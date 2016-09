Tko je kriv ako samoupravljivi automobil zgazi pješaka umjesto da se zabije u prepreku na cesti?

Inovacije zahtijevaju regulaciju. Što više inovacija, to više regulacije. Tko to ne vidi, ne uočava jedan od glavnih uzroka rasta propisa, zakona, uputa i sl. regulatornih okvira suvremene ekonomije, koji hitrorezi i slične voluntarističke političke kampanje potpuno gube iz vida. Kako bi to izgledalo da dronovi lete bez pravila? Kako bi to izgledalo da automobili ne voze svojom stranom?

Američko ministarstvo komunikacija godinama se opiralo službeno proglasiti neutralnost Interneta, ali je na kraju popustilo (iako, poslije, mobilni je Internet stvari promijenio). Američko ministarstvo zdravstva godinama se opiralo regulirati dijagnostički softver, prepuštalo je odgovornost liječnicima, dok nisu uslijedili smrtni slučajevi zbog krive dijagnostike (objasnio je Nathan Cortez u članku o regulaciji disruptivnih inovacija objavljenom u časopisu posvećenom tehnološkom zakonodavstvu).

Ne čudi što je američko ministarstvo prometa ovaj tjedan objavilo načela na kojima će temeljiti svoju politiku regulacije automobila bez vozača. Mjesecima ih je najavljivalo. Osim toga, automobili bez vozača već su počeli voziti u američkim gradovima u kojima njihovi proizvođači eksperimentiraju, bilo je sudara bez žrtava, a Teslin automobil imao je i smrtni slučaj. Uber je nedavno u Pittsburghu, još uvijek eksperimentalno, pustio na cestu 100 taksija koji voze sami.

Ministartvo je pozvalo vlade država da pristupe usklađivanu propisa: kako bi to izgledalo da se u jednoj državi vozi lijevom a u drugoj desnom stranom, ili trotoarom. Američki novinski komentatori uglavnom su zaključili da je razvoj automobila bez vozača dobio najsnažniju moguću potporu. Ali analize sadržaja uputa za regulaciju automobila bez vozača još nema.

Možda najzanimljivije je etičko pitanje. Američko ministarstvo postavilo ga je u sljedećem obliku: „Kako je vozilo programirano da odgovori na konfliktne dileme na cesti?“ Riječ je ustvari o pitanju – pojavi li se na cesti pješak, a svako skretanje ugrozilo bi putnika u vozilu, kako je vozilo programirano da riješi tu dilemu? Dakle, da bi odgovornost mogla biti raspoređena na pravo mjesto, na proizvođača, na korisnika ili na nekog trećeg, bitno je kako je vozilo programirano.

Dakako, postoje barem dvije prethodne situacije: vozilo koje vozi samo, ali unutra sjedi (i nešto radi) vlasnik, odnosno čovjek koji može preuzeti komande; i druga – vozilo koje vozi potpuno bez vozača. S prethodnom će dilemom i softverskim odgovorom na nju morati biti usklađena pravila i tehnički zahtjevi za zaštitu putnika u slučaju nesreće. Što ako dođu vatrogasci a vozilo im pravi probleme kod izvlačenja putnika?

Vozilo će također biti obavezno obavještavati i ostale sudionike u prometu o informacijama tko je potencijalni vozač, a tko putnici. U vozilu se očekuje crna kutija, zbog informacija koje mogu biti korisne drugim proizvođačima i regulatorima prometa, ali i u slučaju suđenja. Pri tome, podsjeća američko ministarstvo, valja voditi računa o zaštiti privatnosti.

Potpuno je očekivano pitanje o pravilima kod testiranja automobila koji voze sami u promet, no i navedena je i mogućnost obuke ne samo za vozače vozila bez vozača nego i za putnike.

Napokon, jedna od stvari koju treba dovesti u red je i mogućnost hackiranja. Uza sve to, regulaciju automobila bez vozača treba uskladiti s postojećom regulacijom prometa.

Sve u svemu, izgleda da bi inovacija možda mogla smanjiti broj radnih mjesta u transportu, ali povećati u proizvodnji propisa, inspekcijama, testiranju i razrješenju sporova. Pa nek netko kaže da će roboti uzeti ljudima poslove. Naprotiv, mogli bi ih i dodatno zaposliti.