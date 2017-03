Ryzen 5 - AMD-ova navala na srednji segment

Informacije o AMD-ovim novim proizvodima opet cure kao iz ruzinavog broda. Ako je za vjerovati prezentacijskim slajdovima objavljenim na portalu Videocardz, tvrtka sve potencijalne kupce novih procesora ili računala iz srednjeg segmenta namjerava razveseliti novim proizvodima 11. travnja.

Tada će u dućanima naime postati dostupni procesori Ryzen 5 s kojima AMD namjerava pokoriti srednji segment kojim suvereno dominira Intel. U pripremi su četiri procesora s cijenom od 249 do 189 USD – Ryzen 5 1600X, 1600, 1500X i 1400.

Najmoćniji R5 1600X može se pohvaliti s šest jezgri i podrškom za SMTšto ga u ovom smislu stavlja bok uz bok s Intelovim Core i7-6800K. Procesor ima TDP od 95 W te radni takt od 3,6 do 4 GHz što je jednako radnom taktu modela R7 1800X. Cijena? Oko 2.200 kuna u domaćim trgovinama što je otprilike jednako Intelovom modelu Core i5-7600K. Ovaj procesor ima dvije jezgre manje (4), ne podržava SMT, no ima nešto viši radni takt od 3,8 do 4,2 GHz. Ako je suditi po do sad viđenim rezultatima, Intelov čip bi trebao biti nešto malo bolji u igrama, a AMD-ov debelo bolji u svemu ostalom. Oba procesora podržavaju overklokiranje.

Na drugom mjestu po cijeni nalazi se R5 1600– još jedan 6-jezgreni procesor s uključenim SMT-om, no ovaj put TDP-om od svega 65 W. Standardni radni takt je stoga dosta niži i kreće se od 3,2 do 3,6 GHz. Za ovaj je procesor potrebno izdvojiti oko 1.900 kunašto je pak ekvivalentno Intelovom Core i5-7600. Za razliku od Ryzena, ovaj procesor ima dvije jezgre manje, ne podržava overklokiranje, no ima znatno viši takt od 3,5 do 4,1 GHz te viši TDP od 91 W. U ovom dvoboju Intel ima još više performanse u igrama, no i dalje ne može nadoknaditi dvije dodatne jezgre u ozbiljnim aplikacijama. Ako u cijelu priču uključimo i overklokiranje, AMD-ov procesor posve sigurno ide na 3,9 ili više GHz na svim jezgrama i time Intelov pulen gubi sve svoje adute.

Ryzen 5 1500X je četverojezgreni procesor s podrškom za SMT i TDP-om od 65 W. Radi na taktu od 3,5 do 3,7 GHz, a dućanima ćete za njega trebati izdvojiti oko 1.700 kuna, jednako kao za Core i5-7500. Intelov procesor ima jednak broj jezgri, nema SMT te ima nešto viši vršni takt od 3,8 GHz, a manji temeljni od 3,4 GHz. Performanse dva procesora trebale bi biti manje-više izjednačene, s blagom prednošću Intelovog modela u igrama. S druge strane niti ovaj Core ne podržava overklokiranje, pa je za entuzijasta željnog viših performansi Ryzen 5 1500X bolji izbor.

Naposljetku tu je i R5 1400– najjeftiniji član Ryzen 5 game. Tu opet imamo četiri jezgre, SMT i TDP od 65 W, no s znatno nižim taktom od 3,2 do 3,4 GHz. Cijena u ovom slučaju iznosi oko 1.500 kn što je jednako najjeftinijem Intelovom četverojezgrenom procesoru, modelu Core i5-7400. Niti ovaj Intelov procesor nema SMT, niti podržava overklokiranje. Temeljni takt je 3 GHz (dakle 200 MHz manje od Ryzena), a maksimalni Turbo 3,5 GHz, 100 MHz više od R5 1400. Performanse dva procesora trebale bi biti iznimno slične, no Intel bi se trebao držati nešto bolje u igrama, a Ryzen u profesionalnim aplikacijama. Ako ste voljni overklokirati, prednost je opet na strani AMD-ovog pulena.

Dakle imamo četiri nova procesora koji su izravna konkurencija Intelovim Core i5 procesorima, što po cijeni, što po mogućnostima. Šesterojezgreni modeli su svakako u većoj prednosti od dva slabija četverojezgrena, no činjenica da čak i jeftiniji modeli podržavaju overklokiranje znači puno svim tehnički potkovanijim korisnicima.

Naše procjene performansi temeljene su na testovima Ryzen 7 serije procesora, pa ostaje za vidjeti da li će to biti potvrđeno u praksi. Također se postavlja pitanje na koji način je AMD došao do šesterojezgrenih i četverojezgrenih procesora. Naime odvajanje jezgri u CCX-ove s odvojenim L3 cacheom po svemu sudeći dovodi do nižih performansi u nekim testovima, u prvom redu igrama.

Ryzen 5 serija vrlo je vjerojatno temeljena na jednakom siliciju, samo s isključenim jezgrama zbog prevelikog broja defekata. Logično je očekivati da šesterojezgreni modeli imaju dva CCX-a s po tri aktivne jezgre, a četverojezgreni dva CCX-a s po dvije aktivne jezgre.

U svakom slučaju, ako se spremate u nadogradnju ili kupovinu jačeg računala, imate dobar razlog čekati sredinu travnja jer je AMD nastavio svoju ofenzivu i pružio žestoku konkurenciju Intelu i u srednjem segmentu.