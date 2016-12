Nijemci kaznama po lažnim novostima

Prema intervjuu koji je Der Spiegelu dao šef SPD-a u njemačkom parlamentu Thomas Oppermann, koalicijska vlada CDU-SDP misli od iduće godine početi primjenjivati zakon po kojemu se izdavača koji objavi lažne vijesti može kazniti kaznom od 500.000 eura. Po tom zakonu bi društvene mreže za objavu lažnih vijesti, primjerice Facebook, na koji je netko stavio neku lažnu vijest, kao "izdavač" odgovarao kao da iza odluke o objavi stvarno stoji sam Facebook i njegovo vodstvo.



Posljedica ove odluke je da će ova, ali i druge takve platforme, morati u Njemačkoj imati pravni ured na dežurstvu 24 sata dnevno i 365 dana u godini koji će po dojavi morati u roku od najviše 24 sata brisati takve vijesti. Osoba koja se pojavila u lažnoj vijesti imat će pravo od izdavača, u ovom slučaju društvene mreže na kojoj je vijest prenesena, tražiti da objavi demanti u istoj razini vidljivosti kao što je bila i izvorna lažna vijest.



Ovo je, inače, uobičajeno pravilo u tiskanom izdavaštvu već više od stoljeća gdje oštećena strana pored eventualne materijalne naknade za lažnu vijest o sebi ima pravo tražiti javni demanti od izdavača i to na istom mjestu i na istom prostoru kao i tekst u kojem je difamirana.



Novi zakon su mahom podržali svi njemački parlamentarci, a ovakva žestoka reakcija s njihove strane navodno je motivirana dolazećim izborima. Naime, u Njemačkoj i čitavoj EU iz nekog razloga postoji uvjerenje da je na američkim izborima pobijedio Donald Trump, a ne očekivano Hillary Clinton, baš zbog navodno enormnog utjecaja lažnih vijesti na biračko tijelo, pa se boje da se to i njima ne dogodi na dolazećim izborima.



Koliko je istine u toj pretpostavci teško je za egzaktno utvrditi bez temeljitog istraživanja na terenu, ali mnogi američki analitičari za gubitak izbora krive samu Hillary, a ne izvanredno rječitog, uglađenog i razboritog Trumpa (koji to zasigurno nije), niti navodnu poplavu lažnih vijesti na društvenim mrežama.



Facebook je, međuitim, već dulje vrijeme na udaru i zbog govora mržnje, odnosno nevoljkosti njegove službe za korisnike da briše postove s agresivnim i huškačkim sadržajem i sankcionira njihove autore gašenjem računa, dok s druge strane provode neko svoje viđenje "čednosti" gdje se i "sideboob" ili najnevinija ženska bradavica ili topless na plaži sankcioniraju brisanjem posta ili suspenzijama ili ukidanjem računa.



Možda je sankcija spram lažnih vijesti tek uvod u malo oštrije rukovanje s Facebookom na svjetskoj razini...