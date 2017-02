Uhvaćen s gramom Interneta za dalju prodaju!

Naime, vijest kaže da zagrebačka Psihijatrijska bolnica ''Sveti Ivan'' uskoro otvara ''dnevnu bolnicu za internetske ovisnike, prvu takvu ustanovu u Hrvatskoj''. Riječ je, izgleda, o pravoj pošasti – samo u Dalmaciji ih je oko 100 tisuća, kažu, sukladno navodima da je pretpostavljena brojka za Hrvatsku oko 11%, odnosno 400 tisuća. I najednom se, naboranog čela i pogledom u daljinu, pitamo: Trebamo li biti zabrinuti?



Priča o ovisnosti o Internetu nije ništa novo u znanstvenim krugovima psihijatrije i psihologije. Prva istraživanja se javljaju već tamo davnih 90-ih, a nedugo zatim i nastojanja da se ''ovisnost o Internetu'' uvrsti u DSM (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Neću odveć duljiti o tome što je DSM, a za one koji ne znaju i žele skraćenu verziju, to je svojevrsno sveto pismo za psihodijagnostiku – ako nije u DSM-u, kao da se nije ni dogodilo (dakle, poput Facebooka). Spomenuti se priručnik osvježava i izdaje periodično: prvi je izdan 1952., a trenutno je aktualna peta inkarnacija, izdana 2013. Iako je kroz povijest bilo iznimaka, poremećaji klasificirani u DSM-u prolaze rigoroznu znanstvenu validaciju. Na sreću, rekli bi, s obzirom da na temelju klasificirane dijagnoze netko može biti hospitaliziran i podvrgnut ne tako bezazlenim lijekovima.



Ono što je ključno za ovu temu jest činjenica da ovisnost o Internetu nije uvrštena u DSM. Zašto? Lijepo rečeno, istraživanja ovisnosti o Internetu jednostavno nisu iznjedrila dovoljno uvjerljivih dokaza za priznavanje iste kao zasebnog poremećaja, ili kao poremećaja uopće. Preciznije, istraživanja su pokazala da postoji mnogo nejasnoća oko definiranja, zastupljenosti u populaciji, simptoma, dakle svega što je relevantno za proglašavanje nečega poremećajem. Uostalom, u jednom od izvora ove vijesti stoji: ''Na žalost, ne postoje sustavne statistike o broju zahvaćenih spomenutim poremećajima, niti je ova vrsta ovisnosti još uvijek uvrštena u službenu psihijatrijsku klasifikaciju, kao što su to druge ovisnosti, primjerice ona o kockanju''. Nakon toga, očekivano, zaključuju sljedeće:''No, problem itekako postoji''. Logika 101, rekli bi.



Internet, co to je?

Jedan od ključnih momenata u raspravi o ovisnosti o Internetu je definiranje objekta ovisnosti. Znate, ona stvar o kojoj ste ekšli ovisni. Tako neki govore kako je riječ o multidimenzionalnom konstruktu koji se dijeli na ovisnost o online kockanju, online pornografiji, online igrama, društvenim mrežama, itd. Navodi se čak i tzv. besciljno lutanje po internetima. Drugim riječima, riječ je o svemu što su ljudi inače radili, samo im je Internet to olakšao – izgleda da nitko dotičnoj ekipi nije dojavio da je to upravo ono što Internet radi: olakšava, ubrzava. Usporedimo neke ljudske aktivnosti na Internetu sa nekim aktivnostima prije Interneta: društvene mreže (odlazak u birtiju), čitanje portala i komentiranje (opet birtija), forum (pogađate). Igra je, kao aktivnost, prisutna oduvijek i to ne samo kod ljudi, već i drugih životinja. Online kockanje je besmisleno komentirati jer je riječ o već prije klasificiranoj ovisnosti, promijenio se jedino medij.

I u tome je ključ čitavog problema – može li medij biti objekt ovisnosti? Internet je toliko širok pojam da je ''ovisnost o Internetu'' jednako besmislena kao i ''ovisnost o svijetu''. Ono što je Internet ''učinio'' je da nam je još zornije pokazao što želimo raditi, što ne volimo, koliko smo zadovoljni ili nezadovoljni – ukratko, tko smo i kakvi smo.



Ono što je problematično jest izjednačavanje Interneta sa alkoholom, drogom, kockom. U stvari, nije uopće problematično, već je jednostavno glupo. Ne sjećam se da je ikada bilo pokušaja za klasificiranjem ovisnosti o birtiji, ovisnosti o pretjeranom boćanju ili igranju bele, o besciljnim šetnjama, ili da je netko hospitaliziran jer je kod kuće imao petogodišnju kolekciju Playboya.

Vrli novi svijet

Ovisnost o Internetu, prema do sada istraženom, je plod nedovoljne upoznatosti s medijem koji je, izgleda, nekima još uvijek previše nov. To je, naravno, izuzetno loše opravdanje za pokušavanje stigmatiziranja nečega što bi, očigledno, trebali bolje upoznati. Internet ne čini ljude više usamljenim, ljudi to čine; Internet vas ne zlostavlja, ljudi vas zlostavljaju; Internet nas puno manje mijenja, a puno više pokazuje tko zapravo jesmo.



Često se navodi da se Internet i njime povezane aktivnosti koriste kao pretjerani bijeg od stvarnosti. S obzirom da je bijeg od stvarnosti, u većoj ili manjoj mjeri, nešto čemu znatan dio ljudi teži, govori li nam to da je naš problem Internet ili, 'pak, naša stvarnost?

Autor je diplomirani psiholog –profesor i radi kao stručni suradnik i edukator u odgoju i obrazovanju, te edukacije vezane uz djecu, mlade i roditeljstvo.