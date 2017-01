Samozatajni heroji Bug Future Showa

Još nam se sliježu dojmovi s tek održanog Bug Future Showa, a mi već s puno zanosa između sebe pričamo što bismo sve mogli i trebali pripremiti na sljedećem BFS-u za godinu dana.

Sudeći prema reakcijama publike, ljudi koji su nam stalno prilazili, čestitali, zahvaljivali – u četvrtak je bilo dobro! A to nam je zapravo i najvažnije jer BFS i radimo zbog publike. Posebno nas je impresioniralo što su mnogi, u ovim ne baš ugodnim klimatskim uvjetima, doputovali u Zagreb samo zbog posjeta BFS-u. Neki su došli s prijateljima, neki obiteljski, a bilo je i organiziranih dolazaka poput cijelog autobusa srednjoškolaca iz Zadra!

Naglasak smo ovaj put stavili na obrazovanje i školstvo, STEM, umjetnu inteligenciju, internetsku privatnost, gig-ekonomiju, influencere društvenih mreža, super-heroje… Ne idem u detalje jer smo vas opširnije nego ikada do sada u realnome vremenu izvještavali o svemu što se događalo u Kinu Europa.

Na prvom panelu predstavili smo učitelje-heroje, podijelili im i prigodne plakete, a na kraju je BFS zaključen nastupom stripovskih superheroja, pa bih vam u tom duhu predstavio i sve one heroje iz sjene koji su zaslužni za nikad bolje odrađenu organizaciju. Bug Future Show je kompleksan događaj jer osim uobičajenih organizacijskih priprema, zahtijeva i specifičnu tehničku podršku kod opremanja svih prostora koje koristimo te kreativni angažman na izradi brojnih priloga za multimedijalni dio programa. Za ukupan dojam izuzetno je bilo važno dobro koordinirati cjelodnevnu izvedbu koja se odvijala u više prostora. U raznim ulogama sudjelovalo je pedesetak ljudi, više negoli ikada do sada, ali glavninu posla odradila je ekipa iz redakcije i nekoliko naših stalnih suradnika.

Davor je opet bio autoritarni šef tehnike i režije. Imao je najbrojniju ekipu do sada, više kamera, instalirane opreme osjetno više nego prije, i doista nikad bolje sve skupa nije funkcioniralo!

Manfred, poslovično pedantan i maksimalno pouzdan, bio je Davoru desna ruka, a brinuo se da u režiji sve bude usklađeno sa scenarijem.

Vinko (koji je samo dan nakon BFS-a po drugi put postao tata – čestitamo!) odradio je čudesno puno posla. Od višemjesečne suradnje sa sponzorima, do izrade i održavanja web stranice BFS-a, kompletnog nadzora nad podjelom pozivnica i podrške posjetiteljima kod prijavljivanja, koordinacije nadzora ulaza, suradnje na opremanju izložbenih prostora, itd.

Đurđica je uz svakodnevne kontakte sa sponzorima imali potpuni nadzor nad izlagačkim prostorom, brinula o organizaciji i opremanju prostora, angažiranju pratećih službi i servisa, rješavanju dozvola (npr. za svako vozilo koje bi dovozilo opremu moraju se ishoditi gradske dozvole) i osiguravanju sve ostale potrebne papirologije…

Denis je imao dvojnu ulogu, prvo je bio predavač i to uvodnog predavanja u maloj dvorani, a cijeli dan se brinuo o tehnici u toj dvorani i izvedbi programa koji je tamo bio lociran.

Drago je zajedno s Darianom predano sudjelovao u pripremi panela o umjetnoj inteligenciji, animirao sudionike tog panela, a na koncu je i sam u njemu sudjelovao.

Oleg je trebao voditi intervju 1na1 s Nenadom Bakićem, ali kako je Nenad tog dana bio u Londonu, to je na žalost otpalo (odradili smo samo vrlo kratki razgovor preko Skypea).

Vesna i Robi uz puno drugih sitnica i strke danima prije BFS-a, vodili su Bugov štand, pružali izravnu podršku pretplatnicima i kupcima…

Hrvoje je i ove godine primao mnogobrojne pohvale od znanih i neznanih za odrađeni dizajn svih vizuala BFS-a. Njegovo djelo su i novi zaštitni znak BFS-a, videošpice, scena, majice, popratni materijali itd.

Petric se ove godine nešto manje viđalo na sceni (prepušta polako prostor sinu nasljedniku), ali je zato bio i superheroj iz sjene, a kada je zatrebalo i superheroj na sceni. Nemjerljivo je puno toga odradio u pozadini. Teško mogu sve to i pobrojati, jer on brine o baš svim detaljima sadržaja, organizira moderatore, predavače, startup timove, a uz to koordinira i sponzore, povezuje nas sa CES-om, piše scenarij. Da je trebalo održao bi on i neko predavanje… Sastavni je dio bića BFS-a, satkan od beskrajne energije i zamašnjak cijelog ovog projekta pa sam ga zato i stavio na kraj liste internih ljudi.

I više od pukog spominjanja zaslužuju pohvale i našu zahvalnost ove posebno bitne osobe za cijeli show: genijalni Ivan, dobri duh BFS-a koji nas vodi kroz cijeli program i daje mu posebnu notu, on je ujedno i moj učitelj heroj (uči me kako nastupati na sceni) i psihoterapeut ako me treba smiriti; pa nevjerojatno kreativni i sposobni Antonio, koji priprema genijalne vide priloge za uvod u panele, a ove godine mu se priključio i Siniša sa Star Tech prilozima; a nemjerljivu zahvalnost zaslužuje i uvijek susretljivi Bojan koji već godinama sudjeluje u pripremi raznih dijelova programa, a na kraju je i nastupio u završnom dijelu BFS-a kao jedan od superheroja, što za nas i jest…

Sandro i Daniel, koje poznajte ponajviše s Bug Onlinea, nisu sudjelovali u organizaciji, ali su odradili ono što mi inače radimo već godinama po raznim svjetskim i domaćim sajmovima i konferencijama – izvještavali su za našu web publiku. I bili su odlični! Pisali su izvještaje o svemu što se događalo, simultano s programom. Proizveli su čak 15 izvještaja i to uz javljanje izravno iz dvorana.

Obilje sudionika nisam naveo poimence, što internih (Arona recimo uopće ne ističem, a višekratno nam je bio potpora, baš kada nam je najviše trebalo, a riješio je i neke kompleksne situacije…), što vanjskih, novinara (tu moram spomenuti Tanju nas već godinama izuzetno kvalitetno prati, a ovaj put je sudjelovala i u programu, vodila i organizirala cijeli panel o gig-ekonomiji), agencija (hvala Draženi i Ružici na odlično odrađenoj PR podršci) i raznih tehničko-organizacijskih servisa (od tehničara, izrađivača scene, pa do hostesa i zaštitara) - svi oni su za nas heroji jer su nam pomogli da uspješno odradimo ovako kompleksan projekt kao što je Bug Future Show.

Navedenim i nenavedenim osobama – jedno ogromno hvala na odlično odrađenome poslu! Bio je ovo u odnosu na naša dosadašnja iskustva organizacijski i realizacijski vrh. Sljedeće godine na redu je peti BFS, bit će to nešto posebno, imamo neke nove ideje, pa ako nas u međuvremenu ne zamijeni umjetna inteligencija, a vas androidi u publici – vidimo se!