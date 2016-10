Umjetna inteligencija neće biti ništa manje glupa, zla ili pokvarena nego što smo i mi sami

Jučerašnja vijest koju su mnogi prenijeli, pa tako i mi (http://www.bug.hr/vijesti/umjetna-inteligencija-sudnici/156541.aspx) o umjetnoj inteligenciji koja je "nafilana" sa 500 stvarnih i presuđenih slučajeva s Europskog suda za ljudska prava uspjela pogoditi koje su odluke u 79% slučajeva donijeli ljudski suci, mnoge je ponukala da pomisle kako nam se smiješi razdoblje pravednog, savršenog sudovanja bez mogućnosti sudačke psristranosti, potkupljenosti i gluposti. To, na žalost, uopće nije točno.



Oni koji su detaljnije čitali vijest mogli su shvatiti da ekspertni sustav uopće nije preuzeo ulogu sudaca, odnosno, nije svoje odluke bazirao na propisima i zakonima, već je pokušao u presudama za konkretne predmete pronaći obrasce po kojima se ravnaju pravi suci, živi ljudi, te ih pogoditi. U 79% slučajeva to mu je uspjelo, što je prično dobar uspjeh.



Ovaj poduhvat ne govori nam ništa o tome jesu li se suci ili ne držali zakona i činjenica te da li su presude pravilne ili ne. Umjesto toga, samo je poslužio kao vježba u prepoznavanju uzorka (i to vrlo složenoga, da se razumijemo) koja je uspješno završena.



Dapače, i sami autori ovoga sustava napominju da ne očekuju robotske suce i sudove, već se nadaju da će sustav biti korišten od strane samih sudova i sudaca da prepozna uzorke u slučajevima koji su im prezentirani i koji vode k nekom od najvjerojatnijih ishoda. Dakle, za brzinsko zaključivanje o tome ima li u nekoj tužbi šanse da bude prihvaćena ili odbijena. Kako je Europski sud za ljudska prava, čitamo, sve pretrpaniji slučajevima, posebice onih iz zemalja "nove Europe" u koju spadaju sve istočne članice EU gdje ljudi, s dobrim razlogom, uglavnom ne vjeruju poštenju i kvaliteti svojih sudova i sudaca, ovo bi moglo ubrzati donošenje presuda.



Međutim, ovakav sustav samo perpetuira "stil" sudaca koji trenutno rade u Europskom sudu za ljudska prava. Dapače, kako u kometaru svog istraživanja kažu autori sustava, prema njihovoj analizi suci ovoga suda su uglavnom "realisti", što je eufemizam za "ne drže se slijepo slova zakona", odnosno, više sude po osjećaju nego po slovu zakona. (Usput, pravni žargon za suce koji se drže slova zakona je "formalisti", ako se pitate...).



Je li vjerojatno da će neki budući ekspertni sustav koji će zapravo biti pravljen da se drži zakona, biti baš pravi "formalist" ili će biti "realist"? Ovo drugo je daleko vjerojatnije. Čovjek, naime, ima običaj i bogove i robote oblikovati prema sebi, pa se možete kladiti da će sustav koji će se držati slova zakona biti proglašen "formalistom" koji se ne drži "duha zakona" te će ga se podvrći vjekovnoj programerskoj metodi "tvikanja" kako bi ishod bio onaj koji nekome odgovara, a ne onaj koji bi trebao biti na osnovu pravila koja društva sama sebi postavljaju, onda kada ih ta pravila pokazuju u svjetlu koje im baš ne odgovara.



Ukratko, očekujte od budućih robotskih sudaca, kada dođu kao ispomoć stvarnim sucima - business as usual.

Ne očekujte spas od umjetne inteligencije modelirane prema nama samima.