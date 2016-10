Postajemo li suvišni?

Znate onaj osjećaj da nam se u životima malo toga mijenja. Svaki dan izgleda isti, jedino su mobiteli nešto veći nego prošle godine, ali im baterija i dalje jednako kratko traje. Priznajte, često ste pomislili kako su sve te priče o robotima, autonomnim vozilima i svim ostalim spravama koje „tek što nisu“ ipak preuranjene ako već ne preuveličane. Koliko god sebe smatrali naprednima u prihvaćanju novih tehnologija, ipak nam se pomisao na neku autonomiju pri vožnji čini nekako strana. Ni sami nismo svjesni da se na našim prometnicama već kreće popriličan broj vozila sa poluautonomnim funkcijama. Automatski sustav kočenja pomoću radara nije rezerviran samo za tajkunske limuzine, dobiva se u serijskoj opremi kod nekih automobila srednje klase (npr. Suzuki Vitara). Reći ćete: „pa to nije autonomno vozilo“, ali, razmislite još jednom. Vozilo samo određuje kada treba kočiti, naravno, prema našim prethodnim uputama. A puna autonomija je svega godinu-dvije (i kojih desetak tisuća eura) daleko od nas.



Osim u razvikanim industrijama, poput automobilske, robotizacija ubrzano ulazi u sve pore života, možda sporije nego što bi to željeli, ali brže no što smo mislili da može. Na nedavnom Idea Knockout 2016 natjecanju roboti su bili u prvom planu, čak i u neobičnim oblicima.



Gammachef je robot koji izgleda kao malo veći multipraktik, a to zapravo i jest. Uz veliki dodatak – pamet i manji dodatak – indukcijsko kuhalo. Taj stroj dirnut će u svetinju svake dalmatinske mame – kuhinju. Nije stoga čudo da dolazi iz Splita, a njegovi kreatori Đulijano Nola i Dražen Drnas, poznati po tražilici Gohome.hr i po Crnom jajetu, ističu kako se u kuhinji ništa bitno nije promijenilo već desetljećima. Pomalo smo skeptično gledali u njihov uradak dok nismo probali skuhani rižoto. Odmah je pala odluka da se mora napraviti pravi dvoboj između živih kuhara i Gammachefa, ali uz testiranje „na slijepo“ (blind tasting) da ne bi bilo predrasuda.



Prilika se ukazala vrlo brzo i to na najboljem mogućem mjestu. Krma turističkog broda Penelopa na putu do Visa, pokazala se dobrim mjestom za dvoboj. Dva kuharska entuzijasta oboružala su najboljom arborio rižom i ribljim temeljcem od šest vrsta ribe i krenula sa sjeckanjem kapule, dok je s druge strane Đulijano Nola putem aplikacije odabrao „svoj rižoto od kozica“ i poslao Gammachefu naredbu da starta.



Osamnaest softver developera (bilo je tu i developerki!) iz tvrtke Infoart je nekih dvadesetak minuta kasnije kušalo oba jela i presuda je pala: 12:6 za robota! Ovom presudnom događaju odmah smo dali ime „Viška presuda“. Prisjećanje je to na čuvenu „Parišku presudu“ iz 1976. godine kada su po prvi puta kalifornijska vina (tag's Leap Cabernet Sauvignon 1973. i Chateau Montelena Chardonnay 1973) pobijedila francuske parnjake u slijepom kušanju.



Robota poput Gammachefa će u bliskoj (napominjem – bliskoj) budućnosti biti sve više i zamjenjivati će dobar dio radne snage koja sada radi (polu)automatizirane poslove. Naravno, neće potpuno nestati potreba za pomoćnim kuharima, čistačicama niti vozačima, ali njihov broj će se bitno smanjiti. I to vrlo brzo. Dobro razmislite da li je posao kojim se bavite (ili namjeravate baviti) takav da ga se može automatizirati. Ako mislite da nije, razmislite opet. Možda upravo sada, na krmi nekog broda, netko upravo dokazuje suprotno.