Top 5 mobitela nedostupnih u Hrvatskoj

Premda je broj mobitela koji su nedostupni u domaćim trgovinama nekoć bio mnogo veći no što je to slučaj danas, njih još uvijek ima. Zašto je to uopće bitno, budući da se u par klikova bilo što može naručiti s nekog web shopa? Prvenstveno iz razloga što kupnja u Hrvatskoj još uvijek ima jednu ogromnu prednost – ostvarenje jamstva u slučaju kvara.



Dogodi li vam se kvar na mobitelu kupljenom kod nas, jednostavno ćete ga odnijeti prodavaču i prepustiti mu da se sam bakće s realizacijom servisa. Na njemu je da vam vrati ispravan uređaj, a kako je to toga došlo – baš vas briga. S mobitelima kupljenim izvana tog luksuza nema. Prepušteni ste sami sebi, a čeka vas slanje bezbrojnih e-mailova, ispunjavanje formulara, ugodni razgovori s carinom i višemjesečno čekanje.



Niže navodim svoju listu pet mobitela koje bih, iz spomenutih razloga, volio vidjeti u domaćim trgovinama, no iz ovog ili onog razloga ih nema. Pobrojao sam ih od osobno mi najmanje zanimljivog do najnapetijeg; vele ljudi da im je tako zanimljivije čitati!



5. Nextbit Robin

Kad se izrade mobitela uhvate startupi, a projekt se financira crowdfundingom, moja vjera da će stvar ugledati svjetlo dana praktički je nepostojeća. Ipak, Nextbit je uspio – Robin je mobitel nesvakidašnjeg izgleda i zanimljivog koncepta, gdje se svi sadržaji, uključujući rjeđe korištene aplikacije, pohranjuju u cloud, čime se dobiva mobitel koji, kako proizvođač voli kazati, ne može ostati bez skladišnog prostora. Radi se o 5,2-inčnom uređaju s Full HD IPS ekranom, 3 GB RAM-a i Snapdragonom 808. Uvjerljive specifikacije prate zanimljivi dodaci poput prednjih stereo zvučnika, stražnjih notifikacijskih LED-ica i čitača otiska prsta integriranog u tipku Power, smještenu na desni bok. Naručite li ga s njemačkog Amazona, koštat će vas dvjestotinjak eura (bez poštarine).



4. LG V20

V20 bi vrlo lako mogao biti najpodcijenjeniji prošlogodišnji mobitel. Posve je pao u sjenu LG-jevog ne odviše uspješnog flagshipa G5, u smislu da se više pričalo o očekivanjima koje dotični nije ispunio, nego o brojnim odlikama modela V20. Radi se o golemom 5,7-inčnom mobitelu opremljenom QHD ekranom, ali i sekundarnim 2,1-inčnim ekranom smještenim iznad glavnog, koji funkcionira kao svojevrsna traka s prečicama za najkorištenije aplikacije i slične aktivnosti. Odlična izrada, izvrsne kamere (osobito dvostruka stražnja), kvalitetan zvuk i moćne performanse – svime time ovaj se mobitel može pohvaliti. Američki Best Buy prodaje ga za 730 dolara.



3. Xiaomi Mi Mix

Mi Mix više nalikuje prototipu i eksperimentu nego nečemu što je već sad namijenjeno širokim masama, no izgled vara – ako imate novca, kupiti ga možete već danas. Doduše, ne u Hrvatskoj. Iako ima monstruoznu 6,4-inčnu dijagonalu, ovaj mobitel manji je no što zvuči. Tome je tako zbog nestvarno tankih rubova ekrana. Kako to izgleda, posve ćete pojmiti samo ako razgledate fotografije uređaja. Da bi takvo što bilo moguće, uređaj je morao biti opremljen nizom nestandardnih rješenja. Primjerice, umjesto da sugovornike čujete kroz zvučnik iznad ekrana – kojeg ovdje nema – njihov glas se prenosi rezoniranjem keramičkog okvira mobitela. Nije bilo mjesta ni za tradicionalni infracrveni senzor blizine pa se umjesto njega koristi ultrasonični senzor. Mi Mix dostupan je u varijantama sa 128 ili 256 GB memorije, ima 6 GB RAM-a, pogonjen je Snapdragonom 821, a našlo se mjesta i za bateriju kapaciteta 4.400 mAh. Keramičko kućište iznenađujuće dobro podnosi padove, no svejedno je ekstremno sklisko i općenito nećete biti toliko ležerni oko padova kao što biste bili da u džepu imate "običan" mobitel. Verzija sa 6 GB RAM-a i 256 GB memorije koštat će vas oko 900 dolara.



2. OnePlus 3T

OnePlus 3T je u odnosu na "obični" OnePlus 3 isto što je za iPhone 6 njegov nasljednik, iPhone 6S. Riječ je, dakle, o poboljšanoj inačici istog (odličnog) uređaja. Prva i najveća promjena odnosi se na procesor – Snapdragon 820 zamijenjen je modelom 821, koji je jednako brz, no energetski efikasniji i u radu hladniji, zbog čega može čitavo vrijeme raditi na maksimalnim taktovima. Poboljšane su i kamere – stražnja je nešto bolja u uvjetima lošeg osvjetljenja, a prednja je dobila dvostruko veći broj megapiksela i veće pojedinačne piksele, tako da izgledamo još bolje dok napinjemo mišiće pred zahodskim ogledalom. Najzad, kapacitet baterije porastao je sa 3.000 na 3.400 mAh. Metalno kućište i 5,5-inčni ekran ostali su isti, baš kao i podrška za Dash Charge, najbržu tehnologiju punjenja baterije koja trenutno postoji. Sve u svemu, OnePlus 3T je izvanredna kupnja u svojoj cjenovnoj kategoriji i neprikosnoveni best buy među mobitelima visoke klase. Cijena 64-gigabajtnog modela je 439 eura.



1. Google Pixel / Pixel XL

Bez velike filozofije, Pixel i Pixel XL su trenutno najbolji mobiteli s Androidom koji postoje. Premda nisu najljepši, niti imaju zaobljene rubove ekrana i slična čudesa, apsolutno svaki njihov aspekt ispoliran je do visokog sjaja i sposoban zadovoljiti najzahtjevnije korisnike. Ovo osobito vrijedi za performanse, kamere i softver – posve čisti Android, onakav kakvim ga je proizvođač zamislio, uz trenutnu dostupnost svih nadogradnji. Potražnja za 5-inčnim Pixelom i 5,5-inčim Pixelom XL još uvijek je veća od ponude, stoga im dobavljivost nije problematična samo u Hrvatskoj, već i globalno. Američki Play Store traži 649 USD za Pixel i 769 USD za Pixel XL. Ako umjesto 32 želite 128 GB memorije, na to dodajte još stotinu zelembaća.

Koji su vaši favoriti?