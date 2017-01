Umjetna inteligencija i prirodna glupost u raljama života

Stručni i pomalo tajnoviti savjetodavni znanstveni panel koji već desetljećima pod imenom JASON savjetuje američku vojsku i vlade o raznim znanstvenim pitanjima početkom ovog mjeseca je izdao svoju analizu punog imena "Perspectives on Research in Artificial Intelligence and Artificial General Intelligence Relevant to DoD".



Kao što je iz imena jasno, tema analize je stanje razvoja umjetne inteligencije i na koji način američko ministarstvo obrane može iskoristiti, odnosno – što očekivati.



Iako je zadnje desetljeće donijelo mnoštvo bitnih pomaka u razvoju umjetne inteligencije, a zadnjih par godina vidimo i neke prilično revolucionarne novosti poput opisnog pretraživanja i klasificiranja fotografija baš od strane automatiziranih računalnih sustava ili novi pristup strojnom prevođenju koji je implementirao Google i koji daje izuzetne rezultate, dan kada će se umjetna inteligencija dignuti protiv nas nije baš tako blizu.



Za početak, ako se tek ovlaš bavite računalima pa termin "umjetna inteligencija" shvaćate kao opis računalnih programa svjesnih sebe i s kognitivnim sposobnostima nalik ljudskim – posve ste u krivu, ali nema razloga za paničarenje. Ogroman broj onih koji se profesionalno bave računalstvom, a sami nisu direktno vezani uz ovo područje počesto rezonira vrlo slično. (Savjetujem nabaviti "bibliju" umjetne inteligencije od Russella i Norviga: Artificial Intelligence: A Modern Approach. Nije baš najpitkije pisana, više kao fakultetski udžbenik, ali pomaže razbistriti pojmove).



U stvarnosti, umjetna inteligencija u računalstvu ide od A* (A star) algoritma za pronalaženje najkraćeg puta koji se koristi u računalnim igrama, preko algoritama za igranje šaha ili Goa, pa do ekspertnih sustava poput Watsona koji analiziranjem skupovima specijaliziranih podataka pronalaze veze među njima.



Primjerice, famozni chat botovi, programi s kojima "pričamo" i koji mogu zadovoljiti famozni Turingov test ne moraju uopće spadati u područje umjetne inteligencije. Ovi, naime, mogu biti skriptirani i jednostavno tražiti predefinirane odgovore iz baze na osnovu jednostavnih, isto tako predefiniranih, ulaznih stringova. Neki, pak, imaju mogućnost strojnog učenja, neuronske mreže i naprednu logiku koja ih definitivno svrstava u područje umjetne inteligencije.



U svim ovim slučajevima, međutim, karakteristično je da se radi o ekstremno ograničenim mogućnostima ovakvih sustava na to jedno područje za koje su specijalizirani i totalnim idiotima u svim drugim područjima znanja. Šahovski program velemajstorskog ranga tako može biti u stanju pobijediti bilo kojeg ljudskog velemajstora, ali nema pojma dati upute kako doći do zahoda ili što je uopće zahod.



IBM-ov Watson je nedavno uspio dijagnosticirati oblik leukemije koji živi, ljudski liječnici, nisu uspijevali, ali nema pojma tko je "the most interesting man in the world" niti je u stanju shvatiti koncept internetskog mema ni šale općenito.

The most interesting man in the world...

Ukratko, umjetna inteligencija kakvu danas imamo se bavi izoliranim područjima našeg interesa i u njima nam može biti od iznimne pomoći.



Umjetna inteligencija o kojoj se, pak, najviše piše i koja zauzima apsolutno neproporcionalno i pretjerano veliki dio zanimanja javnosti u odnosu na trenutno stanje razvoja se u ovom izvještaju naziva "općom umjetnom inteligencijom" (AGI – Artificial General Intelligence) i to je oblik računalne inteligencije koji bi trebao emulirati opće kognitivne ljudske sposobnosti i, moguće, svijest (iako još nismo posve sigurni ni što je famozna "svijest" i radi li se o emergentnom kognitivnom stanju bilo kojega "općeumjetnog" inteligentnog sustava, računalnog ili biološkog).



Stanje razvoja ovoga drugog tipa umjetne inteligencije koja bi nas u svemu imitirala i konačno, vjerujemo, nadmašila je, pak, tek malo bolje od onoga što smo imali u 60-tim ili 70-tim godinama. Ukratko, ne da opasnost od Skyneta i terminatora koje šalje da se pozabavi tim biološkim dosadnjakovićima (nama) ne postoji, nego čak ni ne znamo kojim točno putem povesti istraživanja da bismo uopće mogli napraviti nešto takvo.



Znači li ovo da su svi tekstovi o robotima i ekspertnim sustavima koji će nam uzeti poslove neutemeljeni? Ne – ovi stvarno dolaze i stvarno će nam uzimati poslove, već vrlo brzo, ali ne stoga jer nas imitiraju u potpunosti i u svemu, već baš zbog toga što su namjenski pravljeni da bolje rade samo taj jedan segment koji ljudi sada rade, ali neusporedivo efikasnije i upornije.



Ukratko, strepite od nezaposlenosti, ali ne i od terminatora. On se neće vratiti "bak" tako skoro...