Stigli novi, revolucionarni Radeon driveri

Prije godinu dana AMD je umirovio svoje Catalyst drivere za grafičke kartice i zamijenio ih s posve novom verzijom pod imenom Radeon Software. Ideja je bila da se velike revizije drivera izdaju prema jednogodišnjoj kadenci s manjim revizijama i popravcima tijekom tijekom tekuće godine. Ta prva verzija Radeon Softwarea dobila je ime Crimson Edition, a sa sobom je donijela posve novo sučelje te nekoliko drugih mogućnosti kao što su Frame Pacing, Liquid VR integracija, poboljšanja funkcije FreeSync, FrameRate Target Control, itd. AMD je tada obećao minimalno šest manjih revizije drivera, a obećanje ne samo da je ispunjeno već se tvrtka potrudila lansirati čak osam revizija koje su donijele optimizacije za više od 28 igara.

Danas je pak AMD službeno lansirao novu veliku reviziju drivera pod imenom Radeon Software Crimson ReLive Edition. Ime Crimson je zadržano što i nije čudo s obzirom da korisnici crvenu boju standardno povezuju s Radeon grafičkim karticama. ReLive je pak ime za glavnu novu mogućnost AMD-ovih drivera – integrirani softver za snimanje i streamanje videa korištenjem dediciranih hardverskih resursa grafičke kartice.

Kao što vjerojatno znate, ovakvu mogućnost pod imenom ShadowPlay već duže vrijeme nudi Nvidia s driverima svojih grafičkih kartica. AMD je ovu mogućnost ranije pokušao nadomjestiti s Gaming Evolved aplikacijom koja je licencirana od servisa Raptr, no korištenje funkcije nije se baš uhvatilo među korisnicima jer se Gaming Evolved instalirao kao odvojena aplikacija s hrpom drugih, upitno korisnih funkcija i ne baš jednostavnim sučeljem.

No, AMD je po svemu sudeći kritike shvatio vrlo ozbiljno, pa je u same drivere integrirana funkcija ReLive kojom možemo snimati filmiće dok se igramo, a podržano je i snimanje radne površine u samim Windowsima. Kao i ShadowPlay, ReLive nudi snimanje "unatrag" (funkcija se zove Instant Replay) što se izvodi tako da aplikacija konstantno snima primjerice posljednjih 5 minuta igre, a korisnik onda može "vratiti" video kada mu svidi što se u igri dogodilo. Funkcija ReLive trenutno je ograničena na brzinu snimanja od 30 ili 60 fps, s tim da 60 fps snimanje radi samo do rezolucije 1080p dok na 4K i 1440p rezoluciji možemo snimati samo pri 30 fps. Sasvim je moguće da će proširivanje frameratea biti dodano u kasnijim revizijama drivera. Treba napomenuti da je vrlo zanimljivo da ReLive prema neovisnim testovima ima značajno manji utjecaj na performanse nego ShadowPlay.

No, ReLive nije jedina nova mogućnost Crimson ReLive Edition drivera. Tu su također Radeon Chill, novo instalacijsko sučelje, hardversko dekodiranje 4K 60fps VP9 videa formata (takav se koristi na Youtubeu), FreeSync borderless mode, funkcija detekcije neispravnog HDMI kabela te proširenje funkcije Radeon WattMana koji sada radi s hrpom starijih Radeon kartica (Fury, R9 390, 380 i 360, R9 290, 285 i R7 260).

Radeon Chill funkcija automatski smanjuje radni takt i napon GPU-a zavisno o razini aktivnosti igrača. AMD je u profile povezane s različitim igrama ugradio opciju uključivanja i podešavanja Chilla. Korisnik može koristiti standardne postavke ili pak unijeti svoje. Primjerice, za igru World of Warcraft je podešen raspon od 40 do 60 fps. Kada igrač miruje i ne intenzivno miša i tipkovnicu, driveri framerate drže na 40 fps. Kada je kontrola igrača intenzivnija, framerate se podiže na 60 fps. Premda AMD-ovim mjerenjima, korištenje funkcije Radeon Chill smanjuje potrošnju grafičke kartice do 31%, a temperaturu GPU-a do 13%.

Novo instalacijsko sučelje izvedeno je u jednakom stilu kao i sučelje sâmih drivera, a dodana je i mogućnost Clean Install koju već duže vrijeme nude driveri GeForce kartica. Pomoću ove funkcije instalacijski alat čisti sve postojeće postavke drivera i vraća ih na tvorničke postavke.

FreeSync borderless mode biti će koristan svim vlasnicima FreeSync monitora koji preferiraju igrati igre u full screen borderless modu u kojem se igra izvodi u prozoru (dakle ne u punom full screenu), ali bez standardnog okvira. Ovakav način izvođenja igara vrlo je popularan u MMORPG igrama.

Naposlijetku, spomenimo još jednu zanimljivu AMD-ovu softversku novost koja nije dio sâmih drivera, ali predstavljena je u sklopu objave o driverima. Riječ je o alatiću OCAT (skraćeno od Open Capture and Analytics Tool) kojeg je dostupan putem Githubu. OCAT omogućava lako mjerenje performansi u DX12 i Vulcan igrama, što nije moguće izvesti uobičajenim alatima kao što je primjerice FRAPS.

Sve u svemu, AMD za nove drivere tvrdi da su najveći softverski proizvod kojeg je tvrtka do sada lansirala, a s tom se izjavom svakako možemo složiti. Nove mogućnosti ne samo da izjednačavaju mogućnosti AMD-ovih drivera u odnosu na Nvidijine, već sve skupa dižu na osjetno višu razinu. Radeon Software Crimson ReLive Edition možete isprobati i sami jer su dostupni na AMD-ovom web stranici.



Javite kako vam se sviđaju.