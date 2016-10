Oni su novi Samsung nakon Samsunga

Za osam posto se jutros strmoglavila vrijednost Samsungove dionice – najviše u posljednjih deset godina – a analitičari procjenjuju da će sprovod pokojnog Galaxy Notea 7 koštati otprilike 17 milijardi doloresa. Nije opet tako strašno, svega petnaestak puta više od prošlogodišnjeg deficita našeg državnog proračuna – financijski, dakle, sitnica za jedan Samsung. Puno ozbiljnija posljedica šoka kojeg južnokorejski gigant proživljava posljednjih mjesec dana bit će uništavanje image najmoćnijih i najboljih mobitela s Android OS-om kojeg je su sa sobom nosili brendovi Samsung, Galaxy, a pogotovo Note.





Da se samozapaljivanje dogodilo nekoj drugoj, manje važnoj seriji Samsungovih mobitela, stvar bi prošla bez puno galame i s pokojim otkazićem u R&D pogonu u Seoulu. Ovako, kada su aviokompanije počele po aerodromima postavljati monitore s istaknutom jasnom zabranom unošenja Galaxy Notea 7 u avione i kada je Samsung povlačenjem druge, zamjenske serije uređaja de facto priznao da nema pojma zašto se njihov udarni proizvod ponaša egozrcistički – jasno je da će izgubiti golem broj kupaca.





Šteta doista može tolika da, usprkos trenutačnom neprikosnovenom liderskom položaju na tržištu mobitela s Android OS-om, izgubi mjesto na tronu. Uostalom, Nokiji se strmoglavi pad s još čvršće ustoličene vodeće pozicije dogodio i bez da su im mobiteli izgarali…





Logično je upitati se – tko će onda biti sljedeći Samsung, nakon Samsunga. Evo procjene šansi pojedinih pretendenata na tu poziciju.





Huawei – 60%

Kineski gigant najozbiljniji je kandidat. Već sada su broj tri u svijetu po broju isporučenih telefona, a jedini uz Samsung imaju toliko široku paletu proizvoda da pokrivaju sve segmente tržišta, od entry, preko mid-range do premium klase. Uređaji su im sve bolji – još nisam čuo niti za jednog korisnika aktualnog flagshipa P9 koji bi s njim bio nezadovoljan, a Huawei se posljednje tri godine redovito pojavljuje i na listi telefona koje za izvrsnost nagrađuje EISA. Uporni Kinezi možda su baš sada dočekali svoju priliku…





HTC – 10%

Kad nekom smrkne, drugom svane. Dugo se mračilo HTC-u dok je Samsungu sijalo najprekrasnije hvarsko sunce, ali svemu jednom mora doći kraj. HTC je proizvođač Google Pixela, uređaja koji trenutačno nosi najimpresivnije specifikacije kada je riječ o mobitelima s Android OS-om i za kojeg mnogi fanovi Galaxyja kažu da će baš na njega „prešaltati“ zbog ovog Samsungovog fijaska. Uostalom, HTC je rijetka kompanija koja ne bilježi neki ozbiljan fail u svojem do sada predstavljenom asortimanu. Nije im išlo, ali nitko ne spori da su im uređaji izvanserijski dobri. Ipak, kompanija je toliko izgubila u posljednjih nekoliko godina da su šanse da se uzdigne baš na svjetski vrh dosta malene.





Lenovo (i Motorola) – 40%

Vladar kineskog tržišta se kupnjom Motorole još strmije počeo penjati i po globalnoj ljestvici najuspješnijih proizvođača mobitela te je već sada na mnogim tržištima pokosio donji i srednji segment tržišta. Pouzdano i prepoznatljivo ime te apsolutno vladanje srodnim tržištem prijenosnih računala – kako na kvalitativnoj, tako i na inovativnoj razini – fantastičan su temelj za repliciranje istog uspjeha i kada je riječ o mobitelima. Lenovo ima samo jedan problem: do sada još nisu uboli niti jedan wow-uređaj za kojim bi svima curile sline, niti jedan flagship koji bi digao obrve konkurenciji i samo zbog toga su im šanse nešto ispod polovičnih.





No-name Kinezi – 20%

Očito je da će zbog cijelog ovog Samsungovog fijaska najviše koristi izvući brojne nadolazeće kineske zvijezde mobilne industrije. Kada se, naime, poljulja povjerenje kupaca u Samsung, automatski se poljuljalo i njihovo povjerenje u sva druga etablirana premium imena na tržištu, jer ako se ovo moglo dogoditi jednom Galaxy Noteu, najboljem mobitelu svemira, onda se sigurno može desiti i svima drugima. Zašto onda ne kupiti Xiaomi, ZTE, Meizu, Oppo, One Plus, LeEco, Coolpad ili neki petnaesti kineski telefon koji nudi isto ili više, a za manje love? Scenarij ipak nema previše šanse da se ostvari jer niti jedan od spomenutih kineskih proizvođača nema proizvode u svim tržišnim segmentima i/ili postavljene temelje za prodaju na svim svjetskim tržištima.





Samsung – 50%

Možda se naprosto neće dogoditi ništa. Samsung će najuriti razvojni tim Galaxy Notea, potrošiti će nešto sitno novčanih zaliha da pokrpa štetu od 17 milijardi i napraviti će novi, bolji Note 8, zvao se on doista Note 8 ili nekako drugačije. Nakon svjetske premijere prvog Galaxy Notea svi su mislili kako to golemo čudovište nema nikakve šanse na tržištu i kako ga Samsung predstavlja samo da bi se bahatio činjenicom kako si može priuštiti riskantno eksperimentiranje. Desilo se suprotno: Galaxy Note je stvorio čitavu novu tržišnu kategoriju "velikih mobitela" i iz eksperimenta je postao jedan od najvažnijih elektroničkih uređaja u povijesti, koji je uvelike odredio način na koji većina nas danas mobilno komunicira, bez obzira koji aparat imamo. Sada se čini da je Galaxy Note umro, no iz respekta prema takvoj impresivnoj povijesti dajem mu fifti-fifti šanse da uskrsne.