Je li Tesla napuhani balon?

Mnogi koji su pročitali vijest kako je Tesla Motors po tržišnoj vrijednosti prestigao General Motors pitali su se - kako je to moguće? Tesla je prošle godine isporučio 76 tisuća vozila. General Motors ih je isporučio više od 10 milijuna. 135 puta više. General Motors je imao dobit od 10 milijardi dolara, Tesla gubitak od 900 milijuna. U čemu je onda stvar? Zašto je Tesla vrjedniji?

Da bi razjasnili stvar, moramo prvo vidjeti što je to tržišna vrijednost kompanije. Vjerujem da većina vas to zna, ali za one manje upućene – tržišna vrijednost kompanije/dioničkog društva je ukupna vrijednost dionica koje su izdane i kotiraju na nekoj burzi. To je umnožak broja dionica s vrijednošću po kojoj se obavila posljednja transakcija kupoprodaje.

Zašto kupci uopće kupuju dionice? Naravno, da bi ostvarili prinos (zaradu) na uloženi novac. Zarada se može ostvariti na dva načina. Jedan je dobivanjem dividende, odnosno dijeljenja profita koji kompanija ostvari, a drugi je kroz porast vrijednosti same dionice, koju prodajemo za više novca no što smo je kupili. Naravno, realna je i kombinacija oba ova faktora. Porast dionica obično se događa u vremenima velikih tržišnih i tehnoloških previranja kada se mijenjaju ustaljeni odnosi na tržištu. Neki novi igrači uznemiruju stare kompanije i mijenjaju pravila igre po kojima se određena industrija do tada ponašala. Mnogi ulagači tada gledaju primjere iz bliskije povijesti i ne žele propustiti priliku da kupe „novi Google“ ili „novi Apple“ po niskoj cijeni, sve u nadi da će za par godina ili svega par mjeseci ostvariti profite od par stotina postotaka.

Tesla je upravo takav primjer. Karizmatični lider i vizionar na čelu kompanije, potpuno nova tehnologija i rastuća prodaja tri su dovoljna razloga za optimizam. Pri tome za sadašnje investitore koji napuhuju cijenu dionica nije potrebno čak niti da Tesla ikada ostvari prodajne pozicije rivala poput GM-a ili Forda. Dovoljno je samo da je potražnja za dionicama veća od ponude i zarada je garantirana. Naravno, 400 tisuća narudžbi za Tesla model 3 itekako pomaže dizanju cijene, ali čiste dobiti u ovoj kompaniji još dugo neće biti. Koliko se sjećam, Microsoft je prvu dividendu dioničarima isplatio tek nakon 20 godina poslovanja. Do tada su svi zarađivali samo na promjeni cijene dionica.

Ako pak mislite da su takvi bumovi dionica tehnoloških tvrtki izmišljotina 21. stoljeća, varate se. Upravo je General Motors dobar primjer. Pred stotinu godina, 1915., GM je bio mlada kompanija u tada novom automobilskom biznisu i u samo 10 mjeseci vrijednost njihovih dionica je porasla za 415%. Bilo je to doba Prvog svjetskog rata, ali i ubrzane motorizacije kada su mnoge tada zastarjele industrije propadale, a naftni i automobilski biznis je upravo bio pred procvatom.

Zato i ova pomama za dionicama Tesle ne treba čuditi. Kod kompanija koje mijenjaju tijek tehnološkog razvoja ne vrijede standardne analize financijskih profesionalaca, već čista želja i ponešto pohlepe.