Top 5 VR headsetova u 2016.

2016. godina u neku je ruku bila godina VR tehnologije. Razlog je jednostavan - nakon dugotrajnog razvoja korisnici su ove godine dobili priliku kupiti najočekivanije VR sustave. Tu su u prvom redu sustavi za PC - HTC Vive i Oculus Rift. Sony je pred kraj godine lansirao Playstation VR - VR sustav za Playstation 4 konzolu. No ne treba zaboraviti ni znatno jeftinije sustave za mobilni VR - Samsungov Gear VR (nova inačica stigla je zajedno s nesretnim Noteom 7) i Googleov Daydream VR.

Naravno, teško je izravno usporediti sve ove uređaje budući da imaju drastično različite cijene i uopće preduvjete za korištenje. Za Vive i Rift će vam tako trebati solidno jak PC, za Playstation VR nova Sonyjeva konzola, dok dva mobilna VR headseta traže vrlo specifične modele telefona.

Usprkos tome, odlučio sam ovih 5 VR sustava složiti u nekakvu osobnu rang listu, na temelju njihovih tehničkih mogućnosti, ali i softverske ponude.

1. Oculus rift (599 USD) - za razliku od HTC-ovog Vivea koji je stigao na tržište kao kompletan proizvod, u kombinaciji s VR kontrolerima i podrškom za takozvani room-scale VR, Oculus je Rift lansirao po osjetno nižoj cijeni, no bez ovih dosta bitnih mogućnosti. Umjesto VR kontrolera uz Rift je stizao Xboxov gamepad te set laganih slušalica s kabelom integriranim u ostatak šume kabela koji izlaze iz PC VR headsetova aktualne generacije. Zbog slabije opreme i mogućnosti Rift ima i nižu cijenu od Vivea.

Ok, zašto sam onda baš Rift stavio na prvo mjesto svoje liste? Zbog toga što je u međuvremenu proizvođač lansirao odlične VR kontrolere (prodaju se po cijeni od 200 USD), ali i dodatnu kameru od 79 USD koja otvara mogućnost VR-a u 360 stupnjeva. Još jedna Riftova prednost je odlična softverska ponuda preko Oculus Storea koja je s vremenom postala jača od one koju nudi HTC odnosno Valve. Razlog za to su vrlo vjerojatno izdašne financijske injekcije Facebooka koji je već duže vrijeme vlasnik tvrtke Oculus.

2. HTC Vive (799 USD) - ako pod stolom ili na stolu imate moćan PC, drugi najbolji VR sustav po mojem viđenju jest HTC-ov Vive. Štoviše, ako vam se baš jako sviša koncept room-scale VR-a, Vive zapravo nema konkurencije. 360-stupanjska opcija na Rift je dodana naknadno i osjetno je lošija u odnosu na ono što nudi Vive ako želite rabiti iole veći virtualni prostor.

Kvaliteta prikaza koju nudi Vive jednaka je Riftu što i nije čudno s obzirom da oba koriste zaslone jednake rezolucije i jednake tehnologije (OLED). Viveovi VR kontroleri rade odlično, pogotovo kad je riječ o igrama u kojima protagonist u ruci ima pištolje jer su i sami kontroleri slično koncipirani. Najveća mana Vivea jest softverska ponuda. VR aplikacije kupuju se preko Steama što u teoriji zvuči odlčno, no u praksi ispada da većinu ponude čine neispolirani indie naslovi upitne kvalitete. HTC-u jednostavno nedostaje novca da gura ovako zahtjevan projekt. Valve, što se čeka?

3. Playstation VR (oko 3.000 kn) - Sonyjev VR sustav, lansiran prije par mjeseci i samim time predstavlja najnovije VR rješenje na tržištu. Super je zbog toga što se nalazi negdje na pola puta između VR sustava temeljenih na mobilnim telefonima i punokrvnih VR sustava za PC-je. Playstation VR nudi nešto lošije vizuale nego Vive i Rift, a tu su i arhaični Move kontroleri koji s PS VR-om dobivaju novi život kao VR kontroleri.

S druge strane hardverski nedostaci kompenzirani su znatno prihvatljivijom cijenom hardvera (premda treba imati na umu da s VR headsetom ne dolaze niti Playstation kamera niti Move kontroleri nužni za rad) te softerskom podrškom. Playstation VR već sada ima dosta solidan broj zanimljivih naslova, a s obzirom da je riječ o Sonyjevoj igračoj platformi, sasvim je sigurno da će ih biti još puno više.

4. Samsung Gear VR (oko 800 kn) - mobilni VR odosno VR sustavi koji su temeljeni na mobitelu imaju nekoliko važnih predosti u odnosu na ožičene VR sustave. Mobilni VR sustavi osjetno su manji, nemaju žice, a i osjetno su jeftiniji od ostalih rješenja (s iznimkom Playstationa VR, u nekim slučajevima). Samsungov Gear VR, trenutno u četvrtoj generaciji koja je lansirana kad i Galaxy Note 7, najbolji je ovakav VR headset.

Gear VR zapravo nema smisla uspoređivati s “klasičnim” VR headsetovima, već samo sa sličnim uređajima. Samsungov VR gadget dugo u ovom smislu nije imao prave konkurencije, no ove godine je Google zakuhao bitku sa svojim headsetom Daydream View. Iako Googleovo čedo izgleda zaista dobro, trenutno je hardverski ograničeniji od Geara VR, a podosta kaska i u kontekstu ponude VR aplikacija.





5. Google Daydream View (79 USD) - iako je Google ušao u VR priču vrlo rano sa svojim jednostavnim i ultra-jeftinim kartonskim VR naočalama CardBoard, firmi je trebalo relativno dugo da predstavi izravnog konkurenta Samsungovom Gear VR-u. Daydream View je 20-ak posto jeftiniji kvalitetno izrađeni VR headset zamišljen da funkcionira s mnogo većim brojem različitih telefona. Trenutno je ovo samo lijepa ideja budući da je kompatibilnost u trenutnoj inačici Daydream softvera ograničena na Googleove telefone Pixel i Pixel XL te Motoroline Moto Z, Moto Z Droid i Moto Z Force Droid.

Ono po čemu se Daydream View trenutno najviše razlikuje u odnosu na Gear jest jednostavni daljinski upravljač koji je integrali dio Googleove vizije VR iskustva. Upravljač u sebi ima senzore, pa u virtualnom svijetu služi kao magična palica za interakciju sa sučeljem i predmetima. Gear VR istovremeno nema ovakvu razinu kontrole te se oslanja na upravljanje pogledom i s par tipki na sâmom headsetu. Iako je hardverski inovativniji i hardverski potencijalno znatno kompatibilniji od Geara VR, Googleov je pulen trenutno znatno slabiji u pogledu ponude VR iskustava i igara. Toplo se nadam da će Google ovo promijeniti u godini koja dolazi, zajedno s proširivanjem kompatibilnosti na mnoge druge modele telefona, uključujući naravno i Samsungove.