Po prvi put u društvu s HoloLensom

Ovako ćemo izgledati u budućnosti - opremljeni uređajima za uživanje u "ljepšoj stvarnosti"

Tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana održava se u Zagrebu konferencija Corporate Innovation & Intrapreneurship 2016 – CORP2IN, na kojoj će sudionici imati priliku isprobati HoloLens tehnologiju te tako doživjeti iskustvo pomiješane stvarnosti – spoj stvarnog i virtualnog svijeta uz preklapanje fizičkih i digitalnih objekata, kako to lijepo kaže službena objava.

Ljubaznošću organizatora, manji broj novinara i skupina partnera imala je priliku i dan prije nakratko isprobati HoloLens. I mi smo se našli među njima…

Kao što vam je vjerojatno poznato Microsoft HoloLens je još u razvoju i za sada ga mogu nabaviti zainteresirani developeri (set koji uključuje i SDK paket prodaje se po cijeni od 3.000 dolara), no problem je što je i ta ponuda u startu bila ograničena samo na developere iz SAD-a.

U ovoj "prostoriji" isprobavali smo HoloLens

Ni ovi HoloLensi koji su se mogli isprobati u Zagrebu, ne bi nam bili dostupni da nema suradnje Microsofta i Volva, koji su sponzori na početku spomenute konferencije, pa je tako i organiziran demonstracijski program. A on se odvijao u zatvorenom i zatamnjenom prostoru (zbog boljeg prikaza holograma) gdje smo, bez mogućnosti bilo kakve interakcije, prvo odgledali umanjeni Volvo S90 na način da bismo se kretali oko postolja nad kojem se projicirao, a kako bismo mijenjali poziciju pojavljivala se animacija pojedinih vanjskih senzora i kamera s kojima je vozilo opremljeno. U drugom dijelu prezentacije na bočnom tamnom zidu se prikazivala projekcija Volva S90 u vožnji po cesti. Skriptirano su se redale razne situacije u prometu (prepreke, gužva, poledica) na koje je vozilo samostalno reagiralo s naglaskom na maksimalnu sigurnost.

Vrlo kratko je sve to bilo, scene koje smo gledali bile su grafički jako pojednostavljene, poput skica… Ali dojam je svejedno bio vrlo dobar! Sam HoloLens ima popriličnu masu, tako da se i te kako osjeti kada ga stavite na glavu. Ima obruč koji ide preko čela do zatiljka i on nosi cijeli uređaj (zategne ga se posebnim kotačićem), tako da naočale i sve što je dio njih praktično stoji u zraku. Kolega koji je bio prije mene na redu, a cvikeraš kao i ja, upozorio me da je vrlo neugodno kada se naočale spuste skroz na nos, tako da sam pazio da mi se to ne dogodi - izbjegavao sam nagle pokrete.

Pri gledanju kroz naočale ima se osjećaj kao da se u sredini nalazi mali projekcijski zaslon, koji je proziran. Kada krene prikaz slike u prostoru, koja izgleda doista poput holograma, ona je omeđena na veličinu tog prozirnog zaslona – kako se glava miče lijevo desno, tako vidimo i dio slike koji nam je izvan „vidnog polja“. Iz naočala dolazi i zvuk.

Bez obzira na masu cijelog uređaja korištenje je ugodno, ponajviše zato jer vidite sve oko sebe, niste isključeni iz okoline kao u slučaju korištenja VR headsetova. Niti traga mučnini, s tim da moram ponoviti kako se radilo o vrlo kratkom isprobavanju (pa čak i za nas neke koji smo se prošvercali i više puta sudjelovali u demo programu) i scene koje smo gledali nisu bile nešto posebno dinamične, a još manje grafički nabrijane.

Puno je još posla pred Microsoftovcima, ali neupitno je da HoloLens ima silan potencijal. Osobito u raznim komercijalnim poslovnim sferama, kao što je to i isticano u prvim video prezentacijama (filmski režiranim i animiranim), kada je HoloLens predstavljen javnosti. Bit će prostora i za edukativnu, kao i zabavnu primjenu, ali uz puno dodatnog razvoja, ponajviše na smanjenju mase i proširenju vidnog polja. HoloLens s konceptom miješane stvarnosti puno će lakše nalaziti put do korisnika od klasičnih VR sustava, samo ako mu se razvojni put ne potraje – predugo.