Nije žvaka za seljaka

Za one kojima je promakla jučerašnja vesela vijest o registru neželjenih prodajnih poziva "Ne zovi", a o kojemu javlja državna regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HAKOM, evo još jednom ukratko: pušten je u rad registar koji je predviđen Zakonom o zaštiti potrošača. Ideja je da na jednom mjestu imamo sva imena i telefonske brojeve onih koji ne žele da ih razni telemarketeri zivkaju na telefon i pokušavaju im prodati svoje usluge.



U registar se mogu upisati sve fizičke osobe koje su korisnici telefonskih usluga, što uključuje fiksni i mobilni telefon. Upis u registar je besplatan, a vlasnik broja treba ispravno ispuniti propisani obrazac zahtjeva i predati ga svom telekomunikacijskom operateru.



E sada, pomislili biste da je u ovo doba brzog Interneta, baza podataka, internetskog ovoga i onoga, formular za upis u registar neka stranica na webu, kako je smo u prethodnim decenijama navikli.



Prevarili biste se.



Još jednom domaća državna administracija nadmašuje samu sebe idejama iz paralelnog svemira i alternativne stvarnosti. Obrazac je, zapravo, PDF obrazac, posve neautomatiziran, kojega možete ispuniti na svom računalu ili ispisati, pa ručno popuniti rubrike, pa onda poslati poštom, osobno odnijeti na adresu davatelja usluge ili mailom poslati na njegovu adresu. Na kraju obrasca, I most definitely shit you not, stoji: "(potpis ovlaštene osobe i pečat primatelja zahtjeva)".



I crta na koju se netko na obrazac mora potpisati i pečatirati.



Podaci ne idu automatski ni u kakvu bazu podataka, ni u kakav registar, radi se jednostavno o formularu kojega možete skinuti s Interneta i onda natenane popunjavati i pečatirati kakav je već običaj po otmjenijim austrougarskim selima.