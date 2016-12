Top 5 lokacija bez interneta u 2016

Neko vrijeme kolumnisti su, u periodima suše s dobrim temama, pisali o pretjeranoj razini povezanosti, žalili se kako nikad ne možemo biti off line i dijelili savjete – posebno u periodu godišnjih odmora – da se trebamo otkačiti od svega, otići na odmor bez mobitela i laptopa i tome slično. Ova, meni ionako oduvijek bedasta moda, prestala je pred 4-5 godina, kad su i ti kvazi Robinsoni digli ruke i shvatili da živimo u hiperpovezanom svijetu, da se protiv toga ne isplati, što je još bitnije – ni ne treba boriti, i da jednostavno naviknemo živjeti umreženi svake sekunde.



To vrijedi za golemu većinu ljudi iz nekog našeg okruženja (EU, recimo), s "našim" poslovima i životnim navikama, i lokacijama na koje putuju. Uz IT medije, bavim se i fotografijom, pri čemu posebno volim udaljena, izolirana i slabo naseljena mjesta s šokantno dobrim panoramama, ili napuštene lokacije poput Černobila. Pa evo kratkog odabira pet lokacija gdje je do Interneta iznimno teško doći, na nekima sam bio, na nekima nisam, ali planiram....

Mustang, Nepal

Himalaja. Bio sam tamo prošlo ljeto, u posebno izoliranoj nepaskoj provinciji Mustang. Moram priznati da me anksioznost zbog nepovezanosti prala kao nikad u životu. Jednostavno – nema ničeg, u većini provincije nema ni struje, a o raznim signalima da i ne govorim. Glavni grad Lo Manthang teoretski ima signal Nepal Telecoma, ali je za vrijeme našeg obilaska vjetar srušio stupove. Snašao sam se jednom plativši profesionalnom himalajskom vodiču za korištenje satelitskog telefona da sinu čestitam rođendan – 10 dolara za minutu, i nije tako puno, i par puta prištekavši se ilegalno na iznimno slab satelitski link nevladine ekološke organizacije.

Pogled na Afganistan preko rijeke

Pamirska visoravan. Za Pamir vrijedi slično što i za Himalaju, s tim da su ulazne ceste ipak dobro pokrivene barem osnovnim mobilnim siglanom. Vozeći se uz granicu uglavnom se automatski spajate na afganistanske mreže čiji signal je mnogo jači, jer je mreža građena uz pomoć zapadnih zemalja. Jadni Tadžikistan nema nikog da im tako pomogne. Ulaskom u pravi visoki Pamir, međutim, svaki signal prestaje, što osobito vrijedi ako mislite krenuti na "hiking" dakle pješanje po planinama. Potpuno je sigurno, BTW, pa ako spadate u one koji se lože na "putovanje off the grid" – navalite.

Pustoš Kavkaza

Kavkaz. Kavkaz je još jedna i od svih dosad nabrojanih regija nama najbliža, za bježanje u potpunu komunikacijsku izolaciju. Gruzija, Armenija, Azerbajdžan su zemlje s prijateljskim i dobro raspoloženim ljudima (posebno Armenija), iako su doduše međusobno malo posvađani. Ugodni ljudi, dobra hrana, dobra pića i slabe komunikacije – kombinacija za provod na lokalni način.

HŽ - ljubav, sreća i Sergio Leone

Ako vam je sve najbrojano predaleko i preegzotično i preopasno –Hrvatske Željeznice od Dalmacije do Zagreba. Avanturu putovanja običnim putničkim vlakom iz Zadra, Šibenika ili Splita do Zagreba svatko bi si trebao priuštiti barem jednom u životu. Likovi, scene, situacije – kao iz filma Sergia Leonea. I dok vlakovi u svim osrednjim zemljama Europe – Njemačku i Francusku kao lidere u željezničkoj infrastrukturi da i ne spominjemo – imaju i utičnice za struju i Wifi u vagonima, a i sama je pruga pokrivena mobilnim signalom, kod nas na linijama za jug to su nezamislivi luksuzi. Kako je i sama pruga infrastrukturno ruglo iz vremena Austrije, mobilni operateri nisu se posebno trudili da je pokriju signalom, pa i taj način povezivanja otpada.

Pripjat...Peta, zapravo bonus lokacija: Černobilska Zona Isključenja. Zašto sam Černobil ubacio na kraju? Pa zato jer u njemu i nije posebno teško biti online. Sam grad Černobil pokriven je 3G signalom (kad sam bio tamo 2013, sad je možda i neka brža tehnologija), u svratištima i menzama ima čak i ograničenog etherneta. Grad Pripjat, centar napuštene zone, također je pokriven GSM signalom. Znači, nije toliko strašno da bi se legitimno uvrstilo na listu kao off grid lokacija, ali vrijedno je obilaska i radi dojma apokalipse.