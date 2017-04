The Circle – privatnost u doba društvenih mreža

Početkom ovoga tjedna imali smo priliku zahvaljujući Blitz Cinestaru pogledati pretpremijeru The Circlea, tehno-trilera s Emmom Watson (koja i dalje izgleda kao da joj je mjesto u čarobnjačkoj preparandiji za djecu, a ne među odraslima) i Tomom Hanksom u glavnim ulogama. Da stvari budu zanimljivije, tu je i John Boyega kojega znamo kao Finna iz Ratova zvijezda gdje je inače uobičajenoj vreći za napucavanje, imperijalnom jurišniku kojega je glumio, dao posve novu dimenziju i uvjerljivost, usprkos smiješnom jurišničkom kostimu kojega nitko stariji od 12 godina ne može ozbiljno doživjeti.



Ako je bio dobar u Ratovima zvijezda, kakav će tek biti u provokativnom tehno-trileru koji progovara o privatnosti u doba društvenih mreža?!, pomislio bi netko.

Eamon Bailey predstavlja zaposlenicima svaki petak kako on vidi svijet i svemir i onkraj

Na žalost, ništa od provokativnosti niti od prilike da pokaže glumački dar – The Circle pati od neuvjerljivog scenarija, bizarno loših dijaloga i abnormalno plitkih i nerazvijenih likova (a sumnjamo da je i u montiranju podosta toga otpalo, ili barem tako neki kadrovi i scene izgledaju kao da im nedostaje jedno dva do tri prethodna koraka da bi imale smisla.). Ukratko, Boyega nije naročito došao do izražaja, a baš ni ostali.



The Circle iz naslova je, naime, golema društvena mreža koje je zaštitno lice njen "karizmatski" suosnivač Eamon Bailey (glumi ga Tom Hanks) koji je kombinacija Stevea Jobsa i Larryja Ellisona. Drugog suosnivača Toma Stentona glumi Patton Oswalt kako bi ih bila dva i kako bi i oni malo sporiji shvatili da je The Circle zapravo Google (mig-mig!). Od početka je jasno da je Bailey sociopatski narcisist na tragu Jobsa, Ellisona, Muska i ekipe koja održava nastupe za svoje zaposlenike gdje im se ovi ritualno dive i smiju njihovim šalama koje baš i nisu naročito smiješne, a sve pod firmom "svi smo si mi frendovi i zovemo se po imenima", a Stenton (Oswalt) je zaplotnjak koji se malo javno pokazuje, ali očito radi iz pozadine.



Spoiler alert! - Dalje se bavimo radnjom filma, pa ako vas to smeta, nemojte čitati!



U The Circle dođe raditi Mae Holland (Emma Watson) koja se snađe u novoj okolini savršeno i ubrzo postane javno lice tvrtke. Naime, Bailey i Stenton odlučuju preplaviti svijet minijaturnim web-kamerama koje ne trebaju ni posebnu WiFi vezu ni napajanje, a koje preko satelita i nekakvog valjda ugrađenog vlastitog izvora napajanja, 24 sata dnevno snimaju sve oko sebe i u te snimke još dodaju informacije vezane uz ljude i objekte koji se na njima nalaze u stilu poboljšane stvarnosti. Hollandica se, pak, dobrovoljno javi da i sama nosi 24 sata dnevno takvu kamericu na sebi i da je na poslu i doma snimaju druge takve kamere. - "She's going transparent!", kaže Bailey koji zaposlenicima i svijetu pokušava prodati priču (u filmu bez problema) kako je skrivanje bilo kakve informacije od svih ostalih na društvenoj mreži loše, jednako laganju. Bolje se ponašamo kad znamo da nas netko (svi) gledaju...

Osnivački dvojac i Mae Holland. Ni ne slute njih dva...

Izuzev minijaturne doze subverzivnosti u filmu koja se očituje u prikazu "kapetana industrije" i "ikona" modernog doba kao sociopatskih manipulatora; izrabljivačkog odnosa prema zaposlenicima od kojih se očekuje da provode i vikende u firmi (Ne zato jer moraju! Sačuvaj bože! Zato jer je tako kul i u firmi je super), rade ili su dostupni firmi 24 sata dnevno, bez privatnih života i svega onoga što nas čini ljudima, a ne strojevima – ostatak filma naporno banalan.



Osnovna ideja je da je svijet napučen idiotima koji će bez problema prihvatiti da nas se sve neprestance snima. I ne samo prihvatiti, već objeručke prigrliti. U doba kada i vaša baba zna da postoji problem privatnosti na Internetu, a tu su i EU zakoni o "pravu na zaborav" i druge inicijative koje pokazuju da svijet nije baš tako otvoren toj ideji "osobne transparentnosti".



Rasplet, pak, čitave radnje, ponovo je toliko naivan i banalan i nevjerojatan (u osnovi, Mae Holland i Ty, zahvaljujući njegovim nadljudskim hakerskim sposobnostima, sve riješe u pet minuta kako bi gledatelji iz kina otišli s happy endom) da na kraju ostanete sjediti i pitate se: Ček, jel to kraj?



Likovi su abnormalno plošni, posebno lik trećeg, povučenog suosnivača Tyja (John Boyega), ali i likovi Maeinih roditelja, njenog prijatelja iz djetinjstva, kolega s posla...



Dijalozi su također malo bolji od onih u pornićima s dostavljačem pizze i tu su da i onome najglupljemu u publici objasne što točno tko misli i što će iduće napraviti.



Je*iga, s nestankom klasične grčke drame i zbora iz pozadine koji objašnjava što se sada treba dogoditi i što koji lik misli, nađu se suvremeni scenaristi pred takvim problemom – kako objasniti motivaciju likova i zaplet i podtekst svega? Netko bi se možda potrudio dramaturški učiniti da marimo za njih i očekujemo reakcije koji imaju bilo normalni ili filmski ljudi, ali kad imaš stripovsku dubinu zapleta, lakše je ovako.

Ty i Mae. Najispraznija veza dvoje ljudi ikada prikazana na filmu

Od dobrih stvari možemo spomenuti da film traje kraće od dva sata, ima ponešto zanimljivih tehničkih detalja vezanih uz grafički prikaz tone podataka u AR stilu koji su integrirani u žive videe koji The Circle cirkulira na svom servisu, te da nema okrutnosti prema životinjama. Jer životinja i nema.



Na Rotten Tomatoesu trenutno ima 20%, Guardian mu je dao 2/5, a IMDB, uvijek dobre ruke - 58%.



Mi smo negdje na istoj valnoj duljini s Rotten Tomatoesima.



Usput, ima i knjiga The Circle Davea Eggera, koja je pisana više kao ljubić i koju film tek dijelom prati, barem mi tako kažu oni koji su je čitali. Osobno sam jedva film izdržao, ali možda ste vi jače konstitucije.