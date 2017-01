Tko gubi ima se pravo ljutiti, ali ovo je smiješno

Sve je počelo tako da Hillary Clinton, za koju su u konstelaciji Trump protiv Hillary, navijali praktički svi dijelovi američkog establišmenta – i demokratski, ali i veliki dio republikanskog, na kraju nije pobijedila na izborima. Iako je dobila gotovo tri milijuna glasova birača više, takozvani elektorski kolegij koji glasa u skladu s glasovima birača unutar saveznih država, jednostavno je statistički bio primoran dati glasove Trumpu, a ne njoj. Mnogi od elektora su to učinili nevoljko, neki su javno rekli da će ići protiv zakona i pravila i odbiti glasati za Trumpa, iako je biračko tijelo u njihovoj saveznoj državi dalo većinsku podršku baš njemu, ali na kraju je Trump (sasvim zakonito) pobijedio.



Netko razuman bi se bavio problemom diskrepancije elektorskih glasova i glasova birača na razini čitavih SAD-a koja je sada postala zabrinjavajuća i dokaz da je ovaj način raspodjele glasova sistemski pokvaren i treba ga mijenjati. Ali, to bi uradio netko razuman. Demokratski i republikanski establišment se umjesto toga bavi – "ruskim hakerima" koji su "direktno utjecali na izbore".



Dapače, priopćenja i izjave za tisak i iz same Bijele kuće su tako sročene, vjerojatno namjerno, da se dobiva dojam da su ruski hakeri na neki način mijenjali rezultate izbora, sam broj glasova, iako se radi o nečemu posve drugome što službena Bijela kuća i razni američki političari smatraju razlogom gubitka Cliontonice na izborima koje je "sigurno" trebala dobiti.



Famozni "neimenovani" CIA-ini, FBI-jevi i izvori Domovinske sigurnosti tako tvrde da su mailovi iz demokratskog stožera tijekom predizbora, a koje je objavio Wikileaks, zapravo, ovima dani od strane ruskih hackera.



Assange (koji, barem za ovdje potpisanoga, ima malo veći kredibilitet od agencije koja je svojedobno u Iraku uspjela detektirati "oružje za masovno uništenje" koje nitko drugi nikada ni prije ni poslije nije vidio, te ponovo u 21. stoljeće uvela mučenje zatvorenika kao javnu i posve prihvatljivu metodu ispitivanja) tvrdi da to nije istina. Ostaje, dakle, njihova riječ protiv njegova. Osobno, skloniji sam vjerovati Assangeu, iako, naravno, ne mogu biti siguran. Možda su stvarno ruski državni hakeri dali Wikileaksu dokumente, a možda ni sam Assange toga nije svjestan, a možda i jest.



Problem je, međutim, u tome da je posve nebitno tko je dao mailove. Radi se o sadržaju samih mailova iz kojih se vidi da je sam vrh demokratske stranke namještao rezultate internih predizbora u koristi Clintonove, a protiv Sandersa koji joj je bio jedini ozbiljni demokratski protukandidat.



Dakle, ponovo se nameće tumačenje po kojemu problem nije u onome tko je činio nepodopštine, već u onome tko o njima javlja. Koliko su se svi skupa "nafurili" govori nedavno izašli "Joint Analysis Report" (JAR) kojega su zajedničkim snagama objavili američki FBI i Domovinska sigurnost. Najavljivan kao "konačni dokaz" da iza curenja klompromitirajućih demokratskih mailova stoje ruski hackeri, izvještaj na 13 stranica ne daje, zapravo, niti jedan dokaz da je to tako.



Dapače, samo reiterira ranije, ničim potkrijepljene tvrdnje da su to baš oni, a pri tome se poziva na "anonimne izvore" i generičku analizu koda i metoda i pri tome, tvrde stručnjaci, izvještaj pravi niz početničkih grešaka koje govore da je čitav izvještaj sklepan na brzinu i "po narudžbi" – s unaprijed zadanim zaključkom "analize".



Koliko je histerija odmakla govori jučerašnja vijest koju smo i sami prenijeli o zloćudnom programu pronađenom na nekom prijenosnika koji se zatekao u američkoj elektrani u Vermontu koji je odmah proglašen - ruskim!



Da ponovimo, tko gubi ima se pravo ljutiti, ali ovo je već stvarno postalo smiješno.