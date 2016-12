Top 5 domaćih internetskih trendova u 2016.

Krajem godine podvlači se crta, sumiraju rezultati, dijele priznanja najboljima, ponekima isplaćuju i božićnice… Tako smo i mi već odradili, u suradnji sa čitateljima, izbor najboljih za 2016. (nakon objave u Bugu, od danas rezultate prezentiramo i na webu), napravili smo i izbor najboljih igara (o tome ćete čitati u Bugu 290, koji izlazi za par dana). A sada je došlo vrijeme i za neko osobno sumiranje godine na izmaku, kao što to već radimo koncem prosinca, cijeli niz godina za redom.

Ovoga puta svatko od nas iz redakcije priredio je neku svoju „top 5“ listu, ali za različita područja, tako da ne bude ponavljanja i da vam ponudimo tematski šarolike osvrte. Za probijanje leda ja sam složio „pregled“ top 5 internetskih trendova koji su na neki način obilježili godinu na izmaku ili su po nečemu posebni, pa zaslužuju isticanje. Lista je potpuno subjektivna i ležerno sastavljena, bez imalo pretencioznosti da ostavi dojam neke ozbiljne analitike, pa je tako i promatrajte.

Uz svaki trend ističem i konkretan primjer, koji je i sam za sebe bio značajna pojava ove godine:

1) Procvat web trgovine

Abrakadabra - najveća investicija u domaći web projekt

Iako web trgovanje u Hrvatskoj još uvijek ima niz problema, od komplicirane zakonske regulative, do enormno skupih toškova dostave, uočljiv je značajan pomak u povećanju broja web trgovina i njihovoj ponudi.

Nije teško istaknuti najznačajniji primjer za ovaj trend, jer kada netko uloži 40 milijuna kuna u razvoj web trgovine, na ovako malom tržištu kao što je Hrvatska, onda je to neupitno velika stvar! Sasvim je drugi problem što su se mnogi pitali, nakon što je Abrakadabra startala – a na što su oni potrošili te silne milijune? No, više od nekih početnih tehničkih nedostataka problem Abrakadabre su bili asortiman i cijene. Dok se ponuda polako prilagođava realnosti (manje je inzistiranja na ekskluzivnoj ponudi dizajnerske robe), dotle je s cijenama i dalje loša situacija. Jednostavno su preskupi, a to na webu ne prolazi jer kupac iznimno lako doznaje po kojoj cijeni netko drugi prodaje iste stvari. Dobro je da barem ono što nude u sklopu akcijske prodaje ima često atraktivnu i prihvatljivu cijenu.

2) Prihvaćenost Facebook Livea

24sata su od Facebook Livea stvorili glavni medijski kanal

Facebook Live nije odmah bio dostupan svima, kao što je sada, no svejedno je u vrlo kratkom vremenskom periodu postao iznimno popularan internetski sevis, kako za fan stranice, tako i kod osobnih korisnika.

Iako je Styria primarno novinski izdavač, jako puno drže do digitalnih medija. Posebno njihova redakcija 24sata već godinama vrlo intenzivno radi na razvoju svog weba, ali i na proizvodnji drugih digitalnih sadržaja. Po Gemiusu je njihov web portal već dugo najpopularniji u Hrvatskoj. Nakon što su odustali od 24sata TV-ja, dio ljudi su otpustili, a preostale su preusmjerili na produkciju video sadržaja koji je namijenjen webu i društvenim mrežama. U okviru projekta Joomboos daju podršku domaći youtuberima, ali ih i vežu uza se, a posebno su ove godine radili na razvoju video-sadržaja: 24sata Video. Više od bilo kog drugog su inzistirali na korištenju Facebook Livea, eksploatirajući ga u svim mogućim prigodama, od estradnih događanja do crnokronikaških izvještavanja. U posljednje vrijeme može se uočiti i izravna komercijalizacija tog kanala, što samo dokazuje da su s pravom ulagali u razvoj video produkcije koju distribuiraju, između ostalog, i preko Facebook Livea.

3) Influenceri s društvenih mreža



Ivan Pernar - aktivist i političar postaje najutjecajniji domaći FB influencera

U posljednje vrijeme na cijeni su – tzv. influenceri s društvenih mreža. Marketingaši smišljaju taktiku kako ih angažirati, pijarovci im se otvoreno ulizuju, a skeptici zgražaju kamo ovaj svijet ide… Među influencere se može puno njih ubrojiti, od slavnih koji i inače imaju puno obožavatelja, ali su još i aktivni na društvenim mrežama, do blogera, poduzetnika, pisaca, pa i novinara.

I onda se pojavi Ivan Pernar, aktivist i političar populist, spreman na otvoreno i neprikriveno trolanje, kako mainstream medija, tako i kompletnog saziva sadašnjeg Sabora Republike Hrvatske. Istovremeno je vrlo aktivan na društvenim mrežama, na kojima okuplja sljedbenike i štovatelje svog načina komuniciranja i ponašanja. Tretiraju ga kao najveću zvijezdu i štuju poput idola, što sve zajedno rezultira velikom angažiranošću fanova, pa je na njegovoj stranici kao u košnici punoj zujavih pčela.

