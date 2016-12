Top 5 američkih servisa koje očekujemo u Hrvatskoj nakon Netflixa i Amazon Prime Videa

Na samom početku 2016. postao je i nama u Hrvatskoj (kao i većini stanovništva na svijetu) dostupan Netflix, a sada, pred sam kraj, i Amazon Prime Video. Tehnologija ne poznaje zemljopisne granice i zato se širi globalno katkada - na našu sreću - i prije no što bismo je realno očekivali u ovoj našoj zabiti, a ovim dvama američkim video-streaming servisima to je pošlo za rukom ponajprije zahvaljujući solidnoj ponudi sadržaja iz vlastite produkcije. Lokalni "moćnici", naime, ne mogu ih nikako zajebavati da krše bilo čija distribucijska prava dok nude dio kataloga o čijim pravima samo oni odlučuju...

Postoji još gro drugih američkih servisa, pa i uređaja, koje još uvijek nemamo dostupne u Hrvatskoj, no možemo ih kad-tad očekivati i ovdje. Neke bismo mogli vidjeti već u 2017., a za neke su šanse majušne čak i na nešto duže staze, no tempo globalizacije tehnologije - rekoh - često nas zna ugodno iznenaditi.

Evo moje privatne liste ("in no particular order") najpoželjnijih američkih "tehnologija" koje očekujem u Hrvatskoj.

1. Apple Music

Jeste li znali da je Appleov servis za streaming glazbe dostupan u svim zemljama EU-a, osim Hrvatske? Štoviše, dostupan je u svim zemljama Europe osim u Albaniji i zemljama bivše Jugoslavije, izuzev susjedne Slovenije gdje ga ipak ima. Apple Music, točnije, koriste milijuni ljudi u otprilike stotinjak zemalja svijeta, a neki ga mobilni operateri nude free uz neke svoje tarife, kao što je slučaj s onima iz grupacije Deutsche Telekoma, u kojoj je i Hrvatski Telekom... Postoje, međutim, veliki izgledi da Apple Music dobijemo i mi Hrvati u 2017. Do tada, možemo koristiti Deezer i Google Play Music (dostupan u 60-ak zemalja svijeta, pa i u Hrvatskoj).

2. Spotify

Vjerojatno najpoznatiji i po mnogima najbolji servis za streaming glazbe dostupan je u svim zemljama EU-a osim Rumunjske i Hrvatske. Dakako, postoje vrlo jednostavne "zaobilazne" metode da ga koristite, čak i besplatno obzirom da nudi solidnu funkcionalnost čak i dok ga ne plaćate, no to nije to ako nam se, makar i za lovu, ne nudi puna funkcionalnost servisa. Obzirom da su se Deezer i Google uspjeli dogovoriti s lokalnim moćnicima (čitaj - ZAMP-om) oko ulaska na hrvatsko tržište, očekujem da će to poći za rukom i Spotifyju (i Appleu).

3. Hulu

Sada kada imamo Netflix i Amazon Prime Video, red bi bio da dobijemo i treći veliki video-streaming servis. Hulu se, međutim, manje oslanja na vlastitu produkciju sadržaja, a više na partnerske produkcijske kuće, pa će i njihovo širenje na globalna tržišta ići teže zbog puno zamršeniji tržišno-pravnih odnosa koji su od zemlje do zemlje drugačiji. Ipak, kako su mu glavni konkurenti postali globalno dostupni, morat će učiniti nešto po tom pitanju naprosto zbog držanja koraka s ta dva rivala. Nemojte se iznenaditi ako dobijemo i Hulu u skoroj budućnosti.

4. Lyft

Najveći konkurent Uberu u Americi je dostupan u više od 200 gradova. Nažalost, ne (još uvijek) i izvan Amerike. Lyft je krenuo s nešto drugačijim poslovnim modelom od Ubera, pa je na američkom tržištu lakše rešavao otpor klasičnih šahističkih taksi-službi od Ubera, no istovremeno je procijenio kako bi izvan SAD-a situacija bila baš suprotna. Sada se ekipa u SAD-u u gradovima gdje postoji i Lyft i Uber može, logično, voziti najjeftinije. Teško da ćemo Lyft doživjeti uskoro u Hrvatskoj, ali neke regionalne ili lokalne konkurente Uberu sigurno hoćemo.

5. Amazon Echo

Genijalan "pametni zvučnik" iz Amazona koji se ponaša kao samostalni osobni asistent nalik Siriju, odaziva se na ime Alexa i oslanja se na čitav niz besplatnih ili komercijalnih servisa dostupnih u Americi, od Spotifyja, Apple Musica i Google Play Musica, pa preko AccuWeathera, sve do nekih nama naizgled posve marginalnih ili nama nezamislivih poput Amazon Primea (to nije isto što i Amazon Prime Video). Dostupnost mu, međutim, nije ograničena samo na Ameriku - već sada se može kupiti u Kanadi i Velikoj Britaniji i Amazon je otvoreno iskazao ambiciju da Echo učini globalno dostupnim te time zavlada tržištem "kućnog AI-ja"...

Što vi očekujete od američkih servisa i uređaja u Hrvatskoj?