi Gulfstream će vjerojatno biti nadzvučni, pod uvjetom da NASA uspije u svom dizajnu tihog probijanja zvučnog zida. Naime, trenutna distribucija svjetskog bogatstva je takva da prema zadnjem popisu, 67 najbogatijih na svijetu posjeduje veće bogatstvo od najsiromašnije polovice čovječanstva – njih 3,5 milijardi.



Za takve je njihov vlastiti nadzvučni Gulfstream sasvim realna i poželjna mogućnost.