Neki dan se sam Pernar pohvalio ovom slikom koju objavljujemo uz tekst, a prokomentirao ju je ovim riječima: „Dragi prijatelji, pogledajte nevjerojatnu fb statistiku, moja stranica ima tri puta veću aktivnost korisnika od npr indexa, iako Index ima 6 puta više fanova.



Vjerojatno se pitate zašto, to je zato jer pišem o aktualnim temama i problemima, otkrivam skrivene stvari koje ostali mediji prešućuju.

I samom mi je nevjerojatno kako jedan pojedinac brojem objava na facebooku može parirati medijima za koje rade deseci ili stotine ljudi, te istovremeno potući sve te medije po aktivnosti korisnika izuzev 24sata koji je malo jači po tome iako ima 10 puta više fanova.

Uglavnom, hvala vam za sve, zajedno smo dokazali da se protiv mainstreama može i da ih možemo potući i pobijediti.“

4) Zarađivanje na Instagramu

Jelena Perić - Instagram milijunašica

Ove godine Instagram je napokon stekao široku popularnost i u Hrvatskoj. Niz estradnih pjevačica koristi Instagram za svoju promociju, sportašima je to osobito omiljen medij, kao i raznim egzibicionistima koji se furaju na „kraljeve Instagrama“… Taj naoko vrlo jednostavan medij pokazao se i vrlo zahvalnim za monetizaciju truda koji se ulaže u proizvodnju sadržaja, pa neki poput Lane Jurčević otvoreno ističu da im je taj angažman u prihodovnom smislu jednako značajan kao i bavljenje osnovnom djelatnošću.

Prošlih mjeseci mogli ste na puno mjesta čitati o Maji Brekalo (delicious_and_healthy_by_maya) koja je u samo godinu dana uspjela sa svojim blogom i Instagram kanalom specijaliziranim za pripremu zdrave hrane, od potpune anonimnosti doći do međunarodne popularnosti (160.000 fanova) i brojnih priznanja specijaliziranih medija za tu tematiku.

A za Jelenu Perić (j_make_up) pretpostavljam da niste ni čuli, jel tako? Upravo bi ona mogla lako dobiti titulu „kraljice hrvatskog Instagrama“, ali njen profil nije sadržajno oblikovan u tom stilu, ona se ipak dosljedno drži svoje uloge modne blogerice. Ako vam pak kažemo da mediji o njoj pišu kao o „hrvatskoj Kim Kardashian“, onda ćete možda već reći da ste ipak čuli za nju. Iako se ne voli predstavljati tako, ipak je na prvi pogleda jasno da upravo tome što je vrlo slična Kim vjerojatno i ponajviše duguje svoju enormnu popularnost. Kako god bilo da bilo, Jelena ima skoro milijun pratitelja svog Instagram profila, a to je u našim domaćim okvirima fantastičan uspjeh (npr. Severina koja se i sama dugo već jako trudi oko svog profila ima oko 600k pratitelja). Ukoliko budete imali volje pogledati Jelenin profil, skrećem pozornost na video uratke (kaže da ih potpuno sama snima i montira), vrlo su kvalitetno izvedeni. Po velikom broju poveznica na razne skupe brendove, može se pretpostaviti kako vrlo dobro zarađuje na ovom projektu.

Instagram se očito pokazao kao medij financijski isplativ za kreativne pojedince.

5) Specijalizirani web news portali

mreza.hr - domaći web namijenjen ICT profesionalcima

I za kraj nešto ozbiljniji tonovi, odnosno koja riječ o sadržaju za poslovnjake i informatičare. Među nama rečeno, Oleg mi je obećao platiti ćevape i pivo (a ja mu povjerovao), ako napišem koju lijepu riječ za Mrežin web. Prvo krenimo od negativnog – znate li da Mreža izlazi već duže od dvadeset godina? I tek je sada časopis specijaliziran za mrežnu tematiku i za sve ono što Interent čini Internetom, dobio svoju vlastitu web stranicu. Slažem se – to je sramota, ali duga bi bila priča u kojoj bismo objašnjavali zašto je to tako ispalo, pa umjesto da gubimo vrijeme pričajući o prošlosti, držimo se onoga što je sada.

A sada Mreža napokon ima modernu, jednostavnu i funkcionalnu web stranicu napravljenu u WordPressu (tehnički dio odradio Vinko Krištić, a dizajn Hrvoje Brekalo). Dobrim dijelom sadržaj čine vijesti iz ICT svijeta, uglavnom poslovnog, a dio su kolumne i osvrti stručnjaka na aktualna zbivanja. I upravo je to, barem meni, najkvalitetniji dio tih web stranica. Ako nemate vremena svaki dan provjeravati ima li štogod zanimljivog, prijavite se u FB grupu u kojoj se obično objavi informacija ako je na webu postavljen neki poseban sadržaj koji ne biste smjeli propustiti.

* * *





I sada bih vas pozvao da u komentarima napišete koji je vama internetski događaj, web stranica, mrežni servis i sl. u Hrvatskoj, ove godine, ostavio poseban dojam? Tako da proširimo ovu subjektivno složenu top-listu s još zanimljivih primjera i malo razmijenimo dojmove...