Top 5 tehnoloških događaja iz 2017. vidljivih u mojoj kristalnoj kugli

Tehnološki dinamičnu 2016., u kojoj su se globalizirali Netflix i Amazon Prime Videu, u kojoj je nastala - i nestala - pomama za Pokemonima i u kojoj je Samsung morao s tržišta potpuno ukloniti najbolji mobitel koji je ikada proizveden sljedeća će godina po razini uzbudljivosti nadmašiti. Evo čemu se možemo nadati s velikom vjerojatnošću, s tim da će se neke od ovih pet stvari - rekla mi je gatara - dogoditi 100%...

5. U Hrvatsku će doći Apple Music i/ili Spotify

Činilo se nevjerojatnim, ali u 2014. smo i mi dobili Uber. Činilo se nevjerojatnim, ali u 2015. smo i mi dobili Netflix i Amazon Prime Video. Čini se nevjerojatnim, ali u 2017. će i glazeni streaming-servisi, oni najbolji, pronaći put do hrvatskih slušatelja. Globalizacija konzumacije sadržaja "na zahtjev" i "iz clouda" je nešto čemu se teško mogu suprostaviti lokalni interesi i stiže u sve krajeve svijeta prije ili kasnije. U Hrvatskoj već imamo Deezer, kao i Google Play Music, što znači da pravno ne postoje prepreke da se pojave isti takvi servisi drugih "providera". Je li do ZAMP-a, do Apple, do glabenika samih ili nekog pedesetog - nije više niti bitno - ali nećemo više biti među posljednje dvije-tri zemlje EU-a koje nemaju Apple Music i Spotify.

4. Vipnet će se rebrendati i postat će A1

Ovaj je veliki domaći telekom kroz posljednjih godinu-dvije prestao graditi image tehnološkog lidera u nas, a tržište je već dugo vremena dovoljno zrelo da se korisnici više ne moraju (ili ne žele) osjećati posebno, odnosno "V.I.P." zbog odabira operatera. Uz to, globalizacija digitalnih servisa je neminovnost, naprosto stoga što korisnici žele prepoznatljivo iskustvo gdje god da se nalaze. Vrijeme je, dakle, za rebranding i preuzimanje međunarodno jačeg logotipa, pa će Vipnet po svoj prilici u 2017. postati, prema nazivu svojeg austrijskog vlasnika, A1.

3. Facebook Live i 360-video će dominirati tržištem sadržaja

Facebook Live će news portalima učiniti ono što su news portali učiniti tiskanim novinama. Kao što su, naime, tiskane novine morale prije ili poslije napraviti i svoje news portale na webu da bi opstale, tako će i svi news portali morati "pucati" video-streamove uživo na Fejsaru - kako bi opstali. Video na Facebooku naprosto postaje primarno žarište informiranja, a tome u prilog ide i pravovremeno prihvaćanje najsuvremenijih video-tehnologija od strane Facebooka, poput 360-videa. Uz Facebook Live, stastanje VR-a i 360-videa u istoj platformi, moći ćemo se svi naći na licu mjesta bilo kojeg događaja na svijetu, već u 2017.

2. Repozicionirat će se domaći news portali

Hanza Media (bivši EPH) pokreće novi news portal, drugačiji od jutarnjeg.hr, naprosto stoga jer mora, pritisnut rasturanjem konkurentske Styrije i njihove digitalne verzije 24 sata koja je ovo što navodim pod točkom 3. praktički već provela u djelo. Još će se nekoliko velikih hrvatskih portala potpuno redizajnirati i rekoncipirati. Među njima neće biti samo oni generički news portali, već i neki specijalizirani. Imam osjećaj - i Bug.hr!

1. Apple će agresivno ući u tržište dopunjene stvarnosti

Svi očekuju puno od iPhonea koji će se pojaviti u 2017. zato jer se tada obilježava točno deset godina od kada se pojavila prva verzija ovog mobitela. Razlog zbog kojeg će "jubilarni" iPhone biti poseban je, zapravo, taj što Appleu u zadnje vrijeme - pogotovo kada je riječ o iPhoneima - ne ide onako kako su očekivali. Moraju napraviti nešto veliko. Hajp oko VR-a su, rekao bih mudro, preskočili, ali hajp koji sada nastaje oko AR-a, dakle dopunjene stvarnosti, neće. Sljedeći iPhone će ponuditi mogućnost korištenja dopunjene stvarnosti, bez obzira hoće li se zvati iPhone 7S, iPhone 8, iPhone 10 ili nekako drugačije.

Bacite i vi grah, pogledajte u kavu ili nazovite Vidovitog Milana i recite nam na forumu - što će još donijeti 2017.?