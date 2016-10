Westworld – nova Igra prijestolja

Gotovo je nevjerojatno da dvije vrhunske, dubinski naturalističke serije, uopće nisu smještene u naš, stvarni svemir.



U slučaju Igre prijestolja radnja se odvija u alternativnom fantazijskom srednjem vijeku, a u slučaju Westworlda radnja je smještena u alternativnu sadašnjost ili vrlo blisku budućnost. U oba slučaja, međutim, autori se nisu libili zagrabiti u naturalizam i bilo fantazijske ili SF teme učiniti životnijim i često "stvarnijim" nego televizijski obrađene teme iz sadašnjosti, ali totalno odmaknute od objektivne stvarnosti. Primjerice, tko gleda Hawaii Five-O ili neki od milijun NCIS-ova, vjerojatno će se složiti da se puno lakše uživjeti u stvarnost likova iz Igre prijestolja ili Westworlda, nego u sterilnu, infantilnu, linearnu suvremenu "stvarnost" koju nam pričaju ovakve serije.



Razlozi ovome su jasni – povijesni period opisan u dobroj literaturi, drami, na filmu i televiziji nikada nije tu da bi likove u priči napravio manje razumljivim čitatelju ili gledatelju, već sasvim obratno – ljudsku prirodu, univerzalnost emocija i motiva koji nas i one oko nas pokreću, možemo prepoznati u bilo kojem vremenu ljudske povijesti, stvarnom ili izmišljenom.



S druge strane, u djelima niže klase i bez stvarne vrijednosti kakvima obiluje televizija i film, likovi smješteni nominalno i u našu svakodnevnicu su plošni, pojednostavljeni, karikaturalni i prenaglašenih karakteristika, predvidljivi u svom stereotipu. Motivacija likova tako je u banalnoj literaturi i filmu i sama banalna, jednodimenzionalna i očita, a svijet je crno-bijeli.



Prava umjetnost, umjesto toga, umije prepoznati i reproducirati ono bitno i arhetipsko, ali isto tako iznijansirano i u likovima pozitivaca i negativaca, te nam to suptilno predstaviti i tako nas uvući u svoju literarnu ili filmsku "stvarnost" koja sa našom objektivnom stvarnošću ne mora imati nikakve veze.



Stoga debelo izrežirani "reality showovi" počesto zvuče prazno, a avanture Tyriona Lannistera, posve izmišljenog lika iz izmišljene zemlje koji se bori protiv drugih izmišljenih likova, ali i pati, nada se i strepi, djeluju stvarno.



Srećom za one koji žele uživati u dobroj televiziji ili literaturi, sve ovo gore nabrojano što spada u književnu teoriju nije potrebno ni izbliza poznavati. Većina ljudi instinktivno prepoznaje umjetničku kvalitetu i bez ikakve teoretske podloge, pa će lako prepoznati kvalitetu i u Westworldu, koji već sada, nakon jedne emitirane epizode na IMDB-u ima prosječnu ocjenu 9,3.



Zanimljivo je da, barem za sada, scenarij najviše prati sudbine "umjetnih" ljudi, odnosno robota koji su tu radi nas,"pravih" ljudi, a koji se dolazimo zabavljati ili iživljavati, ovisno o ukusima (o kojima se uvijek itekako može raspravljati), a likovi ljudi su daleko manje u fokusu. Čak je i lik Dr. Forda kojega glumi Anthony Hopkins, tvorac robota, dobio u prvoj epizodi tek nekoliko minuta, a nesretna robotica Dolores Abernathy, njena robotska simpatija Teddy i njen robotski otac Peter Abernathy u samom su središtu zbivanja.



Od vrlo uniformirane gomile iskače i "The Man In Black" kojega glumi izvrsni Ed Harris koji je sa svojim plavim, hladnim očima i ledenim izrazom stvoren za svoju ulogu. Je li on stvarno patološki sadist kakav izgleda, ili je posrijedi nešto drugo? Još je rano za reći, ali za one koji su gledali izvorni Westworld i strepili od zastrašujućeg poludjelog robota-ubojice kojeg je otjelovio Yul Brinner, Ed Harris je više nego dostojna zamjena.



Kao i Igra prijestolja, ni Westworld se ne ustručava golotinje ni nasilja, a u pilot epizodi bilo je i jednoga i drugoga, s tim da je ovoga drugoga bilo više, ali za očekivati je da će i golotinja uhvatit priključak kako sezona bude odmicala. Već samo ova dva elementa bit će dovoljna da zadrže veliki dio publike, iako se, iskreno, ne radi niti o seriji koja se fura na besmisleno nasilje, niti na erotiku. Dapače, golotinja (isključivo "robotska") je uvijek prezentirana u situacijama gdje su roboti nemoćni i prisiljeni ljudima se skroz ogoliti, mentalno i fizički jer nemaju izbora, tako da prije izaziva razmišljanje o moralnosti iskorištavanjatih drugih, umjetnih ljudi, nego je "golicava" po naravi.



Nasilja ima, ali je također prezentirano u svojoj naturalističkoj odbojnosti, s puno manje stilizacije nego je to običaj u žanru vesterna gdje se od rupe od metka obično umire trenutno, ili praktički bezbolno s dovoljno vremena da netko poruči svojoj dragoj da je voli, a neprijatelju da će ga "stići naša ruka i u Wichiti".



Ovdje krv šprica, krklja se, čak i kad roboti umiru nije to lijep prizor.



Ukratko, izvrsna prva epizoda serije koja je trebala nastaviti tamo gdje je stao među ljubiteljima odavno legendarni film, originalni Westworld. Iako je radnja bitno drugačija od filma, Westworld sve nas koji smo ga iščeklivali, nije iznevjerio.