Testiramo AMD Ryzen - evo prvih dojmova (i prvih problema)

Ako se ubrajate među računalne entuzijaste ili barem imate doma PC, a željeli bi platiti manje novca za svoj sljedeći procesor, zasigurno ste sa stisnutim palčevima čekali objavu rezultata testiranja AMD-ovih nedavno predstavljenih i dugo najavljivanih procesora Ryzen.

I doista, diljem Mreže svih mreža urednici i tech blogeri pohrlili su objaviti rezultate testiranja koje su dobili s više ili manje detaljnom ili promišljenom baterijom testova. Generalni konsenzus je da su novi AMD-ovi procesori izvrsni dok god su im uposlene sve jezgre, da su lošiji od Intelovih kad je riječ o igranju te da se relativno loše overklokiraju.

Mi još nismo zgotovili vlastita testiranja jer ne samo da smo procesore dobili dosta kasno već smo i imali ozbiljnih problema pri postavljanju testnog sustava. Konkretno, na vlastitoj smo koži osjetili izbirljivost memorijskog kontrolera u novim procesorima te problematiku postizanja maksimalnih Turbo performansi odnosno dosezanja deklariranih Turbo taktova.

Problem memorije riješen je relativno brzo prebacivanjem modula iz prvog i trećeg u drugi i četvrti utor te podešavanjem memorije na osjetno konzervativnije postavke nego što to kažu specifikacije (CAS 16 pri 2.666 MHz vs. CAS 15 pri 3.000 MHz). S druge strane problem s taktovima natjerao nas je da odradimo dvije svježe instalacije Windowsa s pratećim testnim softverom s tim da još uvijek nismo identificirali zašto Turbo zeza.

I sâm AMD svjestan je dječjih bolesti svoje nove platforme. Tako se s jedne strane preporučuje isključivanje SMT-a (tehnologije kao virtualno duplira fizičke jezgre procesora) i HPET opcije u BIOS-u pri testiranju igara, dok je s druge strane SMT koristan u profesionalnom softveru, a bez HPET-a ne radi Ryzen Master Overclocking Utility - komad softvera koji je AMD razvio za lako overklokiranje iz Windowsa.

S obzirom da je tvrtka lansirala procesor temeljen na posve novoj arhitekturi, radikalno drugačijoj od do sada korištenog Bulldozera i njegovih iteracija, bilo je sasvim jasno da će ovakvih problema biti, no moje mišljenje je da je kompletno lansiranje moglo biti bolje odrađeno. Novinari (svi novinari, a ne samo oni koji su bili pozvani na službeno lansiranje u San Franciscu) su trebali imati testne sisteme ranije na raspolaganju, a sami testni sistemi su trebali biti detaljnije testirani.

I sami testovi novih procesora nisu 100% korektno odrađeni, barem prema onom što sam imao prilike vidjeti. Većina se recenzenata kod testiranja igara fokusirala na rezoluciju 1080p s namjerom da istaknu performanse procesora odnosno da ima grafika (većinom Titan X Pascal) ne bi bila usko grlo sustava. To doista prikazuje sirove performanse procesora u igri, no s druge strane nije ni približno reprezentativno onom što se od ovakvih procesora očekuje u praksi - a to je igranje na 1440p ili 4K rezoluciji. Malo tko će za procesor izdvojiti više od 3.000 kuna, a igrati se na jeftinom monitoru s Full HD rezolucijom.

Što se tiče naših testova, na njima još uvijek radimo i ako nas opet ne zaskoče neidentificirani softversko-hardverski problemi, trebali bi biti gotovi kroz koji dan. U svakom slučaju ćemo objaviti nekakav dulji članak ovdje na BOL-u, a još detaljniji članak u samom časopisu.