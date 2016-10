Top 5 razloga zbog kojih Google Pixel neće nikada ugroziti iPhone

Evo ga, konačno iPhone killer. Evo ga, konačno revolucionarni mobitel! Evo ga, Gugletov iPhone bolji od Appleovog iPhonea! Iskakali su sinoć bombastični naslovi širom Interneta, dok je Tim Cook sa svojim suprugom mirno večerao, bezbrižno se hihoćući svaki put kada bi mu se na Fejsari pojavila neka od tih budalaština. Kažu da je, tu i tamo, stisnuo i pokoji lajk. Iz sažaljenja…





Google je jučer predstavio taj svoj Pixel, to jest čak dva – većeg i manjeg. Impresivne specke, moderan dizajn, potpuno novi „brend“, nikad jači mobitel s Androidom, sline cure svakom normalnom geeku, svi ga žele, jebeš Samsung Galaxy, HTC 10, Xiaomi ovaj, One Plus onaj, sve je to nula za Pixel, sve su to bili samo pokušaji, a samo je Pixel ono pravo i samo on može tržišno ugroziti iPhone.





Bullshit. Evo mojih top 5 pet razloga zašto.





5. Pixel je samo jedan u nizu „najboljih Androida ikad“.

Složimo se, makar na silu, da Pixel – u ovom trenutku – doista jest najbolji telefon s Android OS-om svih vremena. Teza kako će zbog toga ugroziti iPhone je sama po sebi paradoks. Prije Pixela je, naime, postojao neki drugi uređaj koji je u tom trenutku bio najbolji telefon s Android OS-om, pa nije ugrozio iPhone. Prije njega neki treći. Prije njega neki četvrti, a prije njih svih još njih tisuće i tisuće i tisuće. Bilo je, dakle, do sada bezbroj najboljih Androida svih vremena i niti jedan nije uništio iPhone, pa je – matematičkom indukcijom – posve jasno da neće niti bezbroj i prvi. Pogotov ne rebrendani Nexus. :)





4. Pixel ne nudi ništa doista novo ili drugačije.

Apple ubire više od 90% sveukupne love na globalnom tržištu mobilnih telefona. Samsung ubire više od 90% ostatka te love, dok svi ostali proizvođači mobitela međusobno dijele preostale mrvice. Za nove igrače, pa makar oni bili Google supported by HTC i makar imali u ponudi ne jedan nego čak dva čudesna Pixela prvi obrok su mikro-mrvice koje podrignu svi ovi koji međusobno dijele mrvice od Applea i Samsunga. Reći ćete – pa i Nokia je nekada vladala tržištem kao Apple danas, a Apple je na tržištu mobitela kretao doručkujući podrignute mrvice, no sjetite se da je iPhone bio potpuno drugačiji mobitel od svih dotadašnjih. Prvi s pravim aplikativno orijentiranim OS-om. Prvi s App Storeom. Prvi s pravim kapacitivnim touch-screenom. Prvi pravi „smartfon“. Što je to bitno po čemu je Pixel prvi?





3. Pixel nema lojalnu bazu korisnika.

Pitajte nekoga tko godinama koristi iPhone – bio on tehnološki fanatik ili samo običan korisnik – koliko je uzbuđen zbog pojave Pixela. Nula. Korisnici iPhonea su možda ovce, ali su zadovoljne ovce. Odgovara im biti ovca. Jedna od tajni uspjeha iPhonea je i u tome što ima najlojalniju publiku. Korisnici iPhonea rado postaju i korisnici iPada, MacBooka i drugih Appleovih proizvoda i obrnuto. Stvore si jednostavan, kompatibilan i neproblematičan tehnološki eko-sustav, ugodan za korištenje i svaki pokušaj prelaska na neku drugu platformu za njih je napor na koji su odavno zaboravili. Niti jedan drugi proizvođač elektroničkih uređaja općenito – a kamoli mobitela – ne uživa takvu lojalnost.





2. Pixel će možda eksplodirati kao Note 7, a iPhone neće.

Dobro, velika je vjerojatnost da neće, jer niti drugi mobiteli nemaju tendenciju eksplodirati (čak ni Samsungovi), no poanta je u tome da Apple s iPhoneom nudi godine besprijekorne pouzdanosti. Svaki put kada bi se i pojavio neki problem, kao, primjerice, pri zadnjem upgradeu na iOS 10, riječ je bila o minornosti i Apple je promptno reagirao i riješio stvar. iPhone, kao i drugi Appleovi uređaji, naprosto slove kao najpouzdaniji. Ne stvaraju probleme. Pixel je novi brend. Iako ga proizvodi HTC, Google ga plasira kao „pravi pravcati, naš, Googleov hardverski proizvod“. Iza njega je dakle nula dana provjerenog, pouzdanog rada, a ispred barem nekoliko iteracija dotjerivanja.





1. Pixel košta bolesno puno.

Kada jednom izgradiš brend kojem je visoka cijena feature, onda na taj tržišni paradoks držiš ekskluzivu. Postoji gomila ljudi koja iPhone kupuje što košta da košta, a postoji i gomila ljudi koja iPhone kupuje baš zato što jako puno košta. Simboli kurčenja koštaju i ima ekipe koja ih je spremna platiti bez obzira što realno toliko ne vrijede, bili oni mobiteli, automobili, odjeća, nakit, štogod… Image luksuzne marke gradi se od početka, čim prvi put tu marku predstaviš svemiru, kao što je to napravio Apple. Ne možeš biti marka za obične ljude ili „priuštljiva“ marka, što je image kojeg je Google furao godinama s Nexusom i onda se jednog dana sjetiti da je to luksuzna marka. Lidl #nećenikada biti Gucci. Ne stavljaš na mobitel s Androidom cijenu od blizu soma dolara, kad će sutra Kinez prodavati bolji telefon za 200 dolara.

Ako imate svoje prijedloge s kojima bi nadopunili moju top-listu, pucajte ih na forumu…