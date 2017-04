Pijanac – Robot 1:0

Hoće li nas sve jednom zamijeniti roboti na svim radnim mjestima koja postoje – od onih najbanalnijih na pokretnim trakama do onih najzahtjevnijih inženjerskih i liječničkih (razna financijerska zanimanja uopće ne spominjemo jer su brojne studije pokazale da navodni financijski "čarobnjaci" u pravilu postižu iste rezultate kao i algoritmi koji nasumično nabadaju odluke)? Sasvim moguće, ali do tada ćemo se dobro zabavljati, barem ako je suditi po primjeru Knightscopeovog zaštitarskog robota K5 kojega je nokautirao lokalni pijanac u Silicijskog dolini kojemu se ovaj našao na putu na parkiralištu šoping centra u Mountain Viewu.



Podvig stanovitog Jasona Sylvaina je tim veći jer je K5 oniži (150 cm visok), ali i oteži (oko 140 kilograma) primjerak robotske tehnologije kojega nije baš tako lako izbaciti iz ravnoteže. Radi se o tipu zaštitarskih robota koje po 7 dolara na sat iznajmljuje tvrtka Knightscope koja ih i proizvodi, a koji je upravo napravljen za patroliranje parkiralištima (može očitati 300 automobilskih registracija u minuti) gdje preko ugrađene kamere snimaju sve u krugu 360 stupnjeva i u slučaju da detektiraju nešto što smatraju problematičnim, zovu ljudske zaštitarske kolege "na intervenciju".



Ovi roboti nemaju nikakvo oružje, a u trenutnoj softverskoj iteraciji ga nisu u stanju prepoznati ni na drugima, ali Knightscope obežava da će uskoro i detektori oružja biti implementirani u K5 seriju.



Ovi jajoliki roboti do sada su uglavnom mirno koegzistirali s nama, organskim bićima, ako se izuzme prošlogodišnji incident kada je K5 nehotice prešao 16-mjesečnom djetetu preko stopala i oborio ga na pod, bez nekih težih fizičkih posljedica, ali uz podizanje tenzija na relaciji ljudi – roboti.



Za to vrijeme, zamjenik ruskog premijera Dmitri Rogozin se na Twitteru hvali FEDOR-om, ruskim antropoidnim robotom koji navodno hoda, puca i vozi auto, a sve na jednoj te istoj platformi –androidnog robota koji može bez problema preuzeti ljudske zadatke i zbog svopg oblika, koristiti sprave i objekte namijenjene ljudskoj uporabi – od pucanja iz Glocka (dva komada istodobno – svaki u jednoj ruci, ako je vjerovati videu), do vožnje UAZ-a.



Nama, iskreno, FEDOR izgleda fejkano iz sto razloga, ali dok ga ne dobijemo u lab na test i ne testiramo pucački dio (na Denisu i Davoru) ne možemo sa sigurnošću reći.



Ovo što sada postoji i definitivno radi, ne djeluje baš impresivno (tebe gledamo, K5)...